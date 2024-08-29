Вау, 25 топ-матчей в ЛЧ!
Столько еще не было.
Новый формат ЛЧ подарил гигантское количество шикарных афиш уже на основном этапе турнира.
Как вам?
● «Реал» и «Милан» не встречались в официальных матчах аж 14 лет – в последний раз в сезоне-2010/11. Дома мадридцы победили 2:0, из Италии увезли ничью 2:2.
Для понимания, насколько давно это было: во втором матче за «Реал» забивал Гонсало Игуаин, в первом отличился Месут Озил.
● «Бавария» против «ПСЖ» – новая европейская классика. С 2017-го команды в официальных матчах встречались аж семь раз, в основном в плей-офф, а однажды даже в финале ЛЧ. Теперь новое столкновение.
Привлекает и другой матч «Баварии», против «Барселоны»: те самые 2:8 до сих пор в памяти болельщиков каталонцев. Все следующие матчи, еще в группах ЛЧ, тоже за «Баварией» – будет реванш?
● Матч «Байера» и «Милана» и вовсе особенный: команды до этого не встречались в официальных играх. В расписании леверкузенцев есть и второй миланский клуб: с «Интером» встречались четыре года назад в четвертьфинале Лиги Европы (а до этого еще в начале 2000-х).
Какие матчи включите?
Итоги жеребьевки новой ЛЧ. Очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»
Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Alex Caparros
Барселона - Аталанта: топовый матч
Арсенал - Монако: топовый матч
Интер - Монако: топовый матч
Аталанта - Арсенал: нетоповый матч
Монако - Барселона: нетоповый матч
Почему, кстати, матчи Аталанты названы топовыми? Ни одного полуфинала ЛЧ за всю историю, не говоря уж о финалах.
Почему Барса - Аталанта у спортса - топовый матч, а Монако - Барса - нетоповый? Если спортс не считает Монако топ-клубом, то почему в топовые записаны матчи Монако с Арсеналом и Интером? Если спортс считает Монако топ-клубом, то почему матч Монако - Барса не записан в топовые?
И аналогично по Аталанте: ее матч с Барсой внесен в список топовых, матч с Арсеналом - не внесен.
Не думал, что придется объяснять очевидные вещи, но ты заставил.
Ливерпуль - Реал, ПСЖ - Сити, Бавария - ПСЖ, Барселона - Бавария, Арсенал - ПСЖ, Ливерпуль - Байер, Сити - Интер,
Интер - Арсенал
9 штук. глянул прошлый групповой этап, 6 было: Боруссия - ПСЖ, Бавария - МЮ, Наполи - Реал.
можно было бы ещё набрать пар вроде Лейпциг - Сити, ПСЖ - Милан, Лацио - Атлетико и тд.
Но вместо этого ты сгорел из-за того что тебя не поняли и стал искать виноватых)
Да, ты прав, нелогично.
Тут походу просто смешали исторических топов и топов текущих.
надо календарь посмотреть, чтобы понять.