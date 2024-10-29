Дуглас Луис – Винисиусу: «Лучший в мире. Мы все знаем, кто заслужил этот «Золотой мяч». Ничего не имею против Родри, мои поздравления»

Дуглас Луис поддержал Винисиуса, не получившего «Золотой мяч».

По итогам голосования в борьбе за приз лучшему игроку мира вингер «Реала » занял второе место, уступив Родри.

«Лучший в мире. Больше уважения. Мы все знаем, кто заслужил этот «Золотой мяч».

Мы с тобой, брат, и сделаем все, чтобы ты однажды выиграл «Золотой мяч». Люблю тебя.

Ничего не имею против Родри – наоборот, мои поздравления», – написал хавбек «Ювентуса » и сборной Бразилии Дуглас Луис .

Винисиус тоже в компании великих. Эти легенды были вторыми-третьими в голосовании «ЗМ»

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии