От редакции: вы в блоге «52 молодых футболиста », где разбирают игру талантов вне топ-5 лиг. Но сегодня будет и большая пятерка, и еще 34 лиги Европы – огромный труд, поэтому поддержите автора плюсом, подпиской и донатом.

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Всем привет! Вы попали в блог о молодежном футболе вне большой пятерки лиг, но сегодня зацеплю и их.

У меня скопилась большая база из молодых талантов со всей Европы. Выделил тех, кто еще не достиг 21 года, и собрал их в черновик, который можно посмотреть вот здесь . Он в формате онлайн-таблицы и там много тех, кто в основной текст не попал, есть даже целая лига Польши. Ниже емко опишу специфику чемпионатов и общую картину по юным дарованиям в них на текущий период. Расскажу про игровые качества каждого футболиста, перспективы, ожидания, приведу статистическую справку (только во взрослом футболе).

Этот список – не топ лучших. Если говорить о топ-5, то почти полностью исключены громкие имена. Но это не значит, что оцениваю Ямаля, Эндрика, Матиса Теля, Гюлера, Гарначо или Кубарси ниже тех, кто попал сюда. Целью текста является знакомство с юными звездочками даже из самых далеких частей Европы.

1. Австрия, Бундеслига

Все привыкли, что Австрия поставляет в Европу большое количество будущих звезд. Делалось это в основном через «РБ Зальцбург»: десятки будущих звезд от Садьо Мане до Эрлинга Холанда когда-то играли в местном гегемоне. В последние годы активно вклинивается «Штурм», который уже смог прервать доминирование «Зальцбурга» на внутренней арене в плане результата. Продают они тоже хорошо, но до большого клуба пока добрался только Расмус Хейлунд.

Ловро Звонарек

Возраст: 19 лет Позиция: атакующий/центральный полузащитник Национальность: хорват Клуб: «Штурм», аренда из «Баварии» Статистика: 40 матчей, 5 голов, 3 голевые передачи Игрок сборной Хорватии Ю-21

Футболист, способный закрыть большое количество позиций: от опорника до фланга атаки. «Штурм» играет ромбом в центре поля. Вероятно, Звонарек будет выходить либо под нападающим, либо левой восьмеркой. У него есть качества для обеих ролей: высокая рабочая этика, интеллект, быстрое принятие решений. Физически для своего возраста развит здорово, хорош в единоборствах. В прошлом сезоне сыграл несколько матчей за основу «Баварии» и даже успел забить. Аренда в «Штурм» – гарантированное игровое время, борьба за трофеи и опыт в Лиге чемпионов. Выигрышный вариант для всех трех сторон.

Оскар Глух

Возраст: 20 лет Позиция: атакующий полузащитник Национальность: израильтянин Клуб: «РБ Зальцбург» Статистика: 121 матч, 28 голов, 32 голевые передачи Игрок сборной Израиля

Про Оскара писал отдельный профайл , когда тот играл за «Маккаби». Яркий плеймейкер, создающий большое количество моментов для атаки. Любит открываться в левом полуфланге, откуда ему проще всего выбирать действие из своего богатейшего арсенала: отдать разрезающую передачу, пойти в обыгрыш к лицевой, сместиться для удара. В разбалансированном и худшем по составу за последнее десятилетии «Зальцбурге» Глух должен взять на себя бремя лидера. Да, в отдельных матчах это точно будет получаться, но сможет ли Оскар быть стабильным? В прошлом сезоне складывалось не всегда.

Томас Гальвес

Возраст: 19 лет Позиция: левый защитник Национальность: финн Клуб: ЛАСК, аренда из «Манчестер Сити» Статистика: 5 матчей и 2 ассиста – все за сборную Финляндии

Томас пока даже не играл во взрослом клубном футболе! Финны своевременно заиграли перспективного игрока молодежки «Сити», но шансы в первой команде получить было невозможно. Левый защитник, который уходит в центр для розыгрыша. Быстрый, хорошо обращается с мячом, тактически обучен круто. Любит врываться в штрафную по диагонали. Будет ли он получать игровое время в ЛАСК? Наверняка клубы обговорили этот момент, хотя конкурентов по позиции достаточно. У австрийцев будет группа в еврокубках, чемпионат, кубок – можно себя зарекомендовать.

2. Азербайджан, Премьер-лига

Очень тяжело в Азербайджане с молодыми и уж тем более перспективными ребятами. «Карабах» доминирует на внутренней арене и конкретно в чемпионате дает время воспитанникам. В ЛЧ – без шансов, играют легионеры. Год назад Муса Гурбанлы уходил в шведский «Юргорден» в статусе молодого супербомбардира, но с треском провалился и уже вернулся назад.

Нариман Ахундзаде

Возраст: 20 лет Позиция: правый вингер Национальность: азербайджанец Клуб: «Карабах» Статистика: 69 матчей, 17 голов, 7 голевых передач В сентябре дебютировал в первой сборной Азербайджана

Нариман – игрок правой бровки, левша. У него крепкие ноги, смело и эффективно идет в дриблинг, создает пространство для удара. Его используют по всему фронту атаки, из-за антропометрии (185 см) часто ставят в центр, а это не лучшая его позиция. Настоящий герой своей команды, ведь именно его гол на 120 минуте помог пройти «Брагу» в прошлом сезоне розыгрыша ЛЕ и позволил зарубиться с «Байером» в 1/8. Ему не хватает скорости мышления, часто оторван от игры, но с замены всегда добавляет огня за счет старания. Допускаю, что турецкие клубы могут рассматривать трансфер Наримана – легионером там он считаться не будет.

3. Албания, Высшая категория

Сборная Албании показывает большой прогресс – сбалансированная команда с опытными бойцами и талантливой молодежью. Проблема в том, что почти все игроки выросли в Италии, Греции или Швейцарии и к местной лиге отношения не имеют. В последние годы чемпионат Албании сделал шаг вперед в этом плане: количество местных футболистов в молодежной и юношеской сборных выросло. Качество ТВ-картинки и графики в трансляциях центральных матчей – лучшее на Балканах. После Хорватии или Сербии – услада для глаз. Стараются.

Эргис Арифи

Возраст: 17 лет Позиция: атакующий полузащитник Национальность: албанец Клуб: «Теута» Статистика: 35 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи

Приятный для наблюдения атакующий полузащитник с 59 номером на спине. Мягко обращается с мячом, ведет игру команды. Сильный удар с правой ноги для его возраста. С 16 лет является основным игроком «Теуты». Его пробовали и в центре поля, и в опорной зоне, и под нападающим, и центрфорвардом. Эргису дают много свободы, экспериментируют. До 18-летия (день рождения в январе) останется в Албании, а вот дальше уже будет интересно. Предполагаю, что какой-нибудь итальянский клуб уже зимой может взять себе в Примаверу.

Арлинд Курти

Возраст: 19 лет Позиция: правый защитник Национальность: албанец Клуб: «Лачи» Статистика: 72 матча, 2 гола, 2 голевые передачи Капитан сборной Албании Ю-19

Очень крепкий парень, удивительно, как к своим годам смог нарастить столько мышечной массы. С задатками лидера, руководит игрой команды. Бесстрашный, всегда идет в контакт. В его игре большой акцент на единоборства и если куда-то уедет, то хотелось бы видеть его правым в тройке защитников. Признан главным талантом Албании в 2023 году. Симпатичный для меня типаж бойца, готового на все ради команды. Надеюсь, будет прогрессировать и мы сможем оценить его на уровне ТОП-5 лиг.

4. Англия, Премьер-лига

В АПЛ всегда была россыпь талантов, а огромное количество денег позволяет собирать самые сливки. Не стал отдельно выделять футболистов «Брайтона» – этот клуб стоит особняком. Потрясающий Фабиан Хюрцелер из второй Бундеслиги на тренерском мостике, 25 (sic!) игроков до 23 лет со всех точек планеты в ростере – рай для любителей молодых талантов.

Кобби Майну

Возраст: 19 лет Позиция: опорный/центральный полузащитник Национальность: англичанин Клуб: «Манчестер Юнайтед» Статистика: 54 матча, 5 голов, 1 голевая передача Основной игрок сборной Англии на Евро-2024

Кобби за неполный сезон стал звездным футболистом. Элитный уровень в контроле мяча, понимании пространства, выборе позиции. Майну сломался на прошлой предсезонке и пропустил три месяца, но все равно легко влился в состав. Интригует каким он предстанет перед публикой в новом статусе и с полноценной подготовкой к сезону. Если на дистанции с характером все окажется в порядке, то не вижу потолка у Кобби. Он выглядит тем, кто может стать лидером «Юнайтед» на долгие годы.

Абдул Иссахаку

Возраст: 20 лет Позиция: правый вингер Национальность: ганец Клуб: «Лестер» Статистика: 84 матча, 15 голов, 17 голевых передач Игрок сборной Ганы

Это быстрый и плечистый правый вингер, левша. Не просто краек-бегунок с одной опцией: может и прорваться сам, и отдать тонкий пас, и ударить с любой дистанции. Классно прессингует, всегда давит на защитников и пытается разрушить выход от ворот. Когда-то приезжал из Ганы в «Спортинг» уже в статусе игрока первой сборной и потенциальной звезды. Обычно прозорливые португальцы почти не дали Абдулу игровой практики (270 минут за год – смех). Зато подсуетился «Лестер», забравший юношу в годичную аренду за 750 тысяч евро. 7+13 в 43 играх, выход в АПЛ и выкуп за 17 миллионов – прекрасный год для футболиста. Курьезно не поехал на КАН: решил сосредоточиться на клубе, удалился в следующем матче и остался без игр совсем из-за дисквалификации. Вижу его скрытой жемчужиной лиги в этом сезоне.

Арчи Грэй

Возраст: 18 лет Позиция: опорный/центральный полузащитник/правый защитник Национальность: англичанин Клуб: «Тоттенхэм» Статистика: 59 матчей, 2 голевые передачи

Арчи – лучший молодой игрок Чемпионшипа в прошлом сезоне. В «Лидсе» часто использовался справа в обороне, но выходил и в опорной зоне. Среди игроков до 21 года Грей стал лучшим по продвижению мяча в финальную треть, отборам и подборам в центре поля. Действует хладнокровно, через паузы, контролирует темп. Здорово принимает мяч и разворачивается. «Тоттенхэм» выложил более 40 миллионов евро за трансфер и явно рассчитывает на Арчи в ближайшей перспективе. Учитывая проблемы Ива Биссума c дисциплиной, Родриго Бентакура с травмам и нужду в ротации Педро Порро, получать время в основе в течение сезона выглядит как реалистичная цель. А дальше все будет зависеть от самого Грея.

5. Англия, Чемпионшип

В свою очередь клубы Чемпионшипа подбирают тех, кто не пригодился АПЛ и выводят их на новый уровень для перепродажи. Там частенько набивают шишки молодые футболисты из топовых академий. Свои воспитанники появляются, но базой остаются именно игроки из Премьер-лиги.

Джоб Беллингем

Возраст: 19 лет Позиция: центральный/атакующий полузащитник/оттянутый нападающий Национальность: англичанин Клуб: «Сандерленд» Статистика: 84 матча, 8 голов, 2 голевые передачи

Тяжело уйти от сравнений, когда ты младший брат Джуда Беллингема. Джоб всячески уходит от этого (даже на спине у него не фамилия, а имя) и прокладывает собственный путь. Сложно представить более подходящую для футбола антропометрию: высокий, длинные ноги, крепкий торс. Элитный прием мяча в пол-оборота помогает Джобу легко уходить от опеки, он всегда на шаг впереди. Лучшая позиция – под нападающим, но и в центре поля смотрится прилично. Ему всего 18 лет, в прошлом сезоне сыграл почти 4000 минут. Невероятные цифры: среди тинейджеров больше только у того же Арчи Грэя. Не хватает хладнокровия в штрафной для принятия правильных решений, надо поработать над этим перед следующим шагом в карьере.

Вилли Ньонто

Возраст: 20 лет Позиция: правый вингер/оттянутый нападающий Национальность: итальянец Клуб: «Лидс» Статистика: 171 матч, 28 голов, 23 голевые передачи В составе сборной Италии 13 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

18-летний парень из чемпионата Швейцарии дебютировал за сборную Италии больше двух лет назад. Тогда Ньонто поразил своей дерзостью. За этот временной отрезок Вилли успел поиграть в АПЛ, вылететь оттуда вместе с «Лидсом», устроить демарш, поругаться и выстроить заново отношения с тренером и партнерами. Проблемы с характером мешают огромному таланту показывать себя ярче. Удивительный набор качеств: двуногость, взрывной рывок, силовой дриблинг, правильные решения в чужой штрафной. Будем верить, что околофутбольные вещи Ньонто сможет оставить позади. И засияет так, как должен.

6. Беларусь, Высшая лига

Увы, давно прошли времена, когда БАТЭ блистал в Лиге чемпионов, Александр Глеб был звездой европейского уровня, ресерчеры ФМ рисовали Максима Цыгалко и Павла Савицкого футбольными божествами, а большая часть сборной Беларуси играла на хорошем уровне в РПЛ. Новых звезд не появляется, лига занимает 52-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА (ниже только Андорра, Гибралтар и Сан-Марино). Сейчас разглядывать таланты в белорусской лиге куда сложнее.

Джуниор Эффаге

Возраст: 20 лет Позиция: центральный нападающий Национальность: габонец Клуб: «Гомель» Статистика: 64 матча, 28 голов, 10 голевых передач Дебютировал в сборной Габона в сентябре, уже забил гол

Джуниор оказался в Европе благодаря тому, что из тираспольского «Динамо-Авто» агентство Pelican сделало базу для разномастных нигде не засвеченных африканских футболистов. За полгода в Молдове стало понятно, что Эффаге готов играть в команде, которая забивает больше 6 голов в 20 матчах. Так он оказался в «Гомеле», где неплохо боролся за верховые мячи. На адаптацию ушел год, а теперь Эффаге – лучший бомбардир лиги. Это рослый нападающий, сильно бьет правой ногой, не бесполезен в розыгрыше. О нем тепло отзываются партнеры и работники «Гомеля». Агент утверждает, что оставаться в Беларуси надолго его клиент не планирует и рассматривает варианты в Европе. Верим?

7. Бельгия, Про-лига

Бельгия укрепилась в статусе одного из лучших трамплинов в топ-5 лиг. Качественные академии, интересные проекты с покупкой молодежи со всего мира, сильные результаты в Европе. Сложно представить трансферное окно, когда из местного чемпионата игрок не уезжает на повышение за десятки миллионов евро.

Лука Вушкович

Возраст: 17 лет Позиция: центральный защитник Национальность: хорват Клуб: «Вестерло», аренда из «Тоттенхэма» Статистика: 31 матч, 9 голов, 2 голевые передачи

Один из героев похода «Хайдука» в юношеской ЛЧ сезона-22/23. Это заметили в Англии – «Тоттенхэм» выложил почти 14 миллионов евро за тогда еще 16-летнего Луку. Это будто созданный в симуляторе идеальный центральный защитник: огромный, быстрый, устрашающий на стандартах, здорово разгоняющий атаки. Начало 2024 года хорват провел в аренде в польском «Радомяке», которому помог не вылететь. Сейчас и лига посолиднее, и команда более амбициозная. Партнером по обороне у Вушковича является многоопытный капитан Роман Нойштедтер! Грех не прогрессировать и дальше.

Матиас Делорж

Возраст: 20 лет Позиция: опорный/центральный полузащитник Национальность: бельгиец Клуб: «Гент» Статистика: 69 матчей, 4 гола, 6 голевых передач

Матиас провел отличный прошлый сезон в родном «Сент-Трюйдене». Он контролировал центр поля, задавал темп игре. Хорош в единоборствах и – что самое главное – понимает, когда в них вступать, тайминг элитный. Плюс ростом он 190 см, что дает преимущество в верховой борьбе. Повышение не заставило себя ждать: всего за 3,5 миллиона евро «Гент» получил основного футболиста, которому совсем не требуется адаптация. Делорж занимается ровно тем же, что и раньше, он легко перенес свои качества на новый уровень. Матиаса заметят большие клубы – это вопрос времени. Очень рекомендую посмотреть хотя бы пару матчей «Гента» с ним на поле.

Константинос Карецас

Возраст: 16 лет Позиция: атакующий полузащитник/правый вингер Национальность: бельгиец/грек Клуб: «Генк» Статистика: 32 матча, 6 голов, 7 голевых передач

Карецас восхитил всех выступлениями за дубль «Генка» во втором бельгийском дивизионе. Сейчас ему всего 16 лет, но к первой команде подпускается уже основательно. Мощь, при этом легкость в ногах. Сумасшедшие дальние удары. Разрезающие пасы в штрафную. С зимы ходят слухи о том, что футболист интересен мадридскому «Реалу», но пока рано говорить о таком резком скачке. Надеюсь, что Константинос останется еще на 2-3 сезона в Бельгии и укрепится в статусе главной молодой звезды лиги.

8. Болгария, Первая лига

В Болгарии проблема с местной молодежью. Главной звездой страны последних лет является Кирил Десподов, который смог обрести себя в ПАОК, но ему уже почти 28. Зато российские клубы привозили качественных легионеров из болгарской лиги: ростовский Роналдо, балтийский Алекс Фернендес показали себя на приличном уровне. А, например, Игор Тьяго, совсем недавно разрывавший за «Лудогорец», отправился транзитом через «Брюгге» в АПЛ: «Брентфорд» заплатил целых 33 миллиона евро за форварда. Есть кого посмотреть и сейчас.

Асен Митков

Возраст: 19 лет Позиция: опорный/центральный/атакующий полузащитник Национальность: болгарин Клуб: «Левски» Статистика: 66 матчей, 2 гола, 6 голевых передач

Симпатичный игрок формата 6-8-10. Громко руководит действиями партнеров на поле, не стесняется идти в борьбу, быстро принимает решения. Предпочитает играть вертикально, подкупает его желание все делать в 1-2 касания. Главная задача на сезон – подстроиться под переход на схему в 3 защитника с плавающими позициями в центре поля, которую использует тренер Станислав Генчев. Роль Миткова будет скорректирована, но он достаточно универсален, чтобы чувствовать себя комфортно в новых условиях.

Самюэль Акере

Возраст: 20 лет Позиция: правый вингер Национальность: нигериец Клуб: «Ботев» Статистика: 59 матчей, 7 голов, 6 голевых передач

Самюэль – очередной птенец геленджикской «Висты». Очень быстрый и мощный вингер, любит потолкаться. Чувствует линию защиты и часто убегает за спины соперникам. Эстетически правильная техника бега, на него приятно смотреть. Пока недостаточно навыков именно при работе с мячом, но прибавляет в этом с каждым сезоном. Ярко выраженный левша: может долго соображать, как убрать под рабочую ногу и совершает из-за этого потери. Сейчас нужно восстанавливаться после операции на плече и возвращаться сильнее.

9. Германия, Бундеслига

Немецкий конвейер по производству молодежи не планирует останавливаться. Собирающие таланты по всему миру «Дортмунд», «Лейпциг» и «Айнтрахт», традиционные проспекты из академии «Баварии». Десятки юниоров готовы показывать себя прямо сейчас и давать нам то, за что мы так любим Бундеслигу – страсть и зрелище.

Хуго Ларссон

Возраст: 20 лет Позиция: центральный полузащитник Национальность: швед Клуб: «Айнтрахт» Статистика: 115 матчей, 7 голов, 7 голевых передач Игрок сборной Швеции

Про Хуго писал отдельный профайл , когда он еще был в «Мальме». В Германии ему отвели роль бокс-ту-бокса с требованием покрывать большие пространства. В первом сезоне получалось сносно, необходимо дальше прибавлять в физике: Ларссон устает слишком быстро, единоборств избегает. У него талант к построению игры, есть выдающиеся диспетчерские навыки, но на данном этапе клубной карьеры в них нет необходимости. Период адаптации прошел, тренер Дино Топмеллер доверяет Хуго – жду большого прогресса в физическом и ментальном аспектах.

Джейми Гиттенс

Возраст: 20 лет Позиция: левый вингер Национальность: англичанин Клуб: «Боруссия» Дортмунд Статистика: 69 матчей, 10 голов, 12 голевых передач

Пока что Джейми – всадник без головы. Это не так уж плохо, системе Эдина Терзича зачастую нужен был игрок, который взорвет фланг. Во что Нури Шахин перестраивает «Дортмунд» и роль Гиттенса в новой система, нам только предстоит узнать. У англичанина есть бесспорное преимущество в сравнении с Каримом Адейеми – бесстрашие. Джейми всегда стремится обострить, любит играть с мячом в ногах, бьет при любом удобном случае. Да, это порой раздражает, выглядит прямолинейно и эгоистично. Но жажда самого игрока показать себя и выгода, которую получает команда от его действий, перевешивают. Рискну предположить, что именно Гиттенс станет следующей большой продажей «Боруссии».

Антонио Нуса

Возраст: 19 лет Позиция: левый вингер Национальность: норвежец Клуб: «РБ Лейпциг» Статистика: 121 матч, 13 голов, 13 голевых передач Игрок сборной Норвегии

Нуса – вау. Допускаю, что это один из лучших дриблеров европейского футбола прямо сейчас. Сказочная техника, взрывные спринты, необычная работа ног. Были опасения, что Антонио зачахнет после сорвавшегося зимнего трансфера в «Брентфорд» (провалил медосмотр). Концовка прошлого сезона действительно была не столь яркой, но «Лейпциг» рискнул и заплатил «Брюгге» за норвежца 20 миллионов евро + бонусы. Прекрасный союз с игровой точки зрения: Симонс, Опенда и Шешко вкупе с вертикальным футболом Марко Розе должны помочь Нусе быстро раскрыться в новой лиге. Если удастся избежать травм, то каждый из нас еще много раз услышит имя Антонио.

10. Германия, Вторая бундеслига

Очень самобытная лига сама по себе. Красивая картинка, полные стадионы. И, разумеется, молодежь! Только за это лето талантливые Джан Узун из «Нюрнберга» и Ассан Уэдраого из «Шальке» ушли в «Айнтрахт» и «Лейпциг». А 31-летний Фабиан Хюрцелер, вернувший спустя 13 лет в главную Бундеслигу «Санкт-Паули», теперь в «Брайтоне» со статусом самого молодого главного тренера в истории АПЛ.

Морис Краттенмахер

Возраст: 19 лет Позиция: атакующий полузащитник Национальность: немец Клуб: «Ульм», аренда из «Баварии» Статистика: 61 матч, 6 голов, 13 голевых передач

Умный игрок, который любит действовать в роли оттянутого форварда или атакующего полузащитника. Быстрые ноги, может разобраться на ограниченном участке поля. Очень работоспособный и дисциплинированный, всегда доработает в защите – это выгодно выделяет его на фоне партнеров. Здорово показал себя за «Унтерхахинг» в Третьей Лиге, что не ушло от глаз «Баварии». Мюнхенцы выкупили Мориса и сдали на год в аренду в «Ульм». Клуб, который добился двух промушенов за два года с интересным молодым тренером Томасом Верле во главе, будет пробовать себя на принципиально новом уровне. На Краттенмахера минимум давления, все для удачного сезона есть.

Николо Тресольди

Возраст: 20 лет Позиция: центральный нападающий Национальность: немец/итальянец Клуб: «Ганновер» Статистика: 55 матчей, 8 голов, 4 голевые передачи

У Николо есть все данные, чтобы вырасти в большого форварда: он крепкий, высокий, техничный, бьет с двух ног и здорово борется за мяч. 7+3 в прошлом сезоне вселяют оптимизм. В «Ганновере» есть неплохие исполнители для разрезающих пасов через центр, а вот с так необходимыми для Тресольди кроссами – беда. Надеюсь, что эта проблема решится и мы увидим град голов от Николо (ладно, хотя бы 10). Уж больно он искренний и приятный для наблюдения.

11. Грузия, Эровнули Лига

Два года назад я уже рассказывал о развитии молодежного футбола в Грузии . С тех пор грузинские юноши окрепли, попали на Евро, вышли на нем из группы и завоевали сердца нейтральных болельщиков. Жаль, что на внутренний чемпионат это почти не повлияло: трибуны все еще пусты, местные клубы бесславно вылетели из еврокубков. Но грузинских талантов меньше не становится. Особняком тут стоит тбилисское «Динамо» – одна из самых молодых команд Европы, обходящаяся только тремя легионерами.

Вахтанг Салия

Возраст: 17 лет Позиция: левый вингер, центральный/оттянутый нападающий Национальность: грузин Клуб: «Динамо» Тбилиси Статистика: 31 матч, 6 голов, 2 голевые передачи

Возмутительное хладнокровие, быстрое принятие решений у чужих ворот и отличная техника. Базовые навыки Вахтанга впечатляют, он резко выделяется на общем фоне. Да, необходимо делать поправку на уровень чемпионата, но школа все равно отличная. Пришедший летом австрийский тренер Фердинанд Фельдхофер (это он когда-то обыгрывал ЦСКА в Москве со своим дерзким «Вольфсбергом») подвинул Салия в центр атаки. Решение спорное: Вахтанг намного комфортнее чувствует себя на левом фланге со смещениями в центр. Мой вердикт – must watch. Если не будет традиционных для Грузии травм, то мы услышим о нем в контексте больших клубов.

Саба Харебашвили

Возраст: 16 лет Позиция: левый/правый защитник Национальность: грузин Клуб: «Динамо» Тбилиси Статистика: 22 матча, 2 голевые передачи

Тяжело поверить, что футболист в 15 лет может бегать по 90 минут каждую неделю. Атлетичный, мощный, быстрые ноги. Он без устали утюжит свою бровку и подкупает бесстрашием в единоборствах. При необходимости опускается третьим в защиту и разыгрывает, у него неплохой пас. Этим часто пользуются в сборной Ю-17, где Саба – основная опция для выхода из-под прессинга. Не удивлюсь, если на каком-то этапе окончательно переквалифицируется в игрока центра обороны или даже перейдет в опорную зону.

12. Дания, Суперлига

Пять лет назад клубам из Дании было за счастье получить за своих футболистов сумму больше 5 миллионов евро. Сейчас ни одно трансферное окно не может обойтись без продажи от датских топов игрока за 10+ миллионов. Прогресс сборной, великолепный скаутинг африканского рынка и хороший ТВ-контракт заставляют обращать на Суперлигу больше внимания.

Марио Доржелес

Возраст: 20 лет Позиция: центральный полузащитник Национальность: ивуариец Клуб: «Норшелланн» Статистика: 64 матча, 2 гола, 5 голевых передач

Один из моих любимых центральных полузащитников в мировом футболе. Лучший распасовщик Суперлиги, один из лучших игроков мира по сохранению мяча под давлением. Спокойный, рассудительный, продвигает мяч, создает опасность в финальной трети за счет своих перемещений и видения игры. В своем лучшем матче отдал 151 передачу с точностью 96% – это законно вообще? Еще зимой был интерес к Марио со стороны почти всех больших клубов АПЛ. Смотрим, что будет дальше.

Дарио Осорио

Возраст: 20 лет Позиция: правый вингер Национальность: чилиец Клуб: «Мидтьюлланд» Статистика: 104 матча, 23 гола, 4 голевые передачи Игрок сборной Чили

Дарио – самая дорогая покупка в истории «Мидтьюлланда». Год назад «Универсидад де Чили» получил от датчан 5,2 миллиона евро за переход вингера. Минимум касаний, резкий дриблинг, пушечные удары с левой ноги. Иногда чересчур агрессивен в прессинге, не может контролировать себя, но это даже подкупает. Дарио достаточно долго адаптировался, в текущий сезон входит железным игроком основы. У «Мидтьюлланда» сбалансированный состав, команда будет играть в ЛЕ. Прекрасные условия для яркого игрока атаки, чтобы блеснуть на европейском уровне.

Синдре Валле Эгели

Возраст: 18 лет Позиция: правый вингер Национальность: норвежец Клуб: «Норшелланн» Статистика: 11 матчей, 3 гола, 1 голевая передача Дебютировал за сборную Норвегии в матче Лиги Наций против Казахстана

Суперзвезда юношеских сборных Норвегии наконец-то дошел до основы. В «Норшелланне» образца текущего сезона идет тотальная перестройка в атаке: из прошлогоднего состава не осталось практически никого. У Синдре отличная школа и солидный базовый набор навыков для вингера. Резкость, мощные удары с левой ноги, дриблинг, настырность – все при нем. Будет получать много игрового времени и набивать шишки. Лишь бы уже зимой за ним не пришли клубы из лиг посильнее. Пока объективно рано и бессмысленно уезжать куда-либо.

13. Дания, первый дивизион

Герман Онугха год назад играл в этой лиге, а теперь он в «Копенгагене». На этом мои познания окончены, к сожалению.

Тобиас Слотсагер

Возраст: 18 лет Позиция: центральный защитник Национальность: датчанин Клуб: «Оденсе» Статистика: 56 матчей, 1 гол

Открытие года и игрок года в «Оденсе» одновременно. Спокойный как удав. Быстрый, уверенный, с отличным пасом на любое расстояние. Его игра смотрится очень эффектно: кажется, что Тобиас доминирует над соперником без особого напряжения. Зимой за ним выстроилась огромная очередь из клубов АПЛ, Ла Лиги и Серии А. Следующие полгода – кошмар. Клуб вылетел и Суперлиги, не принял ни одно из поступивших предложений и отправил Слотсагера на лавку из-за нежелания продлевать контракт. Действующее соглашение действует до лета 2025 года. Ждем развязки этой истории.

14. Израиль, Лигат ха’Aл

Израиль – бронзовый призер Евро Ю-21 и чемпионата мира Ю-20, участник парижской Олимпиады. Самое талантливое поколение в истории полностью воспитано в местной лиге. Мы вправе рассчитывать, что через несколько лет сможем увидеть израильтян в ведущих клубах Европы.

Дор Турджеман

Возраст: 20 лет Позиция: центральный нападающий/левый вингер Национальность: израильтянин Клуб: «Маккаби» Тель-Авив Статистика: 111 матчей, 21 гол, 11 голевых передач Игрок сборной Израиля

Прирожденный форвард. Классно дергает линию защиты, бьет с двух ног, отлично играет головой. Сильный дриблинг, нельзя оставлять 1 в 1 ни в коем случае. Почти весь прошлый сезон выходил то слева, то справа в атаке – подвинуть легендарного для Израиля Эрана Захави было нереально. Дор съездил на Олимпиаду и сыграл решающую роль в отборе ЛЕ. Говорили о большом интересе со стороны ЦСКА, но трансфер так и не состоялся. Нужно обязательно прибавлять в менталитете, стабильности: теряется и опускает руки, когда что-то идет не так.

Илай Файнгольд

Возраст: 20 лет Позиция: правый/центральный защитник Национальность: израильтянин Клуб: «Маккаби» Хайфа Статистика: 40 матчей, 1 голевая передача Осенью дебютировал в сборной Израиля

В прошлом сезоне Илай смог закрепиться в основе «Маккаби». В зависимости от схемы может сыграть как правым центральным в задней тройке, так и закрыть фланг. Несмотря на недостаточную физическую силу и невысокий для защитника рост (178 см) больше вижу его в центре. Качество первого паса, быстрое принятие решений – хорошая база для разыгрывающего. В Хайфу вернулся тренер Барак Бахар, который часто ротирует схемы, универсальность Файнгольда пригодится. Пока слишком сырой, нужно время для прогресса.

15. Испания, Ла Лига

Футболисты в Испании зачастую подпускаются к первой команде уже после 20 лет. И в сезоне-24/25 Ла Лига – самая возрастная из топ-5 чемпионатов. Это при финансовых трудностях «Барселоны», выросших в академии бедствующей «Валенсии» суперталантах и традиционно доверяющем молодежи «Сосьедаде». Но сам футбол Испании – бесконечный клондайк, который каждый год дарит нам десятки новых имен.

Ильяс Ахомаш

Возраст: 20 лет Позиция: правый вингер Национальность: марокканец/испанец Клуб: «Вильярреал» Статистика: 63 матча, 5 голов, 5 голевых передач Бронзовый призер Олимпиады в составе сборной Марокко

Ильяс – футболист-искусство. Ему не нужно много пространства для того, чтобы созидать. Невысокий рост, прекрасная техника, «барселонская» обученность пасу. В игре Ахомаша присутствует здоровая иррациональность, его действия тяжело считывать. Он заигрывается, теряет много мячей и может раствориться на поле. Но в хороший день остановить Ильяса почти нереально. Очень нужны стабильность и хладнокровие в чужой штрафной без которых большим футболистом стать не получится. В «Вильярреале» талант ценят и терпеливо воспитывают.

Валентин Барко

Возраст: 20 лет Позиция: левый защитник (?) Национальность: аргентинец Клуб: «Севилья», аренда из «Брайтона» Статистика: 47 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи В марте 2024 года дебютировал за основную сборную Аргентины

Барко сочетает в себе все, за что мы любим аргентинский футбол: техника, страсть, интеллект, жесткость. Скандальный зимний переход из «Боки» в «Брайтон», дебют за сборную Аргентины и аренда в «Севилью» – насыщенный год вышел у Валентина. Пока что ему не хватает стабильности, но в перспективах Барко нет сомнений. Играет очень высоко, любит смещаться в полуфланг в атаке и участвовать в розыгрыше. Отлично видит поле, отдает большое количество обостряющих передач в штрафную. Исполняет стандарты, никогда не убирает ноги. В текущей «Севилье» должен застолбить за собой левую бровку. Обязательно смотрим.

Витор Роке

Возраст: 19 лет Позиция: центральный нападающий Национальность: бразилец Клуб: «Бетис», аренда из «Барселоны» с правом выкупа Статистика: 122 матча, 38 голов, 12 голевых передач В марте 2024 года дебютировал за основную сборную Бразилии

Зимний переход Роке в «Барселону» неоднозначен. Понятно, что талант выделялся и трансфер пришлось форсировать, но нужен ли он был системному футболу Хави в тот момент? Да, какие-то минуты Витор получил и даже забил два гола. Но времени показать себя было катастрофически мало, а летом бразильца вообще сдали в «Бетис». Быстрый, с низком центром тяжести, отличным выбором позиции и ударом с правой. Роке нужна перезагрузка и переход в менее статусный клуб выглядит здравым решением. Потенциал сумасшедший: верю в то, что Витор станет одной из лучших «девяток» нового поколения.

16. Испания, Ла Лига 2

Клубы второго дивизиона Испании очень неохотно подпускают молодежь к основе. Вторых составов «Реала» и «Барсы» в лиге тоже нет. Необыкновенные самородки, как Педри – редкость. Но и в такой лиге можно найти парочку больших талантов.

Антонио Кордеро

Возраст: 17 лет Позиция: левый вингер Национальность: испанец Клуб: «Малага» Статистика: 29 матчей, 4 гола, 5 голевых передач В июне вывел «Малагу» в Сегунду голом на 130 минуте встречи

Легкость ног и техника, страсть и видение поля. Антонио начали подводить к первой команде еще в 16-летнем возрасте. Бросается в глаза его упрямое желание устоять на ногах – получает за это нещадно в каждом матче. Работоспособный атакующий вингер, исполняет стандарты. Есть данные для того, чтобы играть в центре поля. Уже сейчас Кордеро регулярно играет в старте, забивает и раздает. Говорят про интерес со стороны «Барселоны», но пока слишком рано рассуждать о такой перспективе.

Йожуа Вертруд

Возраст: 20 лет Позиция: центральный/левый защитник Национальность: голландец Клуб: «Кастельон» Статистика: 54 матча, 1 гол, 3 голевые передачи

Йожуа долго пробивался к тому, чтобы заиграть во взрослом футболе. В молодежке «Утрехта» и в «Волендаме» его ставили закрывать всю левую бровку, выходил даже вингером. Там же игрока видели и в «Кастельоне», но в какой-то момент отправили в центр защиты. И это было 100% попадание. Да, Вертруд вовсе не про борьбу и эффектные отборы. Он классно читает игру, на него можно положиться при выходе из обороны. Не уверен, что Йожуа будет играть на том же уровне вне системы с тремя центральными защитниками, но он продолжает прогрессировать. Если стабильно проведет сезон, то должен ехать на повышение.

17. Италия, Серия А

В Италии уходят от статуса лиги для пенсионеров. Интересные молодые игроки в «Юве» и «Роме». Невероятные солянки из талантов со всего мира в «Лечче», «Вероне» или «Торино». Традиционно сильный скаутинг «Удинезе». Широкий выбор разноплановых футболистов – класс!

Патрик Доргу

Возраст: 19 лет Позиция: левый защитник/вингер, правый вингер Национальность: датчанин/нигериец Клуб: «Лечче» Статистика: 46 матчей, 4 гола, 1 голевая передача Забил за сборную Дании через минуту после выхода на поле в дебютном матче

Патрик – универсал по нужде. В роли левого защитника он дает приличное количество рывков с мячом, выигрывает много борьбы и всегда готов сместиться в центр для помощи при выходе из в атаку. Начиная с зимы, когда «Лечче» продал своего капитана и лидера Габриэля Стрефеццу, Доргу заигрывают на флангах атаки. Да, понять такую трансформацию можно: Патрик быстрый и пластичный, умеет обыгрывать 1 в 1, нестандартно мыслит. Но у него нет опыта игры на этой позиции, нет поставленного кросса в штрафную. И слева в защите стало хуже. Слухи отправляли Доргу в несколько клубов уже этим летом, говорили о 30 миллионах евро. Любопытно, что будет в концовке текущего сезона.

Анж-Йоан Бонни

Возраст: 20 лет Позиция: центральный нападающий Национальность: француз Клуб: «Парма» Статистика: 88 матчей, 12 голов, 12 голевых передач

Физически мощный, пластичный и техничный нападающий. В «Парме» уже третий год, закрепился в статусе главной ударной силы в атаке. Тренер Фабио Пеккья не настаивает на том, чтобы команда владела мячом и высоко прессинговала. В таком футболе Бонни чувствует себя комфортно, а партнерство со скоростными и ловкими Маттео Канчельери и Деннисом Маном позволяет рассчитывать на улучшение статистики (в прошлом сезоне забил только 5 голов). Анж-Йоан альтруистичен (лучший ассистент команды), много перемещается по всему фронту атаки и цепляется за мячи. Рискну предположить, что может стать одним из открытий года во всей Европе.

Кенан Йылдыз

Возраст: 19 лет Позиция: оттянутый нападающий Национальность: турок Клуб: «Ювентус» Статистика: 59 матчей, 6 голов, 6 голевых передач

Взять десятый номер в «Ювентусе» в 19 лет – сильный ход. Кенан смог показать себя креативным футболистом даже в системе Аллегри, которая (конкретно в версии 2.0) не предполагала никакой атакующей идеи в принципе. Статный, техничный, с бешеным желанием обострить любым доступным способом. Йылдыз уже стал самым молодым бомбардиром «Юве» в истории Лиги чемпионов. Футбол Мотты, сильные конкуренты и высочайший уровень ожиданий из-за «десятки» на спине. Если Кенан сдюжит, то «Ювентус» получит топового футболиста без вложения больших денег.

18. Кипр, Дивизион А

Футбол на Кипре совсем не про молодежь: местные молодые таланты появляются редко, клубы стараются набирать уже состоявшихся игроков. Низкие скорости, полупустые трибуны, поля низкого качества. Несколько лет назад была надежда на то, что может вырасти несколько интересных ребят, но не срослось.

Милош Матысик

Возраст: 20 лет Позиция: центральный защитник Национальность: поляк Клуб: «Арис» Лимасол Статистика: 58 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

Что делать, если родной клуб за который ты болеешь с пеленок идет к первому в истории чемпионству, тебе 19 лет и ты регулярно играешь в основе? Милош Матысик точно знает, что нужно в середине сезона уезжать на Кипр. Да, воспитанник «Ягеллонии» выбрал такой путь. Де-юре он стал чемпионом Польши, но де-факто был уже сторонним наблюдателем. Это активный центральный защитник, который любит высоко встречать соперника. Часто действует на опережение, начинает атаки, совершает большое количество перехватов. У него классные данные для своей позиции. Контракт у Матысика до 2028 года. Что ж, остается надеяться, что его заметят в играх польской молодежки. А пока можно набраться опыта у Александра Кокорина.

19. Косово, Суперлига

Из всех балканских лиг футбол в Косово мне приглянулся больше всего. Да, уровень существенно ниже, чем в Сербии и Хорватии. Зато игра веселая, техничные и быстрые футболисты атаки. Антуража не хватает, но чем богаты.

Дрилон Хазроллай

Возраст: 20 лет Позиция: правый вингер Национальность: косовар Клуб: «Малишева» Статистика: 66 матчей, 37 голов, 18 голевых передач

28+11 по системе гол+пас за прошлый сезон. Двуногий, с низким центром тяжести. У него чрезвычайно быстрые ноги, классно обходит защитников на смене движения. Исполняет стандарты. Бесстрашный, регулярно идет в дриблинг на несколько игроков. Удивительно, но за Дрилоном никто не пришел летом. Можно связать это с тем, что его вызывают в основную сборную, играть пока что не дают, а чемпионат Косово, при всей любви к нему – зрелище даже не категории Б. В моем мире Хазроллай будет разрывать в лигах Бельгии или Нидерландов. Как окажется на самом деле – проверим.

20. Нидерланды, Эредивизи

ПСВ, «Аякс», «Фейеноорд» – великие клубы с шикарными академиями. Количество молодых талантов в Нидерландах держится на стабильно высоком уровне, а к большой тройке все ближе подбирается АЗ, выигравший в 2023 году Юношескую Лигу чемпионов и делающий упор на собственных воспитанников.

Йоррел Хато

Возраст: 18 лет Позиция: центральный/левый защитник Национальность: голландец Клуб: «Аякс» Статистика: 78 матчей, 3 гола, 7 голевых передач Отдал голевой пас в дебютной игре за сборную Нидерландов

Лицо нового поколения амстердамского клуба. У Йоррела элитные данные: высочайшая культура паса, жесткость в единоборствах, правильный менталитет. В новом сезоне переквалифицировался из центрального защитника с опцией ухода на фланг в полноценного левого защитника. Хато чрезвычайно полезен при выходе в атаку: не боится давления нападающих, уверенно чувствует себя с мячом в ногах, может одним умным пасом отрезать несколько соперников. Может потерять позицию и поспешить при принятии решения, но это «Аякс» – здесь риск приветствуется. Кажется, следующим летом за Йоррелом придут богатейшие клубы мира.

Лео Сауэр

Возраст: 18 лет Позиция: левый вингер/атакующий полузащитник Национальность: словак Клуб: «Бреда», аренда из «Фейеноорда» Статистика: 24 матча, 2 гола, 4 голевые передачи Игрок сборной Словакии

Умный универсальный футболист атаки. Классно принимает мяч, играет вертикально. Может и навесить с двух ног, и пойти по диагонали с фланга прямо в штрафную. Лео показал себя чрезвычайно эффективным игроком в прошлом сезоне. Он отыграл суммарно менее 300 минут, но успел забить 2 гола и отдать 4 голевые передачи. Получать время в новом сезоне стало еще сложнее: «Фейеноорд» сохранил Игора Пайшао и взял в аренду Ибрахима Османа, Сауэр оставался бы 3-4 выбором на позицию. Аренда в «Бреду» выглядит разумно. Без давления и с большим количеством игровых минут Лео сможет набрать необходимый опыт.

Рубен ван Боммел

Возраст: 20 лет Позиция: левый вингер Национальность: голландец Клуб: АЗ Статистика: 85 матчей, 28 голов, 8 голевых передач Игрок сборной Нидерландов Ю-21

Любопытно, что чувствуют крайние защитники, когда на них бежит почти двухметровый вингер Ван Боммел? Природные данные Рубена позволили бы ему быть первоклассным центральным форвардом или центральным полузащитником. Но и на фланге все получается здорово: много голов, большое вовлечение в атаку. Длинный первый шаг и классная работа с мячом вгоняют в ступор игроков обороны. Сравнения с Коди Гакпо неслучайны – футболисты схожи по профилю. Осталось подтянуть левую ногу, которую Рубен пока не использует вообще. Отец может гордиться!

21. Нидерланды, Второй дивизион

Возможно, самый веселый футбол в Европе можно увидеть именно здесь. Дубли больших клубов, разномастные таланты со всего мира и обилие голов. Включить вторую лигу Нидерландов и наслаждаться безбашенными матчами.

Ричи Оморова

Возраст: 20 лет Позиция: центральный нападающий Национальность: швед/ивуариец Клуб: «Эксельсиор» Статистика: 60 матчей, 15 голов, 5 голевых передач

Ричи – неоднозначный форвард. Старательный, действует по всему фронту атаки, постоянно открывается под прием мяча лицом к воротам, пластичный и быстрый. Но его нерасторопность в штрафной, неумение выигрывать дуэли у защитников и бестолковый прессинг немного отталкивают. В «Эксельсиоре» умеют работать с нападающими: несколько лет назад Тейс Даллинга тоже казался немного несуразным, а сейчас выходит за «Болонью» в ЛЧ. Оморова только в этом сезоне ворвался в основу и забивает почти в каждом матче. Посмотрим, на сколько его хватит.

Свен Симонс

Возраст: 20 лет Позиция: центральный полузащитник Национальность: голландец Клуб: «Эйндховен» Статистика: 46 матчей, 3 гола, 8 голевых передач

Симонс – миниатюрный (168 см) центральный полузащитник. Боевитый, с хорошей левой ногой. Быстро принимает решения на ограниченном пространстве, полезен при взломе низкого оборонительного блока. Старательный и жесткий, никогда не уберет ногу. С 6 лет был в системе ПСВ, но не смог дойти даже до второй команды и отправился в «Эйндховен». Весь прошлый сезон отыграл в основе, стал крепче стоять на ногах. Пока не хватает мышечной массы, чтобы играть в высшем дивизионе. Ожидаю, что ощутимо прибавит в этом году.

22. Норвегия, Элитесерьен

Полтора года назад подробно рассказывал о развитии норвежского футбола . Элитная система перехода игроков во взрослый футбол, огромный по меркам лиги ТВ-контракт (80+ миллионов евро за сезон), ежегодные крупные продажи молодых талантов. Норвежский футбольный бум продолжается.

Сверре Нюпан

Возраст: 17 лет Позиция: центральный полузащитник Национальность: норвежец Клуб: «Русенборг» Статистика: 55 матчей, 12 голов, 10 голевых передач

В свои 17 лет Сверре – суперзвезда норвежского чемпионата. Он двуногий, любит играть между линий. Как принимает мяч, как раскачивает соперников движением корпуса – элитный уровень. Выделяется среди молодежи своей физической силой. Очень ценно его умение устоять на ногах, когда любой другой футболист упал бы. Летом «МЮ» устраивал товарищеский матч с «Русенборгом» в Норвегии. Говорили, что ценят местную фанатскую базу и слишком давно не бывали там. Но не зря же спортивный директор Джон Мерто полетел вместе с командой на предсезонный выезд. В декабре Нюпану исполнится 18 лет и он сможет без ограничений переехать в любую лигу. Ждем в Англии.

Сондре Эрьясетер

Возраст: 20 лет Позиция: левый вингер Национальность: норвежец Клуб: «Сарпсборг» Статистика: 90 матчей, 15 голов, 14 голевых передач Игрок сборной Норвегии Ю-21

Один из лучших атакующих игроков Элитесерьен при ситуациях 1 в 1. Дриблинг, сумасшедшая настойчивость и азартность. Глаза всегда блестят, ему доставляет удовольствие оставлять соперника ни с чем. Мяч при этом передерживает реже, чем типичные вингеры в таком возрасте. Эрьясетер – лучший в команде по созданным моментам для партнеров, отдает большое количество разрезающих передач. Невозможно поверить, что всего три года назад он думал над тем, чтобы забросить футбол. Но великий для Норвегии Туре Андре Флу нашел Сондре в любительском «Стрюне», перевез в «Согндал» и сразу начал ставить в основу во второй лиге. Теперь Эрьясетер в элите, на него обращают внимание заграничные клубы. Он домашний парень и привязан к своей стране, но через 2-3 года хочет попробовать себя в более крупной лиге. Чего ему и желаю.

Йенс Хьерте-Даль

Возраст: 18 лет Позиция: центральный/опорный полузащитник Национальность: норвежец Клуб: «Тромсе» Статистика: 51 матч, 8 голов, 2 голевые передачи

Лидер. Уверенный, умный и хладнокровный. Спокойствие, которое Йенс передает своей игрой тяжело объяснить цифрами. Он контролирует центр поля, начинает атаки и отрабатывает сзади. Обманчивая медлительность при работе с мячом не должна смущать: за счет первого касания освобождает себе пространство, а длинные ноги позволяют уходить от соперника за один шаг. Органично смотрится в разных схемах: в юношеской сборной играет чистую шестерку, а в клубе действует выше. В «Тромсе» рассчитывают, что Йенс может стать главной продажей в их истории и даст простор для дальнейшего развития.

23. Норвегия, ОБОС-лига

Возможно, вы слышали про Гифта Орбана – автора самого быстрого хет-трика в истории еврокубков. Про Антонио Нуса я уже писал чуть выше в блоке про Бундеслигу. И про Эрлинга Холанда наверняка что-то знаете. Все трое впервые обратили на себя внимание именно в норвежском втором дивизионе. Это удивительная лига – в ней зарождаются звезды прямо сейчас.

Оскар Спитен-Нюсетер и Себастиан Олдерхейм

Спитен-Нюсетер Возраст: 17 лет Позиция: игрок атаки Национальность: норвежец Клуб: «Стабек» Статистика: 29 матчей, 13 голов, 3 голевые передачи Олдерхейм Возраст: 17 лет Позиция: игрок атаки Национальность: норвежец Клуб: «Стабек» Статистика: 31 матч, 9 голов, 6 голевых передач

Тяжело отделить одного от другого. На двоих у парней 22+9 в 2024 году. Забудем про их возраст и количество голевых действий. Если вы включаете матч «Стабека», то понимаете, что эти парни –особенные. Оба двуногие, сбалансированные, быстрые. У обоих классная техника, светлая голова, они понимают игру. Уже сейчас видно насколько они талантливее всех в команде. При этом их нещадно бьют по ногам. Оба хороши на смене движения, очень дерзкие, всегда постоят за себя. В футбольном плане выглядят совсем не как дети. Все эти норвежские брутальные защитники и искусственные поля помогут закалить их так, что любая лига будет не страшна в дальнейшем. Кстати, тренирует «Стабек» Боб Брэдли, известный по работе в сборной США. Он часто варьирует схемы, но и Оскару, и Себастиану дает большую свободу в действиях.

Когда Спитен-Нюсетер идет в дриблинг по флангу, то его не остановить одним страхующим – нужно минимум 2 человека помимо первого, который будет обыгран. У Оскара 6.1 обводок за матч с успешностью 77% и 1.8 фолов на нем/90 минут. Он много бьет, силен в контрпрессинге и возвратах мяча. Олдерхейм играет чуть глубже, любит повозиться с мячом. На нем фолят почти 3 раза за игру, 5.2 обводки за матч с успешностью в 69%. Бьет поменьше, но свои голы тоже забивает.

Весь их футбол – чистое наслаждение. Задор, азарт, талант, молодость и наглость. Недавно продлили контракты в один день. Хочется видеть их рядом на протяжении еще хотя бы пары лет. А может быть и на протяжении всей карьеры. Потому что настолько красивая история – уникальный случай, она не должна заканчиваться.

24. Португалия, Примейра

Клубы из Португалии за прошедшее лето продали футболистов почти на 400 миллионов евро. Большая троица не планирует сдавать позиции, а к постоянным преследователям «Браге» и «Витории Гимараэш» примкнул перспективный «Фамаликан» . Разрыв остается огромным, но быть фабрикой талантов Португалия не перестает.

Рожер Фернандеш

Возраст: 18 лет Позиция: правый вингер Национальность: португалец/бисау-гвинеец Клуб: «Брага» Статистика: 54 матча, 8 голов, 8 голевых передач

Кажется, что Рожер играет уже давно. В 15-летнем возрасте он ярко дебютировал в чемпионате Португалии и получил хорошую прессу, но оставался игроком расширенной ротации. После ухода Альваро Джало и Рони Лопеша прошедшим летом Рожер стал первым выбором на позицию правого вингера. У него хорошая скорость, классно видит поле, резко меняет направление движения при дриблинге. По профилю очень похож на Дугласа Косту: если не вглядываться, то покажется, что бразилец приехал побегать в Португалии под конец карьеры, многие движения идентичны. Прибавить в наглости, подтянуть удар – и покорять лигу.

Зено Дебаст

Возраст: 20 лет Позиция: центральный защитник Национальность: бельгиец Клуб: «Спортинг» Статистика: 122 матча, 1 гол, 3 голевые передачи

Несколько лет назад Венсан Компани подтянул в основу «Андерлехта» совсем юного Зено. От сравнений с тренером было не уйти с первого дня, а с годами они только укрепляются. Высокий, спокойный, универсальный. Силен в единоборствах, здорово начинает атаки через пас. Лидерские качества были видны еще в самом начале взрослой карьеры, а в «Спортинг» Зено переехал уже в статусе игрока сборной и ключевой фигуры «Андерлехта». Оборонительная тройка Инасиу-Диоманде-Дебаст под руководством Аморима выглядит одной из самых перспективных в Европе. Выбор в пользу «Спортинга» – лучший из возможных. Уверен, что через несколько лет мы увидим Дебаста в большом клубе.

Гуштаву Са

Возраст: 19 лет Позиция: атакующий полузащитник Национальность: португалец Клуб: «Фамаликан» Статистика: 60 матчей, 5 голов, 7 голевых передач Игрок сборной Португалии Ю-21

Гуштаву – воспитанник «Фамаликана». Атакующий полузащитник, который очень хорош в открываниях и приеме мяча в финальной трети. Он легко находит пространство, техничен и умен. При высоком росте (189 см) достаточно пластичный, маневренный. Силен в прессинге, возвращает большое количество владений. Я не стал бы обращать внимание на скудную для его позиции статистику, здесь проблема скорее в уровне партнеров по атаке. У «Фамаликана» есть проблемы при взломе низкого защитного блока: игроки зачастую слишком инертны, делают мало рывков и слишком сильно сужают свои атаки. Гуштаву может теряться после нескольких жестких единоборств, но мягкотелым его не назовешь, тут скорее дело в возрасте и общей нестабильности. Хотел бы посмотреть на него в более доминирующей команде.

25. Россия, Премьер-лига

После исключения РПЛ из еврокубков было тяжело предсказать путь лиги. Получился крен в сторону Южной Америки и Балкан, приехало несколько футболистов из Ирана. Клубы чаще задействуют молодых, а испытывающий финансовые трудности «Локомотив» вообще действует радикально в этом вопросе. Поднявшиеся из первого дивизиона «Акрон» и «Динамо» Махачкала не стали набирать десяток опытных игроков. Общий уровень футбола просел, но даже в матчах топовых команд мы все чаще наблюдаем за решающими исход юными талантами.

Милан Майсторович

Возраст: 19 лет Позиция: центральный защитник Национальность: серб Клуб: «Динамо» Статистика: 23 матча, 1 гол

Еще весной казалось, что у Майсторовича в «Динамо» нет шансов. Пара Фернандес-Бальбуэна казалась органичной и допускала мало ошибок, а сам Милан больше полугода лечил кресты. Занятость Бальбуэны в сборной и травма Фернандеса заставила Личку входить в сезон с парой защитников Лепский-Майсторович. Если россиянин позже плотно присел на лавку, то серб добавил тренеру приятной головной боли при выборе состава. Он цепкий, один из лидеров лиги по отборам и выигранным единоборствам, хорош при стандартах. Те качества, которые выделяли Милана в юношеской сборной Сербии, он без видимых проблем смог перенести на взрослый уровень. Есть огрехи при выборе позиции и взаимопонимании с крайними защитниками, но тут скорее проблемы в уровне Дасы и слишком высоком расположении Скопинцева. Майсторович должен прогрессировать и цепляться за место в основе. Не зря ему дали новый контракт на пять лет.

Алексей Батраков

Возраст: 19 лет Позиция: атакующий полузащитник Национальность: россиянин Клуб: «Локомотив» Статистика: 22 матча, 9 голов, 6 голевых передач

Одно из главных открытий старта сезона в европейском футболе. Алексея начали подключать к игре в основе в концовке прошлого сезона. Он играл ниже и не был так ярок у чужой штрафной из-за наличия в составе Миранчука и Глушенкова. После ухода лидеров Батракова подняли выше и сорвали джекпот. Благодаря Баринову и Карпукасу он освобожден от большой части оборонительной работы и свободен в творчестве. Постоянные забегания Самошникова и Пиняева, альтруизм Воробьева и Сулейманова помогают Батракову сиять. Его игра завораживает, своей легкостью и скоростью принятия решений он влюбляет в себя. Желание действовать нестандартно и вертикально, аномальное спокойствие с мячом для своего возраста. Плюсом исполняет стандарты. Удивительный футболист, которому нужно избежать травм и звездной болезни. Такого уровня талант среди россиян мы не видели со времен юного Головина.

Данила Козлов

Возраст: 19 лет Позиция: атакующий полузащитник Национальность: россиянин Клуб: «Краснодар» Статистика: 32 матча, 4 гола, 6 голевых передач

Весной Данила классно ворвался в РПЛ и собрал большое количество хвалебных отзывов. «Балтика» в итоге вылетела и уступила в финале кубка, а Козлов ушел в «Краснодар». Сперцян никуда не уехал и места в основном составе для новичка не оказалось. Выходы на замену и игра в кубке – оптимальный вариант, так Данила сможет адаптироваться к новому для себя уровню. У него есть интеллект, он классно чувствует пульс игры, делает грамотные паузы. Не уверен, что на флангах атаки у Козлова получится раскрыть свои лучшие качества, но пока Мусаев чаще выпускает его именно туда. Данилу постоянно тянет в центр, а для роли чистого вингера не хватает скорости. Надеюсь, что останется в «Краснодаре» на полноценный сезон и не уйдет в аренду зимой.

26. Россия, Первая лига

Лига молодеет, несмотря на отсутствие «двоек» клубов из РПЛ. Хочется, чтобы появлялось больше кейсов, как с Валентином Пальцевым, доросшим до уровня сборной. Футбола в ФНЛ традиционно мало, но кто-то из молодых выстреливает каждый год.

Максим Воронов

Возраст: 17 лет Позиция: центральный нападающий Национальность: россиянин Клуб: «Урал» Статистика: 9 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

Само наличие 16-летнего футболиста на поле привлекает к нему внимание, а тут он и голевую отдал в первой игре, и забил через несколько туров. Максим – игрок пространства, ему легко убегать от соперников. Классно открывается, видит партнеров, очень настойчивый, неплохой удар с правой ноги. Вылет «Урала» из РПЛ и более жесткий лимит в Первой лиге поспособствовали раннему переходу Воронова на взрослый уровень. Времени на поле он будет получать и дальше достаточно, а под опекой Олега Шатова можно сильно прибавить в технике и обращении с мячом уже за текущий сезон. Лишь бы обошлось без травм и звездной болезни.

27. Румыния, Суперлига

В румынском футболе недавно росло поколение, на которое были огромные надежды. Янис Хаджи, Деннис Ман, Андрей Раду, Флоринел Коман, Тудор Бэлуцэ, Дариус Оларэ – все они были заметны по юношам, ни один не дорос до чего-то большего, чем клуб из середины таблицы Серии А. Теперь у румын запустился новый цикл: Раду Дрэгушин уже в «Тоттенхэме», а Адриана Мазилу купил «Брайтон». Талантов местная лига генерирует много, но не все они делают правильный выбор клуба для развития на начальном этапе карьеры.

Андрей Борза

Возраст: 18 лет Позиция: левый защитник Национальность: румын Клуб: «Рапид 1923» Статистика: 87 матчей, 4 гола, 5 голевых передач

Андрей ворвался в основу «Фарула» в 16 лет, а уже через полгода стал чемпионом страны в качестве основного левого защитника команды легендарного Георге Хаджи. После этого ушел в «Рапид» и так же выжигает свой фланг. Быстрый, техничный, физически развитый защитник. Способен сыграть латераля, что показывал в «Фаруле». Нравится, что у него нет явных слабых мест, как часто бывает с молодыми вингбэками. Получал несколько вызовов в основную сборную, пока не дебютировал в ней. Было бы здорово увидеть его в «Селтике» или «Рейнджерс» – там сможет попробовать себя в более интенсивной игре и прокачать навесы.

28. Сербия, Суперлига

Сербы здорово генетически предрасположены к тому, чтобы играть в футбол: они высокие, крепкие, выносливые. Неудивительно, что и «Црвена Звезда», и «Партизан» чаще всего выращивают на продажу центральных защитников или форвардов. Растущие «Чукарички», «Войводина» и «Бачка Топола» тоже делают ставку на молодых и учатся продавать их в обход флагманских клубов.

Огнен Мимович

Возраст: 20 лет Позиция: правый защитник Национальность: серб Клуб: «Црвена Звезда» Статистика: 38 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи

Огнен – воспитанник «Црвены Звезды», с весны регулярно играет за первую команду. Сложно назвать его типичным фланговым защитником. Любит играть высоко и смещаться в полуфланг, активно задействуется в розыгрыше мяча. Тонкий игрок, видит неочевидные варианты и не боится играть вертикально. Благодаря резкости и ловкости хорош в дриблинге (лучший в лиге по количеству успешных попыток среди защитников), обыгрывает 1 в 1 на смене движения. При всех атакующих преимуществах не забывает об основных обязанностях. Один из лучших защитников лиги и по единоборствам, и по верховым дуэлям. Может задержаться впереди и оставить свою зону, не всегда хватает дисциплины. Сейчас Мимович почти не имеет альтернативы на фланге и будет наигрываться в основе. Если не остановится в прогрессе – может уехать на повышение уже зимой.

Михайло Цветкович

Возраст: 17 лет Позиция: центральный нападающий Национальность: серб Клуб: «Чукарички» Статистика: 42 матча, 6 голов, 2 голевые передачи

В мае Михайло впечатлил на Евро Ю-17: забил 4 гола, сделал 1 ассист и помог своей команде добраться до полуфинала. «Чукарички» заигрывали в основе своего воспитанника с 16 лет, весной он сыграл почти во всех матчах. В конце сентября продали основного нападающего Винисиуса, а аналогов Цветковичу нет – кажется, ставка будет делаться именно на юниора. Он невысокий (175 см), с пушечным ударом. Классно ставит спину и борется, неуступчивый. Для уровня сербской лиги Михайло хорош уже сейчас, а если продолжит прогрессировать и набирать баллы результативности, то можно будет продать за приличные деньги следующим летом.

29. Словакия, Найк лига

В Словакии обожают привозить юных африканцев. Одних нигерийцев в словацких клубах чуть меньше, чем соседей чехов! При этом даже в доминирующем «Словане» постоянно заигрывается местная молодежь, а в клубах-преследователях в основе могут появляться 16-17-летние футболисты.

Махмуду Байо

Возраст: 20 лет Позиция: центральный полузащитник Национальность: гамбиец Клуб: «Дунайска Стреда» Статистика: 40 матчей, 2 голевые передачи

Лидер полузащиты прекрасной молодежной сборной Гамбии, которая в 2023 сыграла в финале КАН и вышла в плей-офф ЧМ. Высокий, пластичный, здорово видит партнеров. У Махмуду высокий уровень футбольного интеллекта, он грамотно играет позиционно, не боится единоборств. Проблема в том, что Байо не хватает базовых технических навыков. Плохое первое касание и необязательные фолы – для опорника непозволительные вещи. На уровне тихоходной Словакии сойдет и так, но нужно прокачивать эти моменты для того, чтобы поехать на повышение.

Нино Марцелли

Возраст: 19 лет Позиция: левый вингер Национальность: словак Клуб: «Слован» Статистика: 52 матча, 12 голов, 6 голевых передач Игрок сборной Словакии Ю-21

Кажется, что Марцелли играет не совсем на своем месте. Его используют на позиции левого вингера, изредка выходит правым латералем. Но у него есть качества для того, чтобы закрепиться в центре нападения: поставленный удар с двух ног, мощный корпус, умение играть спиной к воротам, скорость и жажда борьбы. Да, на фланге Нино тоже хорош, но вся суть его игры кричит о том, что в центре атаки он будет выглядеть интереснее. Не хватает конкретики в дриблинге (странно для футболиста, выглядящего как молодая копия Сергея Горлуковича), страдает принятие решений. Молодежный Евро в 2025 году пройдет именно в Словакии – отличный шанс показать себя на высоком уровне при родных трибунах.

30. Словения, Первая лига

В Словении доверяют молодежи. Да, туда привозят африканцев, но их куда меньше, чем в соседних Австрии, Венгрии или Хорватии. Ежегодно кто-то из местных талантов уезжает в топовую лигу. Для нас чемпионат Словении тоже интересен. Чемпионский «Целе» – практически российская команда .

Кароль Борыс

Возраст: 18 лет Позиция: атакующий/центральный полузащитник Национальность: поляк Клуб: «Марибор», аренда из «Вестерло» Статистика: 28 матчей, 1 голевая передача

Приметил Кароля в 2022 году на Евро Ю-17. Даже среди ровесников он казался слишком хрупким, но сильно выделялся своими решениями. Быстрые ноги, обыгрыши один в один, двуногость, нестандартные передачи. Ему вообще не нужно пространство – Кароль создаст его сам. Во многом похож на юного Эдегора. Норвежец тоже казался слишком субтильным для большого футбола, его списывали со счетов после аренды в «Херенвен». Сейчас тяжело в это поверить. Борысу нужна была аренда, а «Марибор» точно даст ему игровое время. Нужно обойтись без травм и возвращаться в Бельгию для борьбы за основу.

Марцел Ратник

Возраст: 20 лет Позиция: центральный защитник Национальность: словенец Клуб: «Олимпия» Статистика: 121 матч, 6 голов, 2 голевые передачи

Капитан, лидер и доминирующий защитник люблянской «Олимпии». Уже несколько трансферных окон подряд слухи отправляют Ратника то в «Мольде», то в Грецию, то в Бельгию, но игрок лишь повторяет слова о том, как он счастлив в родном клубе. Умнейший футболист, начинающий большинство атак своей команды. Сильный короткий пас, хорошо принимает мяч. В защите не агрессивен, старается читать ситуацию раньше, чем мяч доходит до противника. Очень широкий шаг, здорово блокирует удары. Есть проблемы при борьбе за верховые мячи, не всегда правильно оценивает позицию нападающего. Прогресс у Марцела очевидный, ему можно пожелать успешной осени в ЛК. А зимой наверняка кто-нибудь приедет из Бельгии или Нидерландов.

31. Турция, Суперлига

В Турции достаточно возрастная лига. Молодые таланты появляются часто, но местная фан-база возносит любого засветившегося юниора до небес. Справедливо ли это? Идет ли это на пользу? Не всегда. «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» могут удерживать у себя молодежь, которая и сама не особо стремится уезжать. Хотя за последние годы уехали и Гюлер, и Кадиоглу, и Актюркоглу – возможно, что-то изменится глобально.

Семих Кылычсой

Возраст: 19 лет Позиция: левый вингер/центральный нападающий Национальность: турок Клуб: «Бешикташ» Статистика: 52 матча, 12 голов, 6 голевых передач

Универсальный игрок атаки, может сыграть на обоих флангах и в центре. Семих забивал огромное количество мячей на юниорском уровне и играл только центрального форварда. В основе «Бешикташа» выходить на свою основную позицию куда сложнее, особенно после прихода Чиро Иммобиле. Возглавивший турецкий клуб летом Джовани ван Бронхорст видит в Кылычсое левого вингера. У него есть скорость, мощный удар после смещения в центр, видение партнеров в штрафной. Семих техничен, не боится идти в контакт с защитниками, у него мощная спина. На его игру приятно смотреть с эстетической точки зрения – любит показать себя публике. Интересно понаблюдать за тем, что будет с Кылычсоем в ближайшие годы, уровень амбиций вполне с претензией на игру в топ-клубе.

Джихан Чанак

Возраст: 19 лет Позиция: правый вингер/атакующий полузащитник/левый вингер Национальность: турок Клуб: «Трабзонспор» Статистика: 81 матч, 2 гола, 5 голевых передач

У Джихана есть все для построения большой карьеры: быстрый, универсальный, хорош в прессинге, техничный. С первых матчей в «Стандарде» было видно, что игрок готов к взрослому футболу. Казалось, что всего пара лет и Чанак засверкает. Но все портит отвратительный характер. Джихан жалуется судьям, срывается на партнеров. Весной при уходе на замену он не пожал руку тренеру и отпихнул ассистента. Бельгийцы устали ждать, когда талант повзрослеет: летом продали его в «Трабзонспор» за 2 миллиона евро, что явно ниже рыночной стоимости. Если Чанак приведет голову в порядок – все у него получится. Но предсказать что-то конкретное прямо сейчас очень тяжело.

32. Финляндия, Вейккауслига

В Финляндии слабая лига, второй дивизион Норвегии в футбольном плане интереснее. Денег мало, талантов разбирают за копейки и исправить это никак не получается. Зато высокое качество трансляций и обзоров – снимаю шляпу. Раз в несколько лет кто-нибудь да засветится. Например, про Отсо Лииматту (сейчас в португальском «Фамаликане») писал в прошлом году .

Матиас Силтанен

Возраст: 17 лет Позиция: центральный полузащитник Национальность: финн Клуб: «КуПС» Статистика: 42 матча, 1 гол, 5 голевых передач

Матиас – суперзвезда чемпионского «КуПС». На уровне Финляндии талант грандиозного масштаба. Он думает быстрее любого соперника в лиге, играет через паузы, контролирует темп. Лучший по точности передач и среднему количеству перехватов в лиге. Невысокий, крепкий игрок. Хладнокровие и лидерские качества в настолько юном возрасте восхищают. Говорят, что уже сейчас к Силтанену присматриваются «Сити», «Интер» и «Ювентус». Финским журналистам хотелось бы для начала увидеть его в Дании/Норвегии/Швеции, но выбор за футболистом и его семьей.

33. Франция, Лига 1

Чемпионат Франции сильно просел финансово из-за провала с заключением нового ТВ-контракта . Да, «Лион», «Марсель» и ПСЖ все так же тратят огромные деньги, к ним присоединился «Страсбург». Но разрыв между богатыми и бедными становится все больше. Зато молодежи бесконечно много даже в ведущих клубах, а нам только это и нужно.

Ламин Камара

Возраст: 20 лет Позиция: центральный полузащитник Национальность: сенегалец Клуб: «Монако» Статистика: 61 матч, 8 голов, 9 голевых передач Игрок сборной Сенегала

На мой вкус – самый недооцененный футболист Лиги 1. Ламин умеет на поле все: обороняться (в топ-20 лиги по отборам и перехватам), опасен у чужой штрафной (в топ-20 лиги по ключевым пасам/90 минут), у него поставленный удар, исполняет стандарты. Даже в тонущем «Метце» образца прошлого сезона Камара был хорош, а переход в «Монако» дает простор для развития. Мне не очень нравится качество приема мяча и проблемы с дисциплиной, но планка для Ламина куда выше, чем для футболиста из условного чемпионата Дании. Если не сбавит требования к себе – вырастет в топового игрока.

Андрей Сантос

Возраст: 20 лет Позиция: опорный/центральный полузащитник Национальность: бразилец Клуб: «Страсбург», аренда из «Челси» Статистика: 70 матчей, 13 голов, 1 голевая передача Сыграл 1 матч за сборную Бразилии

Андрэй стал жертвой безрассудной трансферной политики Тодда Боэли в «Челси». Шансов закрепиться в АПЛ ему не дали и отправили на полтора года во Францию. С момента его дебюта в Лиге 1 – лучший по отборам и выигранным единоборствам. Мощный, умный, техничный. Лиам Росеньор перестраивает «Страсбург» после Патрика Виейра и роль Андрэя – ключевая в текущем сезоне. Партнерам тяжело успевать за мыслью бразильца, но выписанный из «Мальме» Себ Нанаси помогает делать игру команды более целостной. Важно избежать травм и возвращаться в Англию с новым опытом. Бороться за место в составе текущего «Челси» – задача посильная.

Уоррен Заир-Эмери

Возраст: 18 лет Позиция: центральный полузащитник Национальность: француз Клуб: «ПСЖ» Статистика: 87 матчей, 7 голов, 7 голевых передачи

Уоррен вошел в сезон 2024/2025 уже не как юниор, который поражает всех возрастными рекордами в клубе и сборной. На него делается ставка, как на футболиста, способного делать разницу здесь и сейчас. Сбалансированный, универсальный, потрясающе заполняет пространство. Партнерство с Витиньей и Жоау Невешом в центре поля позволяет подниматься выше и принимать ключевые решения вблизи штрафной соперника. Справится ли Заир-Эмери с таким давлением в 18 лет? Если да, то футбол получит большого игрока минимум на десятилетие.

34. Франция, Лига 2

В текущем сезоне Лиги 2 талантов меньше, чем обычно. Есть «Кан» и его классная академия, есть «Труа» из City Group, «Метц» с новой порцией сенегальцев. Даже 2-3 года назад ситуация была выборка была значительно интереснее. Довольствуем тем, что есть.

Эли Крупи

Возраст: 18 лет Позиция: центральный нападающий Национальность: француз Клуб: «Лорьян» Статистика: 41 матч, 11 голов, 4 голевые передачи

Очень быстрый парень, настоящий ураган. На пространстве чрезвычайно опасен, но без него – бесполезен. Крупи часто сравнивают с Мбаппе, но более реалистичными вижу параллели с Элье Ваи, который летом перешел в «Марсель». Ваи выдал отличный сезон 22/23 в «Монпелье», когда забивал очень много, а затем провалил год в «Лансе». И Крупи, и Ваи – футболисты рывка + замыкания в одно касание. Если в команде нет подходящего набора игроков для регулярных кроссов и забросов на пространство, то оба растворяются на поле. После вылета «Лорьяна» Эли получает возможность набраться опыта в доминирующей на своем уровне команде. Уверен, что прогрессу в игровом плане это точно поспособствует.

35. Хорватия, Национальная Лига

Баланс молодости и опыта в загребском «Динамо» – классика. Таланты в местном гегемоне появляются ежегодно. Сейчас главным активом является Мартин Батурина, чей переезд в большую лигу состоится в одно из ближайших трансферных окон. У преследователей тоже все неплохо: молодежка «Хайдука» недавно играла в финале ЮЛЧ , «Риека» собрала сильную юную атаку, в основе «Осиека» выступает несколько футболистов хорватской молодежки.

Рокас Пукштас

Возраст: 20 лет Позиция: центральный/опорный/атакующий полузащитник Национальность: американец/литовец Клуб: «Хайдук» Статистика: 72 матча, 11 голов, 5 голевых передач

Рокас в 18 лет мощно ворвался во взрослый футбол: забивал, раздавал, вычищал центр поля, был буквально везде. Прошлым летом растянул кресты и мне стало боязно за перспективы американо-литовца. Каково же было удивление, когда после двухмесячного восстановления Пукштас провел остаток чемпионата почти без замена. Настоящий кремень: во все единоборства продолжает идти без страха, покрывает огромные расстояния. Полузащитник формат 6-8-10, везде играет без потери качества. Координированный, с хорошим ударом и умными решениями в финальной трети. Обязательно следим за его развитием.

Домагой Буквич

Возраст: 20 лет Позиция: правый/левый вингер, левый защитник Национальность: хорват Клуб: «Осиек» Статистика: 65 матчей, 6 голов, 11 голевых передач

Уже второй сезон Домагой проводит в качестве игрока основного состава. Здорово для 20-летнего игрока. У Буквича все в порядке с техникой и скоростью, низкий центр тяжести помогает в дриблинге, он сильно бьет и качественно навешивает. Еще и левша. Все располагает к тому, что справа в атаке у него лучшие шансы раскрыть свой потенциал. А вот тренеры и в молодежной сборной, и в клубе любят использовать Домагоя слева в защите. На текущий момент – не проблема, пусть пробуют везде. Но хочется, чтобы Буквич играл как можно ближе к атаке – это его стихия.

36. Черногория, Футбольная лига

Черногория не богата на футбольные таланты, но и там есть просвет: Василие Аджич уже дебютировал в «Ювентусе», Виктор Джуканович классно проявил себя в Швеции и переехал в бельгийский «Стандард». Любопытное поколение растет в «Будучности»: есть сразу несколько интересных игроков.

Андрия Булатович

Возраст: 17 лет Позиция: центральный полузащитник Национальность: черногорец Клуб: «Будучност» Статистика: 53 матча, 2 гола, 2 голевые передачи

К своим годам Булатович имеет солидные 50+ матчей на взрослом уровне. Спокойный и вдумчивый полузащитник, хорошо обращается с мячом и читает игру. Не хватает мышечной массы для борьбы, компенсирует это боевитостью в единоборствах. Выносливый, часто проводит полные матчи. В «Будучности» есть возможность играть в доминирующий футбол, пусть и не на очень высоком уровне. Зимой Андрии исполнится 18 лет. Не исключено, что кто-то из итальянских клубов уже присматривается к полузащитнику.

37. Чехия, Шанс лига

Чехия – база для перехода в немецкую Бундеслигу. В лиге много чехов, словаков и африканцев, способных в будущем заиграть на уровне топовых чемпионатов. Боеспособные составы собрали и «Спарта», и «Славия», и «Виктория Пльзень»: все три клуба способны бороться за евровесну и сделать отличную рекламу стране.

Том Слончик

Возраст: 19 лет Позиция: атакующий полузащитник Национальность: чех Клуб: «Виктория Пльзень» Статистика: 60 матчей, 9 голов, 4 голевые передачи

Чистейший талант, один из самых приятных для наблюдения футболистов из небольших лиг. Элегантный, пластичный, высокий, умный, техничный. Он умеет на поле все. В прошлом сезоне в составе плачевного «Злина» был единственным светлым пятном. Всегда ищет мяч, любит идти в дриблинг, свободолюбивый. Его страсть и азарт восхищают. Нужно 2-3 года поиграть в «Виктории», чтобы окрепнуть, добавить в стабильности. Вот увидите – это будет футболист европейского масштаба.

Эль Хаджи Малик Диуф

Возраст: 19 лет Позиция: левый защитник/вингер Национальность: сенегалец Клуб: «Славия» Статистика: 48 матчей, 10 голов, 4 голевые передачи Игрок сборной Сенегала

Диуф ворвался в большой футбол без раскачки. В феврале 2023 года норвежский «Тромсе» привез его из Сенегала за 50 тысяч евро, а спустя год перепродал в «Славию» за 2,5 миллиона евро. Все дело в том, что Эль Хаджи дает постоянное влияние в атаке. Он быстрый, много обостряет, классно открывается в финальной трети, у него пушечный удар с левой ноги. Плюсы заставляют закрывать глаза на явные пробелы при обороне: слабая дисциплина, плохой выбор момента для отбора мяча, слабая тактическая выучка. В «Славии», которая играет в 3 центральных защитника, все идет гладко. Для большего пока сыроват, но и парню всего 19 лет – времени для роста уйма.

38. Швейцарская Суперлига

«Янг Бойз» сменил «Базель» в роли доминирующей силы в Швейцарии. Но сколько же «Базель» зарабатывает на продажах игроков! Только за последние два года получили с трансферов больше 100 миллионов евро. И останавливаться не собираются, накачка команды молодежью продолжается. Это мешает добиваться спортивных успехов, но оздоравливает финансово. Общая тенденция талантов швейцарской лиги не меняется долгие годы: молодой выстреливает – молодой уезжает в Италию, Францию или Германию.

Марин Шотичек

Возраст: 20 лет Позиция: левый/правый вингер Национальность: хорват Клуб: «Базель» Статистика: 56 матчей, 11 голов, 4 голевые передачи

Главным козырем Шотичека является непредсказуемость при получении мяча: он владеет двумя ногами и быстро принимает решения. Головной боли защитникам прибавляют постоянные перемещения хорвата по полю в течение игры. Поиск зон – важнейшее качество в его игре. Он не про технику, не про финты и не про тонкие пасы. Зато эффективность в отдельных эпизодах у Марина на высочайшем уровне, элитно заполняет пространство. Это игрок не для каждой системы и будет ли «Базель» подходящим для него местом – большой вопрос.

Айман Эль-Вафи

Возраст: 20 лет Позиция: центральный защитник Национальность: марокканец/итальянец Клуб: «Лугано» Статистика: 35 матчей, 3 гола

Айман родился в Италии и является воспитанником «Вероны». Обученный, спокойный под давлением. Через него начинаются атаки, любит и умеет пасовать. Статный и левоногий, приятная техника обращения с мячом. Жаль, что не поехал на Олимпиаду, где марокканцы блистали, но нужен был «Лугано» в отборе ЛЧ. У Аймана отличная база, он привык играть и в двойке, и в тройке защитников. Пока не хватает концентрации: глупые ошибки и обрезы присущи его игре. Через опыт все придет, если будет играть стабильно.

39. Швеция, Аллсвенскан

За 3 года, которые существует этот блог, больше всего текстов было про игроков из «Мальме». Неудивительно, ведь флагман шведского футбола искусно сочетает сплав молодости и опыта, в такой среде талантам комфортно. Классных юниоров собрали «Хаммарбю», «Сириус», «Мьелльбю». Топовая академия у «Броммапойкарны». Посмотреть и выбрать есть из кого.

Нильс Сеттерстрем

Возраст: 19 лет Позиция: центральный защитник Национальность: швед Клуб: «Мальме» Статистика: 17 матчей, 2 гола, 1 голевая передача

Нильс попал в основу после продажи Дерека Корнелиуса в «Марсель». Высокий, сильный, левоногий – все сошлось. В одном из первых матчей забил сумасшедший гол дальним ударом на 90+ минуте, а в квалификации ЛЧ сделал 1+1 против ПАОКа (опять был гол на 90+). Сходу влюбил в себя местных фанатов. Нравится его бесстрашие, умение вести борьбу и внизу, и вверху. Пока тяжело со стабильностью, да и «Мальме» по своей сути совсем не про защиту. Но почти все его партнеры по обороне – игроки далеко за 30 лет. И не наигрывать местного талантливого парня несмотря на ошибки было бы странно. За будущее Нильса я спокоен.

Малколм Йенг

Возраст: 19 лет Позиция: центральный защитник Национальность: швед Клуб: «Сириус» Статистика: 48 матчей, 1 голевая передача

Еще один левоногий центральный защитник. Йенг – один из лидеров чемпионата по точным передачам, выносам и возвратам владения. Он высокий, классно видит игру, начинает атаки пасами между линий. Не любит вести борьбу, предпочитает читать эпизоды заранее. Этот стиль приводит к большому количеству ошибок, но в «Сириусе» полностью доверяют Малколму – больше него из полевых не играет никто. Забавный факт: отец Йенга снимал тренировки и матчи сына с юных лет. По запросу Malcolm Jeng можно найти массу интересного на ютубе.

Итоги

Таланты есть везде. Даже если мы берем карликовые сборные, то и там можно найти кого-то стоящего.

Скандинавия развивается сумасшедшими темпами. 10-15 лет назад при фразе «скандинавский футболист» мы рисовали себе брутального нападающего или центрального защитника. Лично у меня теперь такой образ не формируется совсем.

Игроки уезжают в молодежки клубов из больших лиг в 18 лет. Это плохо? На мой взгляд – ужасно. Но зато в 95% лиг Европы научились зарабатывать.

Не трогал вратарей потому что не считаю, что смогу их нормально оценить. Такое нужно оставлять узким специалистам.

Топ-лиги молодеют. Топ-клубы тоже молодеют.

Если в Грузии решат проблему с травмами юниоров, то успех Евро не будет разовым. Сейчас, когда в стране футбольный бум, нужно что-то решать с этим.

В первых дивизионах есть сильные игроки, которые оказываются там по разным причинам. Смотрите разный футбол – найти прекрасное можно везде.

Веду канал в телеграме. Там рассказываю чуть больше о молодых талантливых футболистах. Подписывайтесь! https://t.me/talents52.

Фото: Gettyimages.ru /Christian Kaspar-Bartke, Alex Caparros, Denis Doyle, George Wood, Jasmin Walter, Emmanuele Ciancaglini, Daniel Kopatsch, Juan Manuel Serrano Arce, Ahmad Mora, Fran Santiago, Michael Regan, Alex Caparros, Eddie Keogh, Srdjan Stevanovic, Christian Hofer, Carlos Rodrigues, Alessandro Sabattini; AFP /SEVERIN AICHBAUER, TOFIK BABAYEV; Pavel Kashaev, Branislav Racko/Global Look Press ; РИА Новости /Виталий Тимкив