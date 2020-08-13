Нобель Арустамян: «Кокорин покинет «Спартак», если захочет. «Рома» в ближайшие дни сделает предложение, скорее всего»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о ситуации с возможным переходом форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Рому».
«Сейчас все активизировалось из-за травмы Николы Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии – это второй разрыв крестообразных связок за год. «Рома» снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину.
«Рома» все пристальнее изучает возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделает предложение в ближайшие дни. Вполне реально, что «Спартак» его примет, ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму. Сам Газизов это подтверждал в интервью.
Более того, «Рома» об этой договоренности давно проинформирована. Если «Рома» сделает официальный оффер, все будет зависеть от Кокорина: если захочет, покинет «Спартак», нет – останется», – заключил Арустамян.
Нобель Арустамян: «Трансфер Кокорина в «Рому» снова актуален. Разговоры уже ведутся»