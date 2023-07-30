Маттеус об уходе Эрнандеса в «ПСЖ»: «Ни благодарности, ни характера, хотя «Бавария» поддерживала его. Как говорил Кальмунд, «поставьте печать ему на задницу и избавьтесь»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лотар Маттеус лига 1 Франция Люка Эрнандес Футбол

Лотар Маттеус считает, что Люка Эрнандес проявил себя не с лучшей стороны, перейдя в «ПСЖ».

«Несколько месяцев назад я говорил, что в случае получения предложения по Эрнандесу можно вспомнить старое высказывание [экс-директора «Байера»] Райнера Кальмунда: «Поставьте печать ему на задницу и избавьтесь от него».

Эрнандес не продемонстрировал ни благодарности, ни характера. Если бы он хотел работать на благо «Баварии», то скромно подписал бы новый контракт, учитывая последние четыре года и все проблемы на поле и за его пределами – а ведь «Бавария» поддерживала его и в личной жизни!

Для меня Эрнандес – яркий пример отсутствия характера», – заявил бывший защитник мюнхенцев.

«ПСЖ» объявил о переходе Люки Эрнандеса из «Баварии». Контракт – до 2028 года

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7 комментариев

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Имя Фамилия
Типичные проводы в баварской пивоварне. Поливают овном абсолютно всех, кто решил пойти на повышение.
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Имя Фамилия
Это уже классика)

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ciao.ragazzi.2519
так много про кого можно сказать , тип выбрал комфортный вариант для себя
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superduper
Не всегда разделяю мнение легенды, но сейчас с ним согласен
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Михо
Да хорошо же для всех сложилось) Люка уедет в Париж, Бавария купила Кима, он моложе и зп в два раза меньше. Лотар претендует на звание немецкого Мостового, во Франции это Ротен, в Италии Кассано😃
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Ilya Krapivchenko
Понять его можно, он знает что с такими травмами не конкурент другим цз в Баварии, хотел просто не париться и получать кучу бабла, вот и ушёл подоить мешок, пока там ещё деньги есть
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