  • «Ливерпуль» победил впервые за 4 игры – после трех поражений подряд. Дальше – «ПСЖ»
«Ливерпуль» победил впервые за 4 игры – после трех поражений подряд. Дальше – «ПСЖ»

Команда Арне Слота обыграла «Фулхэм» в 32-м туре АПЛ – 2:0.

Это первая победа мерсисайдцев за четыре матча. 8 апреля они уступили «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов, 4 апреля – «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии, 21 марта – «Брайтону» (1:2) в чемпионате.

14 апреля «Ливерпуль» вновь встретится с «ПСЖ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Интересно из какой древесины сделан Гакпо? Просто ужасен весь сезон, но играет регулярно
А Кьезу и Нгомуа не выпускает. Робертсона держал на лавке какого-то черта весь сезон, Собослая ставит в правый фланг обороны. Этот тренер полный профан.
Ахаххахаах, из-за кого то черта который лучший молодой лз прошлого сезона купленный за 40кк
Ничего не поменялось, в очередной раз провал по ходу игры.
Ливерпуль с победой!
Предпосылки к камбэку с Парижем есть?
Нет
