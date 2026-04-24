214

Дегтярев об ужесточении лимита: «Хотим побудить клубы перераспределить расходы в пользу детского футбола. В планах – лимит 5/10, но решение примем исходя из работы команд»

Михаил Дегтярев рассказал, зачем ужесточает лимит на легионеров.

Министр спорта Михаил Дегтярев объяснил причину изменения лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7».

«Футбол в России – это абсолютный лидер среди остальных видов спорта по количеству занимающихся – более 3,5 млн человек. В стране 22 тысячи футбольных полей и почти 300 крытых манежей. В едином календарном плане Минспорта 500 спортивных мероприятий по футболу. Однако мы видим дисбаланс в финансировании футбола.

Государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ – более 120 млрд. руб. Несмотря на то, что и среди этих средств 70-80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд. руб – 6%. Это данные РПЛ. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70%. Тут мы опираемся на открытые данные.

В связи с этим мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге бóльшего количества элитных игроков среди собственных воспитанников. Мы обсуждали это в течение года, ни для кого в отрасли это не сюрприз.

В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течении предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решение исходя из этого. Наша общая задача сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат», – написал Дегтярев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
214 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сказочный министр
В президента
Сказочный #######
если, точней когда, команду вернут в еврокубки мы и командам из Люксембурга и Албании будем проигрывать с таким лимитом
мы будем как польский сербский чешский и словацкий чемпионаты. В прямом смысле. Только с понтами
Тебе клубы уже показали свое отношение,проголосовав 16:0 против этих дилетантских нововведений.Вы этим лимитом и так почти уничтожили футбол в стране и продолжаете только вредить
Как этим лимитом можно было И ТАК уничтожить футбол, если сейчас действует смягченный вариант лимита, который продавил Дюков (именно смягчение). А Дегтярев тогда не работал
То что мертво умереть не может ☝️
логическая цепочка что деньги с зарплат иностранцев будут перераспределены в пользу детско-юношеского футбола клубами, конечно не выдерживает никакой критики, чистой воды популизм, ни одной причины почему это будет именно так, а не в пользу зарплат невостребованных нигде отечественных футболистов средних лет
По факту, если дойдут до 5/10, то на детско-юношеский футбол реально могут сократиться расходы, а не увеличиться, из-за такой ситуации с зарплатами россиян
Ага будет как с малым бизнесом в этом году, налоги подняли, думали бабки рекой польются, а бизнес схлопнулся и вот уже минус сто с чем то лярдов в сравнении с планом властей. С футболом так же будет. Богатые клубы пропылесосят вторую восьмёрку, Зенит привезёт не Вендела, а какого нибудь Мунку только не за 20, а за 30 лямов и также будут дальше играть.
Да, прям после этих слов и ужесточения лимита у нас пачками попрут свои Пеле, Марадоны, Баджо и Краучи
Что тут делает Крауч?
Через себя ножницами забивает
По его словам, 90-100 млрд. бюджета клубов прямо или косвенно имеют государственное происхождение. Внимание, вопрос: зачем в воюющей стране выбрасывать на ветер такие деньги?
Комментарий скрыт
А кто новым охранникам будет платить?
22 тысячи футбольных полей?! Прям полей для большого футбола?! Что он несет.
Где эти поля?!
Стоит просто спросить, сколько полноценных тренировочных/игровых полей в собственности КС или Ростова. Наберётся ли хотя бы штук 5 ?
Ну что вы как маленькие...любой пустырь считается полем главное пол размеры чтобы подзодил
Как это вообще взаимосвязано? Меньше иностранцев, дороже станут наши бездарности.
Наши бездарности тратят деньги в основном внутри РФ, а иностранцы выводят за рубеж. Притом валюту.
Борятся с этой проблемой. Величина зарплат в клубах как таковая государство не волнует. Это проблема самих клубов.
Список дел Дегтярёва:
1. Насрать на российский футбол ✅
2. ...
2.Встреча с министром спорта Сейшельских островов..
Детский футбол держи карман шире - сказочный…)
