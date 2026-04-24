  • РПЛ попросит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года. Клубы лиги не хотят ужесточения, но не будут выступать против решения министра спорта (Иван Карпов)
РПЛ попросит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года. Клубы лиги не хотят ужесточения, но не будут выступать против решения министра спорта (Иван Карпов)

Все клубы РПЛ выступили против изменения лимита на легионеров.

Клубы российской Премьер-лиги не хотят изменения лимита на легионеров, но не станут выступать против решения министра спорта Михаила Дегтярева.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, сегодня все клубы РПЛ проголосовали против изменения лимита на легионеров. Сейчас можно включать в заявку максимум 13 легионеров, при этом на поле смогут находиться не более 8 иностранных игроков.

Однако ни РПЛ, ни РФС не станут выступать против решения Дегтярева об ужесточения ограничений. Вместе с тем лига попросит Министерство спорта заморозить новый лимит (в формате 12+7) на 2-3 года, а не ужесточать его через год до уровня 11+6.

Сегодня должна состояться встреча РПЛ и Минспорта, где президент лиги Александр Алаев будет отстаивать необходимость заморозки лимита на уровне 12+7.

РПЛ единогласно согласовала позицию против ужесточения лимита. Лига не поддержит проект приказа Минспорта («Mash на спорте»)

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
132 комментария
Надо просить Трампа, чтоб вмешался и ввел пошлины против Дегтярева.
Надо просить Трампа, чтоб вмешался и ввел пошлины против Дегтярева.
Трамп обманет. Он пообещает, а потом обманет. Он всегда так поступает с русскими. Да и с иранцами тоже. И с ливанцами.
Надо просить Трампа, чтоб вмешался и ввел пошлины против Дегтярева.
Лучше бы Трамп тогда похитил Дегтерева и отправил к Мадуро
Мы против, но не возражаем — отличная позиция!
Мы против, но не возражаем — отличная позиция!
Дмитрий Воробьев против. Жирный контракт по з/п срывается.
Мы против, но не возражаем — отличная позиция!
Отрицательно не против. Всё сходится.
Они ж любят единогласно)) Пожалуйста ))
Что и требовалось доказать
Не будут же клубы кусать руку, которая их кормит
Что и требовалось доказать Не будут же клубы кусать руку, которая их кормит
Все еще против решения министра, так что в любом случае молодцы. Он хотел каждый год ужесточать
Все еще против решения министра, так что в любом случае молодцы. Он хотел каждый год ужесточать
Какой толк от их мнения, если они не готовы выступать против решения Дегтярёва?
Да, мы не согласны, да, будем исполнять
Неплохой план. Открыто выступать против не будем, а через 2-3 года все равно будет новый министр, может быть он будет адекватнее.
Но все равно грустно от этого всего.
Неплохой план. Открыто выступать против не будем, а через 2-3 года все равно будет новый министр, может быть он будет адекватнее. Но все равно грустно от этого всего.
а при чем здесь именно этот министр? Лимит только сейчас что ли придумали? Он был и жестче чем 7 иностранцев на поле
А что за низкопоклонство перед Дегтярёвым?
А что за низкопоклонство перед Дегтярёвым?
Никогда такого не было в России и вот опять
Всем командам выгодно иметь больше легионеров. Даже клубы нижней части таблицы покупают в Африке,Азии качественных игроков по недорогим ценам.
Всем командам выгодно иметь больше легионеров. Даже клубы нижней части таблицы покупают в Африке,Азии качественных игроков по недорогим ценам.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Лучше качественные по недорогим ценам, чем менее качественные дороже. Логично?
Наш футбол и с легионерами-так себе зрелище.Меньше легов-больше футбола уровня ФНЛ!
Наш футбол и с легионерами-так себе зрелище.Меньше легов-больше футбола уровня ФНЛ!
И вернуть Тамбов в рпл!😜
Алаев... Да он с грязными штанами выйдет сразу и заблеет, что со всем согласен, более жалкого человечишки сложно найти) Это когда он возглавил РПЛ, оказалось, что он не знает, что зимой красными мячами играют, а по поводу "Химок" он уверял, что Садыгов держит руку на пульсе год))
а неплохое предложение, ведь через 2-3 года этого может и не быть у спортивного руля
уйдёт в тайгу баньщиком, ваще норм былоп
а неплохое предложение, ведь через 2-3 года этого может и не быть у спортивного руля уйдёт в тайгу баньщиком, ваще норм былоп
ты реально считаешь, что это чисто его инициатива?
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
30 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
45 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
55 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем