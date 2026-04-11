«Ливерпуль» победил впервые за 4 игры – после трех поражений подряд. Дальше – «ПСЖ»

«Ливерпуль» выиграл впервые за четыре матча.

Команда Арне Слота обыграла «Фулхэм » в 32-м туре АПЛ – 2:0.

Это первая победа мерсисайдцев за четыре матча. 8 апреля они уступили «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов, 4 апреля – «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии, 21 марта – «Брайтону» (1:2) в чемпионате.

14 апреля «Ливерпуль » вновь встретится с «ПСЖ».