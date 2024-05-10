Паредес о вылете «Ромы» от «Байера»: «Мы контролировали игру до 80-й минуты, но автогол вынудил нас идти вперед и оставлять пространство сзади»

Теги Байер Рома бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Леандро Паредес Джанлука Манчини Футбол

Леандро Паредес дал комментарий после ничьей с «Байером».

«Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2, 2:0 – в первой игре) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и выбил римлян из турнира.

Леандро Паредес открыл счет с пенальти в этом матче. На 66-й аргентинец реализовал еще один удар с точки. На 82-й защитник гостей Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. На 97-й защитник Йосип Станишич спас немецкий клуб от поражения.

«Обидно, потому что до 80-й минуты мы контролировали игру. К сожалению, автогол вынудил нас идти вперед и оставлять пространство сзади.

Мы сделали все, что должны были. Поздравляем их, они играют очень хорошо. К сожалению, автогол нас наказал.

У меня было много уверенности. За свою карьеру я сталкивался с более трудными пенальти, я знаю, как их бить, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно», – сказал полузащитник «Ромы» в эфире Rai. 

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9 комментариев
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что этот позорник несёт? рома кое-как отскакивала, благо байеру воздалось за их фантастическую игру!
+14
-2
+12
Рома полностью контролировала то как Байер доминирует по игре.
+8
0
+8
Ну да, забили 2 пенальти, при этом допустив 100000 моментов у своих ворот, разве это называется контроль игры?
+7
0
+7
🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Скорее фарт был на стороне "Ромы" до 80-й минуты - два необязательных пенальти, контроль игры "Ромой"...??? Тут большие сомнения.
+2
0
+2
Кстати ещё один рекорд , Ямаль первый 16 летний футболист Барселоны который застал рекорд Байера 💪💪
+3
-3
0
Ну так до 80-ой минуты была ничья, выигрывать то как собирались?
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2 глупых пенальти - это не контроль игры, а просто математическое ведение в счете, но даже это вы не смогли удержать и в итоге по делу не выиграли этот матч и не прошли в финал.
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Ответ Vamos Atleti !!!
что этот позорник несёт? рома кое-как отскакивала, благо байеру воздалось за их фантастическую игру!
Но сам то крашеный пенальти реализовал с завидным хладнокровием !
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