Салах набрал 250 (157+93) очков по «гол+пас» в АПЛ без учета пенальти. Больше только у Руни, Гиггза, Ширера и Коула

  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
14

Мохамед Салах набрал 250 (157+93) очков по системе «гол+пас» в АПЛ без учета пенальти.

Вингер «Ливерпуля» забил «Фулхэму» (2:0, второй тайм) в 32-м туре.

Салах входит в топ-5 АПЛ по этому показателю. Больше баллов в набрали только Уэйн Руни (288, 185+103), Райан Гиггз (269, 107+162), Алан Ширер (268, 204+64) и Энди Коул (258, 186+73). 

Ранее Мохамед объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?5298 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
logoМохамед Салах
logoФулхэм
logoРайан Гиггз
logoпремьер-лига Англия
logoЭнди Коул
logoМанчестер Юнайтед
logoНьюкасл
logoАлан Ширер
logoУэйн Руни
logoЛиверпуль
рейтинги
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Салах просто ну очень сильно сдал по сравнению с прошлым сезоном. Хотя его нынешние 6+6 за 22 матча всё равно считались бы мегауспешным результатом для условного Гарначи
Так в нынешнем сезоне у Ливерпуля мало у кого больше, у Экитике только и Собо, если не путаю.
Тогда вся команда играла, почему вы этого не поймете, в прошлом сезоне куча матчей было, где Салах забивал или отдавал, а остальной матч ничего не показывал, но команда побеждала.
Салах показал просто удивительный прошлый сезон выдав по системе гол + пас свой максимум отыграв все 38 игр. То, как он рухнул в этом сезоне говорит не только о его спаде, но и стагнации всей команды, если конечно вообще было это развитие при Слоте, а не все же багаж Клоппа, за счёт которого и взяли АПЛ. Без него небыло этого ливерпуля и результата, что мы видили последние 5 лет.
Вроде и забил, а удовольтворенте от игры в очередной раз не вызывает.
Тем не менее мои поздравление МО)))
Но сегодня не был так отвратителен хотя бы, надеемся, сможем продолжить в том же духе и уйдет на позитивной ноте
Вошёл в лигу великих !
Мо -легенда АПЛ
А ведь ещё один сезон в АПЛ и будет топ-1. Неужели настолько важны арабские бабки.... Это же реально крутое достиженте было бы
Причём здесь это. Его уже не хотят видеть в команде, он мертвый в этом сезоне
ну если прикинуть что он в этом сезоне 9 ещё выбьет(что маловероятно) то и вряд ли он 30 голевых действиях за следующий сезон осилить
Ширер забил 260 голов в АПЛ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
