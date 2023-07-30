Маттеус об уходе Эрнандеса в «ПСЖ»: «Ни благодарности, ни характера, хотя «Бавария» поддерживала его. Как говорил Кальмунд, «поставьте печать ему на задницу и избавьтесь»
Лотар Маттеус считает, что Люка Эрнандес проявил себя не с лучшей стороны, перейдя в «ПСЖ».
«Несколько месяцев назад я говорил, что в случае получения предложения по Эрнандесу можно вспомнить старое высказывание [экс-директора «Байера»] Райнера Кальмунда: «Поставьте печать ему на задницу и избавьтесь от него».
Эрнандес не продемонстрировал ни благодарности, ни характера. Если бы он хотел работать на благо «Баварии», то скромно подписал бы новый контракт, учитывая последние четыре года и все проблемы на поле и за его пределами – а ведь «Бавария» поддерживала его и в личной жизни!
Для меня Эрнандес – яркий пример отсутствия характера», – заявил бывший защитник мюнхенцев.
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