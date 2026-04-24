Гендиректор «Балтики» о встрече РПЛ с Дегтяревым: «Лимит договорились не комментировать. Была позитивная и рабочая обстановка»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал встречу руководителей клубов Мир РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

Ранее министр подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7». Сейчас в клубах может быть до 13 иностранцев в заявке на матч и до 8 – на поле.

«Встреча с Дегтяревым оказалась интересной. Была позитивная и рабочая обстановка.

А лимит мы договорились не комментировать», – сказал Измайлов.

Дегтярев об ужесточении лимита: «Хотим побудить клубы перераспределить расходы в пользу детского футбола. В планах – лимит 5/10, но решение примем исходя из работы команд»

Ахаха. Как в той миниатюре из камеди клаб, когда они хотели все высказать президенту обо всех проблемах, а как их по телефону соединили, то начали благодарить его
Что значит не комментировать? А что ещё комментировать кроме него? Договорились не раскачивать лодку на фоне очередного запрета/ограничения в этом году? Что могло быть позитивного на встрече, если все против? Или не все? Или не против? Что это вообще за бред??
Ну, собственно, Вы всё верно поняли и изложили
За 20 лет в 6й раз поменяли лимит:)) Был уже лимит 7+4 на поле, с ним у нас Канунников на ЧМ сыграл:)
А с 8+3 могли бы сыграть Малком и Клаудиньо.
страшно не то что он там сыграл, а то что был одним из лучших на поле. Остальные были еще хуже
Встречались в бане?
В предбаннике
Нет, но улыбаться запарились...
Сначала все были против, потом решили попросить заморозить, в итоге договорились вообще не вякать.
Чёткие пацаны))
С трудом могу представить позитивную обстановку на совещании с Дегтяревым
Мы все были против лимита, но нам так всем интересно было. Ещё и вода минеральная на столах нахаляву была👍🏻
Вспоминается Газаев и его чудотворец...
как рукопожатие, крепкое ???
