Прядкин о Карпине: «Слова про «чемпионат Роспотребнадзора» – это недопустимо»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался на тему взаимоотношений с «Ростовом» и тренером .

– «Ростов» развязал против лиги войну – тут и неоднократные высказывания Валерия Карпина, и публикация вашего заявления в комитет РФС по этике. Как такую политику клуба восприняли вы?

– В ней была сильная эмоциональная составляющая, и мы это понимаем. На одном из недавних собраний я в конце выступил не то чтобы с пламенной речью, но сказал: «Это недопустимо. Давайте решать все вопросы и высказывать все друг другу внутри, а в информационное пространство выносить коллегиальные решения».

Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, – недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу.

Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», – это удар не только по лиге, ее престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору.

Зачем бить по людям, которые работают над тем, чтобы в нашей стране было как можно меньше зараженных ковидом? Поэтому, при всем понимании эмоций Карпина, мы вынуждены были среагировать. И считаю, что правильно сделали.

– Вы подали на Карпина в комитет по этике за колкость в адрес Роспотребнадзора и цитату из Анатолия Бышовца, но никак не отреагировали ранее на его же слова, что «РПЛ – это чемпионат бани или водокачки». Почему тогда «съели»?

– Мы не «съели» (смеется). Да, было обидно, но мы поняли эмоции.

Тренерская профессия совсем непростая, в ней жизненно важен каждый результат. Тот же Слуцкий превратился в Лобановского, его качает на каждом матче, он нервничает без конца. И так в разной форме можно сказать о каждом.

Это я к Карпину подвожу. Поэтому и не пошли на жесткую реакцию в первый раз. Но во второй вынуждены были повести себя иначе. Потому что определенные границы переходить нельзя. И, сиди он в моем кресле, отреагировал бы точно так же. Уверен в этом.

– При встрече пожали бы руку Карпину и спортивному директору «Ростова» Алексею Рыскину?

– А почему нет? Сейчас просто все собрания проходят в видеоформате, мы еще не виделись. Вот было собрание – Рыскину предоставляли слово, никто не затыкал ему рот.

– Правда ли, что еще недавно ваши отношения с ним были безоблачными?

– Очень давно его знаю. Но не понимаю причину обид на лигу в моем лице. Сейчас, по-моему, Александр Валерьевич [Дюков] разъяснил ситуацию. Наверное, Рыскин там не один, есть руководители. Ладно, проехали, – сказал Прядкин.

Карпин прав: у нас Роспотребнадзор-чемпионат. Но борьба «Ростова» и Прядкина – жалкое зрелище

«Ростов» – главный оппозиционер РПЛ: клуб и лично Карпин открыто воюют с Прядкиным