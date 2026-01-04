ЧМ-2026. 1/4 финала. Аргентина прошла Швейцарию, Норвегия уступила Англии

На ЧМ-2026 прошли матчи 1/4 финала.
На ЧМ-2026 прошли два четвертьфинальных матча.
Норвегия потерпела поражение от Англии (1:2), Аргентина одолела Швейцарию (3:1 после дополнительного времени).
ЧМ-2026
1/4 финала
Норвегия
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Скьеллеруп, Холанд, Серлот
Запасные: Тангвик, Торсбю, Торстведт, Серлот, Осгор, Хеуге, Меллер Вольф, Холанд, Ланго, Фалькенер, Рюэрсон, Сельвик, Бьеркан, Хеггем, Скьеллеруп
Англия:
Пикфорд, О`Райли, Гехи, Стоунз, Конса, Андерсон, Райс, Гордон, Беллингем, Мадуэке, Кейн
Запасные: Хендерсон, Чалоба, Хендерсон, Конса, Райс, Беллингем, Уоткинс, Мадуэке, Майну, Рэшфорд, Гордон, Траффорд, Тоуни, О`Райли
Аргентина
Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Мак Аллистер, Фернандес, Де Поль, Альварес, Месси
Запасные: Ромеро, Молина, Де Поль, Сенеси, Ло Чельсо, Тальяфико, Фернандес, Рульи, Медина, Барко, Паласиос, Симеоне, Паредес, Муссо, Пас
Швейцария:
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Ридер, Соу, Эмболо
Запасные: Р. Родригес, Фройлер, Хакес, Ридер, Соу, Келлер, Аменда, Иттен, Закария, Фасснахт, Ндойе, Мвого, Эбишер, Окафор
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Статистика ЧМ-2026
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В футболе вещи творят.
Мостов у них больше тысячи
Красавцы ниче не скажешь
суммарные созданные и допущенные xG за два первых матча плей-офф:
Аргентина 5,10 - 1,36 (забито/пропущено 6-4)
Франция 4,70 - 0,83 (забито/пропущено 4-0)
Испания 4,48 - 0,95 (забито/пропущено 4-0)
Англия 3,76 - 2,65 (забито/пропущено 5-3)
на самом деле нереально везёт как раз соперникам аргентинцев, которые из полутора голевых моментов сделали 4 гола
прям наваждение какое-то
не удивлюсь, если и сегодня какой-нибудь Ндойе жахнет с закрытыми глазами по воротам метров с 30 и попадёт точно в девятку..
Не игра Аргентины, а ваш коммент
Но виноват Месси
Глорам геля после 22 года надо в дурке лечиться