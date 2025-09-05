Ловчев о бане России: «Руководители стран Европы – шавки по сравнению с Путиным. Если бы страны БРИКС и ШОС главенствовали в футболе, мы бы давно вернулись»

Евгений Ловчев сравнил политических лидеров стран Европы с Владимиром Путиным.

– Возможное возвращение сборной к соревнованиям – это все нефутбольные вопросы. Это все политические дела.

И вообще, мир сейчас разделился: на Европу, которая ненавидит нас, и страны остального мира, которые были на собраниях БРИКС и ШОС. К большому сожалению, страны, которые были на заседании ШОС, сегодня не главенствуют в футболе. Иначе мы бы давно вернулись.

– Министр спорта РФ заявил, что «украинское лобби занимается бандитским поведением в мировом спорте». Согласны?

– Я согласен с этим. Но отмечу, что это не украинское лобби, а те страны, которые мы освободили, можно сказать, а они с 1945 года ненавидели силу и мощь России в мире. Ненавидели. Вплоть до того, что они готовы от газа нашего отказываться или еще чего‑то. При этом всему миру понятно, что им самим это в минус идет.

Иногда я вспоминаю таких людей, как де Голль, Миттеран и других больших руководителей, которые раньше были в Европе. И потом я смотрю на сегодняшних… И для меня просто шок это.

Вот при Меркель подписывали соглашения, а как только ее убирают, то там говорят, что никто и не думал эти соглашения выполнять! Вы о чем говорите, ребята? Как это может быть вообще?

Или можем вспомнить историю с телефонным разговором Путина и Макрона, который француз потом пересказывал публично. Это же хамство и безобразие, когда человек передает журналистам этот разговор! Это же конфиденциально все.

Я смотрю на нашего руководителя и руководителей этих стран – это по сравнению с ним какие‑то шавки просто! Так и напишите. Мне вообще стыдно за людей, которые живут в европейских странах и выбирают этих людей.

Потому уверен, только когда вся геополитическая ситуация успокоится, только тогда нас вернут в мировой спорт, и футбол в том числе, – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев .

