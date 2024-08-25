Дубль за пять минут у Гальдамеса из «Крыльев» – кто это?

Забил со штрафного и головой – поднял «Крылья» с последнего места.

У «Крыльев Советов» всего вторая победу в сезоне – 3:1 с «Пари НН».

Особенно постарался новичок, 25-летний защитник Томас Гальдамес из Чили – у него дубль.

Добил в конце Франко Орозко.

Точный штрафной, черпачок головой. Дубль Гальдамеса за 5 минут!

«Крылья» летели 0:1 к 71-й минуте из-за гола Хуана Мануэля Боселли на старте второго тайма. И тут включился Гальдамес.

Сначала чилиец ювелирно положил со штрафного.

Точно в нижний угол!

Через пять минут уложил головой второй – эффектно перекинул Никиту Медведева.

«Пари НН» не ответил – это домашняя победа «Крыльев», важнейшая на фоне ужасного старта сезона. Тренер Игорь Осинькин пока остается.

Сам Гальдамес провел лишь четвертый матч за самарцев: помог обыграть «Факел» (2:0), потом упал на ногу Муми Нгамале из «Динамо», спровоцировал травму. А теперь впечатлил дублем – крайне энергичный защитник.

Гальдамес – сын игрока сборной Чили. Рванул в РПЛ из Аргентины

Гальдамес – воспитанник чилийской «Унион Эспаньолы», играл там за основу с 20 лет. Зимой 2023-го решился на переезд в Аргентину, пригласили в «Годой Крус». В итоге он стал ключевым защитником и отыграл 50 матчей за полтора года.

Когда пришли «Крылья Советов», чилиец сразу согласился – говорит, ему нравится РПЛ: «Это одна из лучших лиг мира по инфраструктуре. Уже чувствую, что футбол очень атлетичный. Подходящее место, чтобы расти и прогрессировать».

У игрока спортивная семья: папа Пабло Гальдамес – тоже футболист, у него 22 матча за сборную Чили в конце 1990-х. Старший брат, тоже зовут Пабло, играет в Бразилии за «Васко де Гама», но еще полгода назад числился в «Дженоа». Есть младший брат Бендхамен – он в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

Братьев в гости Томас пока не ждет, хотя в России ему очень нравится: «Тут очень спокойно, много полицейских. Южная Америка намного опаснее, где за углом у тебя могут забрать телефон, кошелек. У меня все супер в России. Нравится страна, просто замечательно. Это же могу сказать про команду, нам остается только набирать очки. К сожалению, пока не удалось познакомиться с русской едой. Зато я успел попробовать сырники. Это очень вкусно. Мне понравилось».

Еще Томас много хвалит... «Зенит»: «Судя по тому, что видел, «Зенит» – сильнейший клуб российской лиги. Один из лучших на континенте. Они вкладывают большие деньги в классных игроков, которые делают разницу на поле. Этот «Зенит» мог бы спокойно конкурировать с любой командой Европы – однозначно «Зенит» в Южной Америке знают больше, чем «Спартак».

Гальдамес, правда, играет за «Крылья». Пока?

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Фото: pfcks.ru