«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» – 2:0. Забили 17-летний Нгумоа и Салах

«Ливерпуль» победил «Фулхэм».

«Ливерпуль» дома одержал победу над «Фулхэмом» (2:0) в 32-м туре АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте счет открыл 17-летний полузащитник хозяев Рио Нгумоа. На 40-й отличился Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 52 очка и занимает 5-е место в таблице.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
11 апреля 16:30, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
2 - 0
1.79xG1.12
Фулхэм
Матч окончен
Салах   Ньони
90’
80’
Уилсон   Чуквуэзе
80’
Родриго Муниз   Хименес
69’
Робинсон   Сессеньон
Фримпонг   Гомес
69’
Нгумоа   Исак
69’
Виртц   Мак Аллистер
68’
Джонс   Гравенберх
46’
46’
Кинг   Смит-Роу
46’
Бобб   Лукич
2тайм
Перерыв
  Салах
40’
  Нгумоа
36’
Ливерпуль
Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Джонс, Собослаи, Нгумоа, Виртц, Салах, Гакпо
Запасные: Исак, Кьеза, Вудмен, Гомес, Керкез, Экитике, Мак Аллистер, Ньони, Гравенберх
1тайм
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Ивоби, Берге, Бобб, Кинг, Уилсон, Родриго Муниз
Запасные: Куэнка, Кэрни, Сессеньон, Лекомт, Диоп, Лукич, Чуквуэзе, Смит-Роу, Хименес
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Кто бы что ни говорил, Виртц играет отлично, посто нужен хороший тренер и фланговые нападающие
Ответ Jeicob Harlon
Кто бы что ни говорил, Виртц играет отлично, посто нужен хороший тренер и фланговые нападающие
у Ливерпуля тренер - чемпион Эредевизи и АПЛ и лучший тренер года
Нгумоа закрутил как настоящий инсайд. Красавец! ❤️🕊️
Нгумоа Ctrl + C
Салах Ctrl + V

Мо решил не отставать от молодого и тоже заискрил! 💥
Продать бездаря (Гакпо)!!!
Сегодня буду смотреть игру в записи - это мой протест против позорной игры Ливерпуля в последних матчах. Как могу 🤷‍♂️
Ответ AndrewBegoun
Сегодня буду смотреть игру в записи - это мой протест против позорной игры Ливерпуля в последних матчах. Как могу 🤷‍♂️
С такими позорными фанами как ты и хейтеров не надо, а матч красивый и голы красивые ты упустил (по крайне мере в первом тайме) и по делом тебе
Ответ Liverpool_YNWA
С такими позорными фанами как ты и хейтеров не надо, а матч красивый и голы красивые ты упустил (по крайне мере в первом тайме) и по делом тебе
На зло маме грит шапку не надену уши застужу
Интересно как сильно пошатнулось место Слота, условный Андрей не стал смотреть пиратку с матчем Ливерпуля в РФ
решил глянуть и что - опять Тейлор , издевательство других слов нет. Этот свистун будет вредить как может.
Нгумоа чем то Диаса напоминает. Также любит повозиться с мячом. Классом ещё не дотягивает, конечно, но потенциал определенно есть.
Пока все норм.
Тейлр это дно, свистит непонятно что. нарушений нет этот клоун видит фолы у ЛФК. Манк он и есть ...
Ответ vals1702
Тейлр это дно, свистит непонятно что. нарушений нет этот клоун видит фолы у ЛФК. Манк он и есть ...
Есть судьи и похуже. Оливер, Кавана, Тирни, Хупер.
Ответ cpu1500
Есть судьи и похуже. Оливер, Кавана, Тирни, Хупер.
Оливер норм, не так часто ошибается
На классе победили
