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  4. ЧМ-2026. 1/4 финала. Аргентина прошла Швейцарию, Норвегия уступила Англии

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ЧМ-2026. 1/4 финала. Аргентина прошла Швейцарию, Норвегия уступила Англии
На ЧМ-2026 прошли матчи 1/4 финала.

На ЧМ-2026 прошли два четвертьфинальных матча.

Норвегия потерпела поражение от Англии (1:2), Аргентина одолела Швейцарию (3:1 после дополнительного времени).

ЧМ-2026

1/4 финала

Чемпионат мира. 1/4 финала
11 июля 21:00, Хард Рок Стэдиум
Логотип домашней команды
Норвегия
Завершен
1 - 2
0.49xG0.3
Логотип гостевой команды
Англия
Матч окончен
Айер
117’
111’
Беллингем   Берн
Холанд   Ларсен
105’
2 доптайм
Перерыв
93’
  Беллингем
Хеггем   Эстигор
90’
1 доптайм
Перерыв
Меллер Вольф   Педерсен
90’
89’
Конса   Роджерс
86’
О`Райли   Спенс
71’
Гордон   Джеймс
Скьеллеруп   Нуса
68’
Серлот   Бобб
68’
Рюэрсон   Эурснес
60’
46’
Райс   Эзе
46’
Мадуэке   Сака
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Беллингем
  Скьеллеруп
36’
Норвегия
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Скьеллеруп, Холанд, Серлот
Запасные: Тангвик, Торсбю, Торстведт, Серлот, Осгор, Хеуге, Меллер Вольф, Холанд, Ланго, Фалькенер, Рюэрсон, Сельвик, Бьеркан, Хеггем, Скьеллеруп
1тайм
Англия:
Пикфорд, О`Райли, Гехи, Стоунз, Конса, Андерсон, Райс, Гордон, Беллингем, Мадуэке, Кейн
Запасные: Хендерсон, Чалоба, Хендерсон, Конса, Райс, Беллингем, Уоткинс, Мадуэке, Майну, Рэшфорд, Гордон, Траффорд, Тоуни, О`Райли
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Чемпионат мира. 1/4 финала
12 июля 01:00, Эрроухед Стэдиум
Логотип домашней команды
Аргентина
Завершен
3 - 1
0.78xG0.52
Логотип гостевой команды
Швейцария
Матч окончен
  Мартинес
120’
+1’
115’
Фройлер   Варгас
Лопес
114’
  Альварес
112’
Паредес   Лопес
110’
Ромеро   Отаменди
105’
2 доптайм
Перерыв
Мартинес
98’
Альмада
97’
96’
Закария   Яшари
Фернандес   Альмада
90’
1 доптайм
Перерыв
90’
+5’
Р. Родригес   Джемерт
86’
Ридер   Мухайм
86’
Ндойе   Амдуни
86’
Соу   Видмер
Молина   Монтьель
85’
Де Поль   Мартинес
85’
Тальяфико   Н. Гонсалес
78’
72’
Эмболо
67’
  Ндойе
2тайм
Перерыв
44’
Эмболо
  Мак Аллистер
10’
Аргентина
Мартинес, Тальяфико, Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Мак Аллистер, Фернандес, Де Поль, Альварес, Месси
Запасные: Ромеро, Молина, Де Поль, Сенеси, Ло Чельсо, Тальяфико, Фернандес, Рульи, Медина, Барко, Паласиос, Симеоне, Паредес, Муссо, Пас
1тайм
Швейцария:
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Ридер, Соу, Эмболо
Запасные: Р. Родригес, Фройлер, Хакес, Ридер, Соу, Келлер, Аменда, Иттен, Закария, Фасснахт, Ндойе, Мвого, Эбишер, Окафор
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика ЧМ-2026

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала21913 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Король Эрлинг вновь ведет свой драккар в земли Уэссекса, чтобы поживиться
ОтветМадридский тролль
Король Эрлинг вновь ведет свой драккар в земли Уэссекса, чтобы поживиться
Конунг всей Норвегии🛶🛶🛶🇳🇴🇳🇴🇳🇴
ОтветМадридский тролль
Король Эрлинг вновь ведет свой драккар в земли Уэссекса, чтобы поживиться
Сага о Холланде
В Норвегии живёт 5 млн человек.

Лучшие в Зимней Олимпиаде
Поднялись в хоккее.
В шахматах лучший спортсмен
В футболе вещи творят.
Мостов у них больше тысячи

Красавцы ниче не скажешь
ОтветКабаниус
В Норвегии живёт 5 млн человек. Лучшие в Зимней Олимпиаде Поднялись в хоккее. В шахматах лучший спортсмен В футболе вещи творят. Мостов у них больше тысячи Красавцы ниче не скажешь
Комментарий скрыт
ОтветКабаниус
В Норвегии живёт 5 млн человек. Лучшие в Зимней Олимпиаде Поднялись в хоккее. В шахматах лучший спортсмен В футболе вещи творят. Мостов у них больше тысячи Красавцы ниче не скажешь
Буде Гилмит с Никитой Хайкиным успешно выступили в ЛЧ
За Норвегию.Думаю,точно в одном матче андердог победит.
Ответitallyan1c
За Норвегию.Думаю,точно в одном матче андердог победит.
По пенальти.
Ответitallyan1c
За Норвегию.Думаю,точно в одном матче андердог победит.
Думаю это будет Швейцария. Хотя болею за Аргентину, но как будто все силы были потрачены на Египет. Норвегия точно не пройдет Англию.
забавно было эти дни читать на ветках комменты по типу: "аргентинцам на этом чемпионате просто нереально везёт, уже давно должны были домой ехать, отскок на отскоке"
суммарные созданные и допущенные xG за два первых матча плей-офф:
Аргентина 5,10 - 1,36 (забито/пропущено 6-4)
Франция 4,70 - 0,83 (забито/пропущено 4-0)
Испания 4,48 - 0,95 (забито/пропущено 4-0)
Англия 3,76 - 2,65 (забито/пропущено 5-3)
на самом деле нереально везёт как раз соперникам аргентинцев, которые из полутора голевых моментов сделали 4 гола
прям наваждение какое-то
не удивлюсь, если и сегодня какой-нибудь Ндойе жахнет с закрытыми глазами по воротам метров с 30 и попадёт точно в девятку..
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
забавно было эти дни читать на ветках комменты по типу: "аргентинцам на этом чемпионате просто нереально везёт, уже давно должны были домой ехать, отскок на отскоке" суммарные созданные и допущенные xG за два первых матча плей-офф: Аргентина 5,10 - 1,36 (забито/пропущено 6-4) Франция 4,70 - 0,83 (забито/пропущено 4-0) Испания 4,48 - 0,95 (забито/пропущено 4-0) Англия 3,76 - 2,65 (забито/пропущено 5-3) на самом деле нереально везёт как раз соперникам аргентинцев, которые из полутора голевых моментов сделали 4 гола прям наваждение какое-то не удивлюсь, если и сегодня какой-нибудь Ндойе жахнет с закрытыми глазами по воротам метров с 30 и попадёт точно в девятку..
А у кого-то ещё были Кабо-Верде и Египет в соперниках ?
ОтветAndrej Malysh
А у кого-то ещё были Кабо-Верде и Египет в соперниках ?
у Франции Швеция и Парагвая ничем не лучше, даже хуже.
Как же сильна Норвегия в спорте, в хоккее бронзу выиграли, победив при этом канадцев и прочих грандов хоккея..и в футболе они так далеко зашли, в лёгкой атлетике не теряются, не говоря уже о зимних видах спорта, где они во многих доминируют..😯☝️ Как они это делают?! 😉
ОтветCube Litening C:68X
Как же сильна Норвегия в спорте, в хоккее бронзу выиграли, победив при этом канадцев и прочих грандов хоккея..и в футболе они так далеко зашли, в лёгкой атлетике не теряются, не говоря уже о зимних видах спорта, где они во многих доминируют..😯☝️ Как они это делают?! 😉
Сила лосося 🍣
ОтветCube Litening C:68X
Как же сильна Норвегия в спорте, в хоккее бронзу выиграли, победив при этом канадцев и прочих грандов хоккея..и в футболе они так далеко зашли, в лёгкой атлетике не теряются, не говоря уже о зимних видах спорта, где они во многих доминируют..😯☝️ Как они это делают?! 😉
гандбол
Блин,ну что за комментатор странный какой-то - какие-то позиции с фамилиями называет,что-то про тактики и манёвры рассказывает.Где каламбуры,очень смешные шутки с фамилиями игроков,истории из жизни,анекдоты?Разве не этим должен заниматься комментатор?
Аргентина лучше всех в мире играет плохо )
ОтветМихаил Майоров
Аргентина лучше всех в мире играет плохо )
Это прекрасно))
Не игра Аргентины, а ваш коммент
ОтветМихаил Майоров
Аргентина лучше всех в мире играет плохо )
А судьи лучше всех играют на матчах Аргентины.
Я ещё раз напомню хейтерам, что сегодня Аргентина могла встретится с Португалией, если бы портки заняли первое место в группе они бы встретились в 1/16 с Ганой, в 1/8 со Швейцарией и если бы обыграли эти команды в 1/4 сегодня должны были играть с Аргентиной:)) Но опять Месси виноват, что португальский чокер дал жидкого:))
Ответrigobersong
Я ещё раз напомню хейтерам, что сегодня Аргентина могла встретится с Португалией, если бы портки заняли первое место в группе они бы встретились в 1/16 с Ганой, в 1/8 со Швейцарией и если бы обыграли эти команды в 1/4 сегодня должны были играть с Аргентиной:)) Но опять Месси виноват, что португальский чокер дал жидкого:))
В 1/16 Уругвай,в 1/8 Турция..
Но виноват Месси
Глорам геля после 22 года надо в дурке лечиться
Купили воздух, не может так мяч точно в голову лететь
Ответspain_08@mail.ru
Купили воздух, не может так мяч точно в голову лететь
💯💯💯
Эмболо сейчас вот прямо главный претендент на идиотизм чемпионата с запасом 😂
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