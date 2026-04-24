  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газизов о встрече РПЛ с Дегтяревым по лимиту: «От того, поддержим мы или нет, ничего не решается. Министр имеет право сделать все возможное. Алаев от нас все скажет»
17

Газизов о встрече РПЛ с Дегтяревым по лимиту: «От того, поддержим мы или нет, ничего не решается. Министр имеет право сделать все возможное. Алаев от нас все скажет»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о предстоящей встрече клубов Мир РПЛ с представителями министерства спорта РФ для обсуждения лимита на легионеров. Она состоится сегодня. 

Есть ли позиция клубов РПЛ по лимиту, с которой вы пойдете на встречу с Минспорта? Сообщали, что лига не поддержит приказ Минспорта по ужесточению лимита.

– От того, что мы поддержим или нет, ничего не решается. Регулятор у нас один – это министерство спорта. Министр имеет право сделать все возможное.

Вчера на общем собрании приняли решение, что у нас есть спикер – [президент РПЛ] Александр Алаев. Он все скажет. Мы все договорились, что просто поддержим. Давайте дождемся встречи. После этого можно о чем-то говорить, – сказал Газизов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
лимит на легионеров
logoДинамо Махачкала
logoОрганизация РПЛ
logoШамиль Газизов
logoМихаил Дегтярев
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Алаев
logoЧемпионат.com
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот так вот, попаришься в баньке с кем нужно, поиграешь в матрас с Жириновским и ты властитель спорта…
Алаев: Возражений нет.
Дегтярёв: Отлично. А теперь поддайте водички.
Холопам о решении барина объявят.
Холопы могут перестать брать бабло от государства и создать независимую коммерческую лигу. Вот только что то желающих не видно на такие движения.
Здесь уже писали ранее -это бабло не государства, а налогоплательщиков
Сначала они не спрашивали одних, потом других, потом никого.
А у минспорта реально есть полномочия диктовать лигам лимиты какие-то или это просто всё клоунада несмешная?
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
А у минспорта реально есть полномочия диктовать лигам лимиты какие-то или это просто всё клоунада несмешная?
Ты не поверишь, но у министра есть такие полномочия. И РПЛ их выполнит. Все вопросы в государстве решают Президент страны и правительство, но никак не клубы РПЛ.
как дети малые, министр уже принял решение,,,, а они начали после драки кулачками размахивать, поздно очнулись , надо было раньше выходить из наркотического сна
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мурад Мусаев: «Лимит должен быть. Если добавят еще одного русского – хорошо, но не должно быть одно место искусственное»
23 апреля, 21:59
РПЛ единогласно согласовала позицию против ужесточения лимита. Лига не поддержит проект приказа Минспорта («Mash на спорте»)
23 апреля, 14:16
Депутат Свищев об ужесточении лимита: «Позиция Дегтярева – дать возможность молодежи попасть в лучшие клубы, чтобы их не заменяли дорогие и не наши спортсмены из Южной Америки»
23 апреля, 05:57
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем