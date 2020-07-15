Директор «Ростова» рассказал, что Прядкин два дня не отвечал на звонки из клуба перед матчем с «Сочи» (1:10)

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопросы журналиста о минувшем сезоне.

– Был ли это наиболее провальный сезон в плане организации чемпионата России?

– (глубокий вздох) Тяжело вспомнить что-то более плохо организованное. Есть какие-то оправдания в смысле ситуации с этим ковидом. И РФС, и РПЛ все равно молодцы, что возобновили чемпионат, сделали большую работу.

Но остались непроработанными какие-то регламентные вещи. Когда в одном поле принимаются четыре разных решения [о специфике проведения матчей], конечно, и игроки, и тренеры задают вопросы. Болельщики пишут, задают вопросы. Нет ответа, почему принимаются такие решения.

– Прядкин на эту тему сказал, что по регламенту каждый клуб обращается в местный Роспотребнадзор, и он решает. Прядкин убеждал, что это проблема не лиги, а Роспотребнадзора.

– Я не уверен, что Сергей Геннадьич хорошо знает регламент. В регламенте есть пункт, по-моему, 6.3, где четко написано, что в таких форс-мажорных обстоятельствах лига берет на себя решение о переносе, назначении даты и места матча. Это все в компетенции лиги.

А вот эта позиция «клубы пускай договариваются» – этим решением подставили «Сочи» по большому счету под шквал критики незаслуженной. У нас к футбольному клубу претензий нет. Мы по-человечески понимаем. Но лига должна принимать такие решения. Она не должна самоустраняться.

Мы писали в лигу письма, нам на них не отвечали. Президент клуба звонит президенту лиги – не подходит к телефону сутки, двое.

– Арутюнянц звонил Прядкину?

– Да. Я звонил Прядкину, Арташес звонил Прядкину.

– Не брал трубку, что ли?

– Не брал трубку. На связь вышел Сан Саныч Алаев, Александр Валерьич Дюков. Они искали решение, включились в процесс, пытались как-то эту ситуацию решить, делали шаги определенные… Сергей Геннадьич появился спустя сутки или двое, точно не помню.

– Два дня не брал трубку?

– Да, – рассказал Рыскин.

Из-за вспышки коронавируса в команде «Ростов» выставил на матч 23-го тура с «Сочи» состав 2001-2003 годов рождения и проиграл со счетом 1:10.

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