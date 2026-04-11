Салах набрал 250 (157+93) очков по «гол+пас» в АПЛ без учета пенальти. Больше только у Руни, Гиггза, Ширера и Коула
Вингер «Ливерпуля» забил «Фулхэму» (2:0, второй тайм) в 32-м туре.
Салах входит в топ-5 АПЛ по этому показателю. Больше баллов в набрали только Уэйн Руни (288, 185+103), Райан Гиггз (269, 107+162), Алан Ширер (268, 204+64) и Энди Коул (258, 186+73).
Ранее Мохамед объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Тем не менее мои поздравление МО)))