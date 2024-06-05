«Динамо» платит по 10 млн рублей блогеру Владу А4 за активности на одном домашнем матче (Legalbet)
«Динамо» платит 10 миллионов рублей блогеру Владу А4 за 1 домашний матч.
По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, «Динамо» платит белорусскому видеоблогеру Владу А4 10 миллионов рублей за разовую активность на домашних матчах команды.
Ранее блогер раздавал автографы с игроками команды, наносил символический удар перед игрой, а в 2023 году сыграл за «Динамо» в суперфинале BetBoom Московского кубка селебрити
Канал Влада А4 входит в топ-50 самых популярных на ютубе во всем мире. Он считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга.
Сейчас школота все это делает в основном виртуально.
Ну как с 8 легионерами, горение начинается только если речь про наш клуб, а Краснодару и Динамо ок можно не позор
Государственному ведомственному проекту жирующему на налоги простых людей не надо думать о хотя бы какой то экономике, все покроется
И какое динамо?
вот и получилась бы отличная реклама футбола и динамо в целом. а так если вдуматься ДЕСЯТЬ лямов за один визит на стадион, это бешенные деньги
"Legalbet стало известно, какую сумму московское «Динамо»" по ссылке в первоисточнике написано, а здесь видимо намеренно "московское" убрали...