Митрофанов о новом лимите в РПЛ: «Встреча с Дегтяревым прошла хорошо. Проект 12+7, работа идет. РФС сформирует и направит позицию»

Митрофанов о новом лимите в РПЛ: проект 12+7, РФС сформирует и направит позицию.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о встрече руководителей клубов Мир РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтяревым .

Сегодня министр подписал приказ об изменении лимита на легионеров со следующего сезона: «Не более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7». Сейчас в клубах может быть до 13 легионеров в заявке на матч и до 8 – на поле.

«Встреча прошла хорошо. Проект 12+7, работа идет. РФС и РПЛ получили проект приказа. Позицию РФС сформирует и направит», – сказал Митрофанов.

Ранее сообщалось , что Мир РПЛ единогласно согласовала позицию против ужесточения лимита.

