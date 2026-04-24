Газизов о встрече РПЛ с Дегтяревым по лимиту: «От того, поддержим мы или нет, ничего не решается. Министр имеет право сделать все возможное. Алаев от нас все скажет»

Газизов о встрече РПЛ с Дегтяревым: министр имеет право сделать все возможное.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов высказался о предстоящей встрече клубов Мир РПЛ с представителями министерства спорта РФ для обсуждения лимита на легионеров. Она состоится сегодня.

– Есть ли позиция клубов РПЛ по лимиту, с которой вы пойдете на встречу с Минспорта? Сообщали, что лига не поддержит приказ Минспорта по ужесточению лимита.

– От того, что мы поддержим или нет, ничего не решается. Регулятор у нас один – это министерство спорта. Министр имеет право сделать все возможное.

Вчера на общем собрании приняли решение, что у нас есть спикер – [президент РПЛ] Александр Алаев . Он все скажет. Мы все договорились, что просто поддержим. Давайте дождемся встречи. После этого можно о чем-то говорить, – сказал Газизов.