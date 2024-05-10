Паредес о вылете «Ромы» от «Байера»: «Мы контролировали игру до 80-й минуты, но автогол вынудил нас идти вперед и оставлять пространство сзади»
Леандро Паредес дал комментарий после ничьей с «Байером».
«Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2, 2:0 – в первой игре) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и выбил римлян из турнира.
Леандро Паредес открыл счет с пенальти в этом матче. На 66-й аргентинец реализовал еще один удар с точки. На 82-й защитник гостей Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. На 97-й защитник Йосип Станишич спас немецкий клуб от поражения.
«Обидно, потому что до 80-й минуты мы контролировали игру. К сожалению, автогол вынудил нас идти вперед и оставлять пространство сзади.
Мы сделали все, что должны были. Поздравляем их, они играют очень хорошо. К сожалению, автогол нас наказал.
У меня было много уверенности. За свою карьеру я сталкивался с более трудными пенальти, я знаю, как их бить, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно», – сказал полузащитник «Ромы» в эфире Rai.