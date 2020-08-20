Гендиректор «Зенита» о московском дерби: «Порадовало качество игры. У нас хорошие команды в чемпионате»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал оценку московскому дерби и поделился ожиданиями от матча своей команды против тульского в 7-м туре .

Об игре – (3:1)

«Порадовало качество игры, которое подтверждает, что у нас хорошие команды в чемпионате».

О возможном выходе на первое место в таблице

«Я надеюсь, что команда подойдет к игре с «Арсеналом» со всей ответственностью. Будет самоотдача, движение, страсть, тогда победа придет».

О лидерстве Кристиана Нобоа из «Сочи» в гонке бомбардиров

«Он не только забивает, но и организует игру в центре поля и атаке. Самое главное, что есть команда, тогда есть игра».

Главные моменты дерби: суперменские прыжки Акинфеева, серый дебют Кокорина, рука Облякова (там все в рамках правил)