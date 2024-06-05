«Динамо» платит по 10 млн рублей блогеру Владу А4 за активности на одном домашнем матче (Legalbet)

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва деньги Футбол

«Динамо» платит 10 миллионов рублей блогеру Владу А4 за 1 домашний матч.

По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, «Динамо» платит белорусскому видеоблогеру Владу А4 10 миллионов рублей за разовую активность на домашних матчах команды.

Ранее блогер раздавал автографы с игроками команды, наносил символический удар перед игрой, а в 2023 году сыграл за «Динамо» в суперфинале BetBoom Московского кубка селебрити

Канал Влада А4 входит в топ-50 самых популярных на ютубе во всем мире. Он считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга.

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34 комментария
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А в интервью говорил, что искренне с детство за Динамо. А выходит за 30 млн в месяц
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Когда люди моего возраста (около 30) и старше говорят, что скучают по олдскульному футболу, который полюбили, обычно подразумевают Роя Кина, Горлуковича и прочих брутальных ребят. Я же скажу, что мне не нравится вот эта далекая от спорта возня как привлечение внимания школоты к футболу. Почему-то мы полюбили игру, а не какую-то далекую от нее дичь. Хочется сказать, что пластмассовый мир победил, но я хочу понять причины изменения менталитета из нашего детства и их.
+29
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+23
Ответ Кирилл Голивец
Когда люди моего возраста (около 30) и старше говорят, что скучают по олдскульному футболу, который полюбили, обычно подразумевают Роя Кина, Горлуковича и прочих брутальных ребят. Я же скажу, что мне не нравится вот эта далекая от спорта возня как привлечение внимания школоты к футболу. Почему-то мы полюбили игру, а не какую-то далекую от нее дичь. Хочется сказать, что пластмассовый мир победил, но я хочу понять причины изменения менталитета из нашего детства и их.
Все очевидно. Мы сами играли в футбол. Сами получали синяки и разбивали коленки. У нас был один мяч человек на 10 во дворе. И это было отличное детство!
Сейчас школота все это делает в основном виртуально.
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+20
Ответ StHappyOne
А в интервью говорил, что искренне с детство за Динамо. А выходит за 30 млн в месяц
Ещё бы не быть искренне за Динамо, когда за два часа 10 лямов дают
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Позорище такое платить за два часа, он на на подписках зарабатывает миллионы. Лещенко же не платят. Вот такие они нынешние, я не про старую гвардию, болельщики Динамо. Чеботина, Бумага А4. Кстати Клавы Коки что- то не видно на играх, видимо любовь прошла, зарплата от Динамо видимо закончилась.
+8
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+8
Нормально так часок открыточки поподписывать...
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Ответ Антимосковский
в МЯЧ?!!! во ДВОРЕ?!!!! один всего на ДЕСЯТЬ человек?!!!!!! зажравшиеся слабаки, вот в наше кроманьонское время соберемся всем племенем, забьем мамонта, сваляем шкуру, да пинаем по скале, на которой выбили рисунок «ворот»!!!!!! и мы умирали на охоте, и били друг друга копьями в случае нечестной игры!!!!! и это было отличное детство! не то, что вы, школота, смотревшая футбол по телеку и покупавшая модные футболочки на рынке вместо того, чтобы накинуть на плечи теплую шкуру))))
Вы лучшее подтверждение тому, что школота все сейчас делает виртуально!
+3
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+3
Ответ Честный контроль
Все очевидно. Мы сами играли в футбол. Сами получали синяки и разбивали коленки. У нас был один мяч человек на 10 во дворе. И это было отличное детство! Сейчас школота все это делает в основном виртуально.
в МЯЧ?!!! во ДВОРЕ?!!!! один всего на ДЕСЯТЬ человек?!!!!!! зажравшиеся слабаки, вот в наше кроманьонское время соберемся всем племенем, забьем мамонта, сваляем шкуру, да пинаем по скале, на которой выбили рисунок «ворот»!!!!!! и мы умирали на охоте, и били друг друга копьями в случае нечестной игры!!!!! и это было отличное детство! не то, что вы, школота, смотревшая футбол по телеку и покупавшая модные футболочки на рынке вместо того, чтобы накинуть на плечи теплую шкуру))))
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откатывает? а то очень сложно представить выгоду от такого маркетинга
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Там клавы коки и Люси Чеботины делают кассу и ради них даже какой то футбольный клуб выступает на разогреве
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Ну дараки из Динамо могут платить и 100 миллионов какому то очередному коту Базилио вместо того чтобы потратить эти деньги на развитие своей детской спортивной школы.
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Ответ StHappyOne
А в интервью говорил, что искренне с детство за Динамо. А выходит за 30 млн в месяц
может за минской искреннее, он же из белоруси ))
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Надеюсь, туалетной бумагой, а не живыми деньгами.
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Ничего не имею против него, но в голове не укладывается, как так можно делать бабки из воздуха…Чел просто поднялся на какой-то чепухе для школоты, и теперь имеет такой кэш с этого. Куда катится этот мир…10 млн блогеру, но смски на лечение больному ребенку.
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Ответ Alexey Filin
Видел ее на игре с КС
Тогда моё сердце спокойно!))) Девушка и правда приятная!)))
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Ответ Vitto
Здесь же речь не о Зените.
Совершенно верно и поэтому все это будет замалчиваться и никакого осуждения не будет

Ну как с 8 легионерами, горение начинается только если речь про наш клуб, а Краснодару и Динамо ок можно не позор
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Ответ Виталии Пархоменко
Позорище такое платить за два часа, он на на подписках зарабатывает миллионы. Лещенко же не платят. Вот такие они нынешние, я не про старую гвардию, болельщики Динамо. Чеботина, Бумага А4. Кстати Клавы Коки что- то не видно на играх, видимо любовь прошла, зарплата от Динамо видимо закончилась.
Видел ее на игре с КС
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+1
Ну с одной стороны это нормальная практика, во всем мире блогерам платят за контент те или иные клубы. С другой стороны - цены какие-то космические. Интересно было бы посмотреть на KPI этого персонажа в этой сделке по итогу
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Жесть какая-то)
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Это буквально 2/3 стадиона кто купил билеты платит выручку матч дей одному персонажу, а все остальное видимо пилят между собой певцы, стендаперы и диджеи

Государственному ведомственному проекту жирующему на налоги простых людей не надо думать о хотя бы какой то экономике, все покроется
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Ну там процентов 40% в другие карманы идет, мы же в россии))
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Кто это?
И какое динамо?
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Я, конечно, знаком с А4, но точно без приставки "Влад". Что за неизвестная "самая популярная" дичь?!
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увы таковы реалии
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Ответ Олег Сагайдачный
👎
а можно было это деньги направлять в спортивные школы регионов, которые в основном существуют за счет муниципалитетов. где в основном родители за свой счет детей на соревнования возят, покупают форму и т.д и т.п.
вот и получилась бы отличная реклама футбола и динамо в целом. а так если вдуматься ДЕСЯТЬ лямов за один визит на стадион, это бешенные деньги
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давно пора в столице один клуб оставить, а бабло в регионы двинуть на спорт.
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Епть. Я думал, он у клуба рекламу покупает, а оказалось наоборот оО
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Ответ Ка Ман
А я не понял - это то Динамо, или наше Динамо?
То самое ваше...
"Legalbet стало известно, какую сумму московское «Динамо»" по ссылке в первоисточнике написано, а здесь видимо намеренно "московское" убрали...
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Ответ Антимосковский
в МЯЧ?!!! во ДВОРЕ?!!!! один всего на ДЕСЯТЬ человек?!!!!!! зажравшиеся слабаки, вот в наше кроманьонское время соберемся всем племенем, забьем мамонта, сваляем шкуру, да пинаем по скале, на которой выбили рисунок «ворот»!!!!!! и мы умирали на охоте, и били друг друга копьями в случае нечестной игры!!!!! и это было отличное детство! не то, что вы, школота, смотревшая футбол по телеку и покупавшая модные футболочки на рынке вместо того, чтобы накинуть на плечи теплую шкуру))))
Ахахахищазекуцы
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