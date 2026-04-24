Гендиректор «Балтики» о встрече РПЛ с Дегтяревым: «Лимит договорились не комментировать. Была позитивная и рабочая обстановка»

Гендиректор «Балтики» о встрече с Дегтяревым: лимит договорились не комментировать.

Генеральный директор «Балтики » Равиль Измайлов прокомментировал встречу руководителей клубов Мир РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтяревым .

Ранее министр подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7». Сейчас в клубах может быть до 13 иностранцев в заявке на матч и до 8 – на поле.

«Встреча с Дегтяревым оказалась интересной. Была позитивная и рабочая обстановка.

А лимит мы договорились не комментировать», – сказал Измайлов.

Дегтярев об ужесточении лимита: «Хотим побудить клубы перераспределить расходы в пользу детского футбола. В планах – лимит 5/10, но решение примем исходя из работы команд»