ЧМ-2026. 1/4 финала. Аргентина прошла Швейцарию, Норвегия уступила Англии

На ЧМ-2026 прошли матчи 1/4 финала.

На ЧМ-2026 прошли два четвертьфинальных матча.

Норвегия потерпела поражение от Англии (1:2), Аргентина одолела Швейцарию (3:1 после дополнительного времени).

ЧМ-2026

1/4 финала

Чемпионат мира. 1/4 финала 12 июля 01:00, Эрроухед Стэдиум Аргентина Завершен 3 - 1 0.78 xG 0.52 Швейцария Матч окончен Мартинес

120’ +1’ 115’ Фройлер Варгас Лопес 114’ Альварес

112’ Паредес Лопес 110’ Ромеро Отаменди 105’ 2 доп тайм Перерыв Мартинес 98’ Альмада 97’ 96’ Закария Яшари Фернандес Альмада 90’ 1 доп тайм Перерыв 90’ +5’ Р. Родригес Джемерт 86’ Ридер Мухайм 86’ Ндойе Амдуни 86’ Соу Видмер Молина Монтьель 85’ Де Поль Мартинес 85’ Тальяфико Н. Гонсалес 78’ 72’ Эмболо 67’ Ндойе

2 тайм Перерыв 44’ Эмболо Мак Аллистер

10’ Аргентина Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Мак Аллистер, Фернандес, Де Поль, Альварес, Месси Запасные: Ромеро, Молина, Де Поль, Сенеси, Ло Чельсо, Тальяфико, Фернандес, Рульи, Медина, Барко, Паласиос, Симеоне, Паредес, Муссо, Пас 1 тайм Швейцария: Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Ридер, Соу, Эмболо Запасные: Р. Родригес, Фройлер, Хакес, Ридер, Соу, Келлер, Аменда, Иттен, Закария, Фасснахт, Ндойе, Мвого, Эбишер, Окафор

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026