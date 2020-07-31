Газизов о Кокорине в «Роме»: «Если он захочет, почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были договоренности»

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в «Рому».

«Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности», – сказал Газизов.

Вчера комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Рома» может в ближайшее время сделать запрос в «Спартак» о трансфере Кокорина.

29-летний форвард еще не дебютировал за «Спартак». Он пропустил три стартовых тура чемпионата из-за повреждения. Сообщалось, что нападающий может сыграть за «Спартак» только после паузы на матчи сборных, однако в клубе эту информацию опровергли.

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