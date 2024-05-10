Эрлинг Холанд: «Я развиваюсь, становлюсь лучшей версией себя. Я в идеальном месте, у меня есть Пеп»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался о том, как продолжает развиваться в «Манчестер Сити».

«Очевидно, что я все еще развиваюсь. Я все тот же игрок, но я становлюсь лучшей версией себя. Я в идеальном месте, потому что я еще молод, и у меня есть Пеп, который руководит мной. У меня все хорошо, и я наслаждаюсь этим. Я счастлив.

Когда ты присоединяешься к команде Пепа Гвардиолы, приходится вникать во многие тактические установки. Это непросто – он всегда придумывает что-то новое, поэтому приходится адаптироваться и учиться новому. Я хорошо развиваюсь, и физические кондиции становятся все лучше», – сказал форвард «Манчестер Сити». 

В этом сезоне Холанд забил 36 голов и сделал 6 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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15 комментариев
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Антони: «Я развиваюсь, становлюсь лучшей версией себя. У меня есть Тен Хаг»
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С Пепом не забалуешь, он умеет из игрока достать всё самое лучшее, если ленишься и не хочешь соответствовать, то покидаешь команду, какой бы звездой ты не был и лучший пример этому, Роналдиньо!!!
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Когда твой тренер Гвардиола, то даже Зинченко купленный из Уфы может прогрессировать
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36 голов в 41 матче - статистика хоккеиста!
Неудачные матчи бывают у всех, главное не раскисать и работать над ошибками!
Возраст ещё юный для страйкера, главное без травм, а больших побед будет ещё достаточно!
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А так подвёл команду в 1/4 ЛЧ Если не прибавит в следющем сезоне, то на выход Лутонам может забивать и Альварес
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А у Пепа, если что, есть чем растопить камин))
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Сколько не развивайся до уровня Винисиуса как до луны...
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Ответ belikovda.90
Нужно было показывать свой максим против Рюдигера.
Он во 2 матче забивать должен был вообще то
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Ответ Alex.K71
Грилиш похоже на выход, а у остальных вами перечисленных не так уж плохи дела в Сити на мой взгляд!)
Дела, может, и не так уж плохи, но лучшей версией себя они явно не стали, если не сказать наоборот. Работая на "систему" они теряют себя, кто-то играет на неудобной позиции, а кто-то банально боится брать инициативу в свои руки, каждый раз пасуя на 2 метра назад ближнему
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