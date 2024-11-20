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Капитан Румынии Станчу о косоварах: «Их больше интересовала остановка матча – их единственный шанс выиграть. Мы спросили, почему продолжаем играть с Косово, если не признаем его»

Николаэ Станчу высказался о скандале на матче Румынии с Косово.

Напомним, игроки сборной Косово покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

УЕФА принял решение присудить косоварам техническое поражение со счетом 0:3. Футбольная федерация Косово оштрафована на 6 тысяч евро за поведение футболистов. 

Федерации футбола Румынии были назначены штрафы на общую сумму 128 тысяч евро за поведение фанатов. Кроме того, следующий домашний матч сборная Румынии проведет при пустых трибунах.

«Я знал, что они много спрашивали об этих вещах раньше – при каких условиях матч будет остановлен. Это их больше интересовало. Мы понимали, что не можем проиграть на поле со счетом 3:0, и это был их единственный шанс выиграть. Первый тайм прошел нормально, не знаю, что случилось во втором, я не мог видеть, так как был в больнице.

Мы знаем, что в Европе есть страны, которые не играют друг с другом, и мы спросили, почему продолжаем играть с ними, тем более что Румыния не признает государство Косово. Если мы получили штраф за освистывание их гимна, они должны были быть оштрафованы на миллионы за то, как освистали наш гимн у себя дома», – сказал капитан сборной Румынии в передаче Fotbal Club на Digi Sport.

Станчу не застал концовку матча, когда косовары покинули поле. Получив травму в конце первого тайма, полузащитник отправился делать МРТ и вернулся, когда судья дал свисток об окончании матча.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Gazeta Sporturilor
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