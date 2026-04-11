  • 17-летний Нгумоа – самый молодой игрок «Ливерпуля» с голом на «Энфилде» в АПЛ. Англичанин побил рекорд Стерлинга
17-летний Нгумоа – самый молодой игрок «Ливерпуля» с голом на «Энфилде» в АПЛ. Англичанин побил рекорд Стерлинга

Рио Нгумоа стал самым молодым автором гола за «Ливерпуль» в АПЛ на стадионе «Энфилд».

Англичанин забил «Фулхэму» (2:0, перерыв) в возрасте 17 лет и 225 дней. 

Нгумоа побил рекорд Рахима Стерлинга, забившего за «Ливерпуль» в 17 лет и 317 дней в домашнем матче против «Рединга» в октябре 2012 года.

Это второй гол Нгумоа в нынешнем сезоне АПЛ – он забивал «Ньюкаслу» на выезде (3:2) во 2-м туре. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Было б ещё раньше, если бы Гакпо не был из Голландии
Шо та вы с циферками напутали ребятки
А почему побил ,если оба в 317 дней?. Простите,если я логичен
Ответ Demyan Grachev
Поправили, 225 у Рио, да.
Хорошо, что не повторит путь Стерлинга)
Ответ Юрий Р.
ну если пару сезонов даже отыграет на хорошем уровне и уйдет за хорошие деньги - почему нет.

если бы стерлинг и его агент не говорили глупостей - однозначно позитивный персонаж для Ливерпуля был бы
Сделал то что пытается сделать весь сезон Коди
Ньюкаслу забил на выезде, когда 17 еще не было, вроде. Тоже Стерлинга рекорд перекрыл, кажется
