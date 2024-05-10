Эрлинг Холанд: «Я развиваюсь, становлюсь лучшей версией себя. Я в идеальном месте, у меня есть Пеп»

Эрлинг Холанд высказался о том, как продолжает развиваться в «Манчестер Сити».

«Очевидно, что я все еще развиваюсь. Я все тот же игрок, но я становлюсь лучшей версией себя. Я в идеальном месте, потому что я еще молод, и у меня есть Пеп, который руководит мной. У меня все хорошо, и я наслаждаюсь этим. Я счастлив.

Когда ты присоединяешься к команде , приходится вникать во многие тактические установки. Это непросто – он всегда придумывает что-то новое, поэтому приходится адаптироваться и учиться новому. Я хорошо развиваюсь, и физические кондиции становятся все лучше», – сказал форвард «Манчестер Сити».

В этом сезоне забил 36 голов и сделал 6 результативных передач в 41 матче за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.