У кого самые тяжелые соперники в ЛЧ? А легкие? Мы посчитали

С помощью рейтинга Эло.

Участники нового формата Лиги чемпионов узнали по восемь соперников , с которыми они будут играть на лиговом этапе турнира. Сразу стало понятно, что компьютерная жеребьевка не пощадила «ПСЖ» и «Ливерпуль». А кому из топов повезло больше?

Разбираемся с помощью футбольного рейтинга Эло – системы ранжирования, по которой можно оценить силу команд на основе результатов из прошлого и специальной формулы.

Мы усреднили рейтинг соперников каждого топ-клуба. И вот что получилось.

Чем выше рейтинг, тем сильнее набор соперников.

● Первое впечатление нас не обмануло – самый непростой календарь достался «ПСЖ» и «Ливерпулю». У парижан в наборе «Ман Сити», «Атлетико», «Бавария» и «Арсенал», у ливерпульцев семь соперников из восьми представляют топ-5 лиги.

У «Реала» похожий набор – не из топовой лиги только «Зальцбург».

● Самый удобный уровень соперников у немецких грандов – «Баварии» и «Боруссии». У них, как и у «Ман Сити», только по три матча с командами из топ-5 лиг.

При этом у мюнхенцев в соперниках «ПСЖ» и «Барса», у дортмундцев – «Реал» и «Барса», а у «Сити» – «Интер», «ПСЖ» и «Ювентус». Новый формат ЛЧ дарит шикарные афиши даже в не самых мощных по уровню наборах.

● Относительно щадящие календари у «Атлетико» и «Милана», хотя это команды из второй корзины. При этом опять же: у миланцев в соперниках «Реал», «Ливерпуль» и «Байер».

Легкой прогулки теперь не будет ни у кого.

Вау, 25 топ-матчей в ЛЧ!

Итоги жеребьевки новой ЛЧ. Очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press