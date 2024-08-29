Вау, 25 топ-матчей в ЛЧ!

Столько еще не было.

Новый формат ЛЧ подарил гигантское количество шикарных афиш уже на основном этапе турнира.

Как вам?

● «Реал» и «Милан» не встречались в официальных матчах аж 14 лет – в последний раз в сезоне-2010/11. Дома мадридцы победили 2:0, из Италии увезли ничью 2:2.

Для понимания, насколько давно это было: во втором матче за «Реал» забивал Гонсало Игуаин, в первом отличился Месут Озил.

● «Бавария» против «ПСЖ» – новая европейская классика. С 2017-го команды в официальных матчах встречались аж семь раз, в основном в плей-офф, а однажды даже в финале ЛЧ. Теперь новое столкновение.

Привлекает и другой матч «Баварии», против «Барселоны»: те самые 2:8 до сих пор в памяти болельщиков каталонцев. Все следующие матчи, еще в группах ЛЧ, тоже за «Баварией» – будет реванш?

● Матч «Байера» и «Милана» и вовсе особенный: команды до этого не встречались в официальных играх. В расписании леверкузенцев есть и второй миланский клуб: с «Интером» встречались четыре года назад в четвертьфинале Лиги Европы (а до этого еще в начале 2000-х).

Какие матчи включите?

Дайте шанс новому формату ЛЧ

Итоги жеребьевки новой ЛЧ. Очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Alex Caparros