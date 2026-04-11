17-летний Нгумоа – самый молодой игрок «Ливерпуля» с голом на «Энфилде» в АПЛ. Англичанин побил рекорд Стерлинга
Рио Нгумоа стал самым молодым автором гола за «Ливерпуль» в АПЛ на стадионе «Энфилд».
Англичанин забил «Фулхэму» (2:0, перерыв) в возрасте 17 лет и 225 дней.
Нгумоа побил рекорд Рахима Стерлинга, забившего за «Ливерпуль» в 17 лет и 317 дней в домашнем матче против «Рединга» в октябре 2012 года.
Это второй гол Нгумоа в нынешнем сезоне АПЛ – он забивал «Ньюкаслу» на выезде (3:2) во 2-м туре.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5758 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
если бы стерлинг и его агент не говорили глупостей - однозначно позитивный персонаж для Ливерпуля был бы