Дуглас Луис – Винисиусу: «Лучший в мире. Мы все знаем, кто заслужил этот «Золотой мяч». Ничего не имею против Родри, мои поздравления»
Дуглас Луис поддержал Винисиуса, не получившего «Золотой мяч».
По итогам голосования в борьбе за приз лучшему игроку мира вингер «Реала» занял второе место, уступив Родри.
«Лучший в мире. Больше уважения. Мы все знаем, кто заслужил этот «Золотой мяч».
Мы с тобой, брат, и сделаем все, чтобы ты однажды выиграл «Золотой мяч». Люблю тебя.
Ничего не имею против Родри – наоборот, мои поздравления», – написал хавбек «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Луис.
Винисиус тоже в компании великих. Эти легенды были вторыми-третьими в голосовании «ЗМ»
«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Marid Xtra
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