Алаба готов завершить карьеру в «Баварии», если будет получать 20+ млн евро в год

ведет переговоры с защитником о продлении контракта.

По информации Sport1, агент игрока , отец Алабы и руководство клуба обсудили предполагаемые условия нового соглашения. Захави привел в качестве примеров трансферы Вирджила ван Дейка (85 миллионов евро), (87 млн евро) и (65 млн евро) и выразил мнение, что Алаба находится в числе лучших центральных защитников мира и должен получать соответствующую данному статусу зарплату.

Сообщается, что игрок хочет получать более 20 миллионов евро в год. Именно это условие в настоящий момент является камнем преткновения для немедленного продления контракта.

Однако источник отмечает, что текущая пауза в переговорах не исключает итоговое продление соглашения, которое истекает летом 2021 года. Алаба мечтает завершить карьеру в «Баварии», однако готов это сделать при условии справедливой заработной платы.

Ранее сообщалось, что австриец хочет перейти в «Барселону» или «Реал».