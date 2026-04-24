Митрофанов о новом лимите в РПЛ: «Встреча с Дегтяревым прошла хорошо. Проект 12+7, работа идет. РФС сформирует и направит позицию»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о встрече руководителей клубов Мир РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

Сегодня министр подписал приказ об изменении лимита на легионеров со следующего сезона: «Не более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7». Сейчас в клубах может быть до 13 легионеров в заявке на матч и до 8 – на поле.

«Встреча прошла хорошо. Проект 12+7, работа идет. РФС и РПЛ получили проект приказа. Позицию РФС сформирует и направит», – сказал Митрофанов.

Ранее сообщалось, что Мир РПЛ единогласно согласовала позицию против ужесточения лимита.

Дегтярев об ужесточении лимита: «Хотим побудить клубы перераспределить расходы в пользу детского футбола. В планах – лимит 5/10, но решение примем исходя из работы команд»

Гендиректор «Балтики» о встрече руководителей клубов РПЛ с Дегтяревым: «Лимит договорились не комментировать. Была позитивная и рабочая обстановка»

Опубликовал: Максим Федер
Какие же они все подхалимы
Какие же они все подхалимы
Давняя традиция. У нас руководствуются не здравым смыслом, а расположением начальства. Нередко эти компоненты совпадают, но проблема остается
Давняя традиция. У нас руководствуются не здравым смыслом, а расположением начальства. Нередко эти компоненты совпадают, но проблема остается
Простите, а Вы в какой отрасли работаете?
Нам простым болельщикам надо просто перестать идти на стадионы и смотреть по тв футбол РПЛ.если ведут этот лимит.
Нам простым болельщикам надо просто перестать идти на стадионы и смотреть по тв футбол РПЛ.если ведут этот лимит.
А ты все ещё ходишь? Фанайдишник? Фанайдишники все стерпят, ещё и добавки попросят
А зачем нужна РПЛ? Есть же великолепные европейские первенства, где играют на самом высоком уровне!
Перестановка кроватей. Лимит 12+7 вообще ни один клуб не заденет, а так - имитация бурной деятельности. Короче, всем чилл, пацаны
Перестановка кроватей. Лимит 12+7 вообще ни один клуб не заденет, а так - имитация бурной деятельности. Короче, всем чилл, пацаны
Остаётся только надеяться, что на этом остановятся.
Какая работа? Приказ уже подписан! Называется:мы вас выслушали, а теперь идите на ухо.
Этому Питеру Гриффину (присмотритесь, одно лицо) если бы на встрече на голову насрали, он бы вышел и рапортовал как удачно прошла встреча.
Этому Питеру Гриффину (присмотритесь, одно лицо) если бы на встрече на голову насрали, он бы вышел и рапортовал как удачно прошла встреча.
На твоё бы лицо посмотреть. Ты же ради плюсиков рад будешь не только, чтобы тебе на голову это-самое…
Трусы и подхалимы.
Не могу понять логику, зачем под него прогибаться...
Именно поэтому ты тот, кто ты есть.
Колено-локтевую или классика?
Разберут Локо, Балтику этим летом Зенит, Спартак и ЦСКА
Да вертел Дегтярёв на кегле мнение РПЛ о лимите. Как скажет, так и будет. С агентами бы ещё порядок навёл. Пусть запросит у клубов данные, сколько миллиардов из государственных средств они им отстёгивают.
