«Динамо» платит по 10 млн рублей блогеру Владу А4 за активности на одном домашнем матче (Legalbet)

«Динамо» платит 10 миллионов рублей блогеру Владу А4 за 1 домашний матч.

По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, « » платит белорусскому видеоблогеру Владу А4 10 миллионов рублей за разовую активность на домашних матчах команды.

Ранее блогер раздавал автографы с игроками команды, наносил символический удар перед игрой, а в 2023 году сыграл за «Динамо» в суперфинале BetBoom Московского кубка селебрити

Канал Влада А4 входит в топ-50 самых популярных на ютубе во всем мире. Он считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга.