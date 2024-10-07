«ПСЖ» не платит 55 млн Мбаппе из-за устного договора. Чего-чего?

Разбирается Игорь Сергеев.

«ПСЖ и Килиан Мбаппе шумно разошлись: клуб не выплатил зарплату за несколько месяцев и различные бонусы.

Конечно же, суперзвезда не промолчала и обратилась в лигу. Вердикт: «ПСЖ» должен Мбаппе 55 млн евро чистыми.

А дальше самое интересное: «ПСЖ» подал апелляцию, заявив, что Мбаппе устно обещал простить долг .

На что вообще надеется клуб с такой юридической позицией?

«ПСЖ» надеялся на компенсацию от «Реала», а также уважение Мбаппе к клубу и болельщикам

Деталей финансового конфликта не так много, вот главное.

Мбаппе настаивает на выплате части подписного бонуса в размере 36 млн евро и зарплаты за последние три месяца – в сумме те самые 55 млн. По данным L’Équipe, «ПСЖ» рассчитывал, что сумму компенсирует «Реал», раз уж забрал игрока без трансферной компенсации. Тот, конечно, отказался.

«Мой клиент просто желает, чтобы его работа была оплачена, как это должно быть в случае с любым другим игроком в его ситуации, а также с любым работником, завершившим контракт. Должно применяться трудовое законодательство», – заявила Le Monde юрист игрока Дельфин Верхейден.

Пока дело рассматривается на уровне спортивных инстанций. Французская футбольная лига (LFP) сначала безуспешно призывала стороны договориться самостоятельно, а в сентябре вынесла вердикт в пользу Мбаппе: в течение восьми дней нужно погасить долг.

«Мы подаем апелляцию, и дело не только в юридической позиции, которая полностью обоснована, – объясняет «ПСЖ» в официальном заявлении. – Это вопрос добросовестности, честности, сохранения ценностей и уважения к парижскому клубу и болельщикам. Это важнее любого игрока. С юридической точки зрения игрок дал четкие и неоднократные публичные и частные обязательства, которые клуб просто просит соблюдать».

Речь про вероятную устную договоренность об отказе от выплат, заключенную с футболистом перед «многочисленными свидетелями», в том числе в присутствии тренера Луиса Энрике.

А устные договоренности вообще имеют юридическую силу?

Если коротко, то да. Но как всегда в юриспруденции, есть много нюансов.

По французским нормам, если сторона доказывает существование устного договора, у него такая же юридическая сила, как у письменного. При этом есть перечень соглашений, для которых письменная форма обязательна – например, купля-продажа, дарение, ипотека, брачный контракт. В этих случаях устные договоренности считаются ничтожными.

Для трудового соглашения, как в случае с Мбаппе, устная форма допустима, но это скорее отклонение от нормы. Важно: вербальные договоренности приемлемы даже в рамках исполнения/изменения первоначального письменного договора – например, трудовое соглашение с Мбаппе заключено письменно, но пересмотр его условий может быть устным.

Очевидно, доказать устный договор очень сложно, ведь он по определению не оставляет никаких письменных следов. Нужны веские косвенные и последовательные факты, среди которых показания одного или нескольких свидетелей, аудио- или видеозапись.

У боссов «ПСЖ» как раз есть свидетели, но если других аргументов нет, то толку от третьих лиц мало. Они бы подошли при цене вопроса менее 1500 евро. Если стоимость обязательств выше, слова свидетелей не имеют силы.

И здесь другой нюанс: свидетели «усиливают первичный аргумент», если есть другие доказательства вроде аудиовизуальной записи или электронной переписки. Так что Луис Энрике еще может пригодиться в этом деле.

Есть ли такой фундаментальный аргумент у «ПСЖ» – узнаем. Но, скорее всего, не очень скоро. Клуб уже заявил, что при необходимости пойдет до конца – обратится в вышестоящую апелляционную комиссию национальной футбольной федерации (FFF), а после в гражданские, административные и коммерческие суды.

Если Мбаппе и «ПСЖ» не договорятся, дело может затянуться на годы.

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Фото: Gettyimages.ru /Gonzalo Arroyo Moreno; East News /FRANCK FIFE/AFP, Glenn Gervot/Icon Sportswire