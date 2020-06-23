Прядкин после критики Карпина призвал клубы РПЛ сохранять единство

Теги Ростов Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ Валерий Карпин Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин обратил внимание на высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Как сообщает «РБ-Спорт», в конце прошедшего совещания функционер призвал клубы сохранять единство в непростой момент для российского футбола и не допускать негативных высказываний в адрес друг друга.

Ранее после матча с «Оренбургом» (0:0) Карпин выступил с критикой в адрес чемпионата России.

После этого Прядкин обратился в комитет РФС по этике с просьбой дать оценку словам специалиста.

Карпин прав: у нас Роспотребнадзор-чемпионат. Но борьба «Ростова» и Прядкина – жалкое зрелище

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