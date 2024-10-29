Карпин о «Золотом мяче»: «У меня не было фаворита. Если отдали Родри, значит, заслуженно»
Валерий Карпин высказался о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч».
Хавбек «Манчестер Сити» обошел Винисиуса из «Реала» и завоевал приз лучшему футболисту мира по версии France Football.
«У меня не было никакого фаворита на «Золотой мяч». Если отдали награду Родри, значит, заслуженно. Но я за ним не следил и не смотрел все игры.
Не знаю, заслуживал ли Винисиус «Золотой мяч», потому что я не смотрю каждую игру того или иного футболиста», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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