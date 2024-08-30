У кого самые тяжелые соперники в ЛЧ? А легкие? Мы посчитали
С помощью рейтинга Эло.
Участники нового формата Лиги чемпионов узнали по восемь соперников, с которыми они будут играть на лиговом этапе турнира. Сразу стало понятно, что компьютерная жеребьевка не пощадила «ПСЖ» и «Ливерпуль». А кому из топов повезло больше?
Разбираемся с помощью футбольного рейтинга Эло – системы ранжирования, по которой можно оценить силу команд на основе результатов из прошлого и специальной формулы.
Мы усреднили рейтинг соперников каждого топ-клуба. И вот что получилось.
Чем выше рейтинг, тем сильнее набор соперников.
● Первое впечатление нас не обмануло – самый непростой календарь достался «ПСЖ» и «Ливерпулю». У парижан в наборе «Ман Сити», «Атлетико», «Бавария» и «Арсенал», у ливерпульцев семь соперников из восьми представляют топ-5 лиги.
У «Реала» похожий набор – не из топовой лиги только «Зальцбург».
● Самый удобный уровень соперников у немецких грандов – «Баварии» и «Боруссии». У них, как и у «Ман Сити», только по три матча с командами из топ-5 лиг.
При этом у мюнхенцев в соперниках «ПСЖ» и «Барса», у дортмундцев – «Реал» и «Барса», а у «Сити» – «Интер», «ПСЖ» и «Ювентус». Новый формат ЛЧ дарит шикарные афиши даже в не самых мощных по уровню наборах.
● Относительно щадящие календари у «Атлетико» и «Милана», хотя это команды из второй корзины. При этом опять же: у миланцев в соперниках «Реал», «Ливерпуль» и «Байер».
Легкой прогулки теперь не будет ни у кого.
Итоги жеребьевки новой ЛЧ. Очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
У того же Ливерпуля из реальных топов - лишь Реал в соперниках. Поднялись за счет Болоньи, Жироны и Байера, порадовавших нас в минувшем сезоне, но распроданных летом. Ок, Байер еще можно представить на каком-то уровне в этом сезоне. Но тот же Милан разве не сдал? И что здесь и сейчас представляет собой Лейпциг?..
В общем, товарищи, рейтинг не дает реальной и актуальной картинки, но как подспорье - да.
Вот шейхам из ПСЖ вообще не повезло, и по рейтингу, и на глаз)
из четвертой могли быть Вилла, Монако, Штуттгарт, однако попали два дебютанта - Слован и Жирона
из третьей корзины - Звездаши, которые в ЛЧ пылят по принципу "главное не победа а участие" и не-последнее место в группе ЛЧ в последний раз занимали ровно никогда
выезд в Загреб может быть проблемой из-за шумного стадиона но это скорее привыкшим играть "в библиотеке" англичанам, и тоже приятней чем Лилль, Фейеноорд, ПСВ или Спортинг
Просто чтобы понятно было: для топов этот групповой этап - лёгкая прогулка. Для всех. Потому что выходят 24 команды, есть аутсайдеры, которые наберут 6-8 очков максимум. Ну и для выхода я думаю 11 надо будет в среднем. Даже ПСЖ, у которого типа сложнее всего, выйдет без проблем.
Не то что я против формата, посмотрим (хотя я ЛЧ давно не смотрю). Просто в 1/8 будет примерно те же самые клубы, что и каждый год. Вне зависимости от места в группе и стыков)
Ювентус третий, а соперники топ - только Сити.