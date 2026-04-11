«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» – 2:0. Забили 17-летний Нгумоа и Салах
«Ливерпуль» победил «Фулхэм».
«Ливерпуль» дома одержал победу над «Фулхэмом» (2:0) в 32-м туре АПЛ.
Игра проходила на стадионе «Энфилд».
Спортс" проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 37-й минуте счет открыл 17-летний полузащитник хозяев Рио Нгумоа. На 40-й отличился Мохамед Салах.
«Ливерпуль» набрал 52 очка и занимает 5-е место в таблице.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Салах Ctrl + V
Мо решил не отставать от молодого и тоже заискрил! 💥
Интересно как сильно пошатнулось место Слота, условный Андрей не стал смотреть пиратку с матчем Ливерпуля в РФ