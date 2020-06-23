Прядкин после критики Карпина призвал клубы РПЛ сохранять единство

Президент РПЛ обратил внимание на высказывания главного тренера «Ростова» .

Как сообщает «РБ-Спорт», в конце прошедшего совещания функционер призвал клубы сохранять единство в непростой момент для российского футбола и не допускать негативных высказываний в адрес друг друга.

Ранее после матча с «Оренбургом» (0:0) Карпин выступил с критикой в адрес .

После этого Прядкин обратился в комитет РФС по этике с просьбой дать оценку словам специалиста.

Карпин прав: у нас Роспотребнадзор-чемпионат. Но борьба «Ростова» и Прядкина – жалкое зрелище