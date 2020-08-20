Гендиректор «Зенита» о московском дерби: «Порадовало качество игры. У нас хорошие команды в чемпионате»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал оценку московскому дерби и поделился ожиданиями от матча своей команды против тульского «Арсенала» в 7-м туре РПЛ.
Об игре ЦСКА – «Спартак» (3:1)
«Порадовало качество игры, которое подтверждает, что у нас хорошие команды в чемпионате».
О возможном выходе «Зенита» на первое место в таблице
«Я надеюсь, что команда подойдет к игре с «Арсеналом» со всей ответственностью. Будет самоотдача, движение, страсть, тогда победа придет».
О лидерстве Кристиана Нобоа из «Сочи» в гонке бомбардиров
«Он не только забивает, но и организует игру в центре поля и атаке. Самое главное, что есть команда, тогда есть игра».
Главные моменты дерби: суперменские прыжки Акинфеева, серый дебют Кокорина, рука Облякова (там все в рамках правил)