Цорн о Зареме: «Не хочу комментировать ее присутствие в «Спартаке». Не были знакомы, когда я работал»

Бывший генеральный директор «Спартака» высказался о вкладе Заремы Салиховой в развитие клуба.

– Зарема Салихова – человек, о котором много говорят в последнее время. Насколько велик ее вклад в клубные дела?

– Не хочу комментировать ее присутствие в «Спартаке». Когда я работал, мы не были знакомы, познакомились только в конце июня – начале июля. Поэтому не могу никак судить о ее роли.

– Вы говорили, что все решения принимает совет директоров. Мнение Федуна всегда решающее? Кто-нибудь может его переубедить?

– У него по любому вопросу есть право вето – председатель совдира, его мнение весомо. Но решения все равно принимаются простым большинством. При этом Леонид Арнольдович открыт к дискуссиям, готов выслушать мнения, – сказал Цорн.

Ранее Игорь Рабинер писал, что одна из причин отставки Цорна – резкая реакция на замечание Заремы Салиховой.

Зарема Салихова – тайная жена Федуна. Говорят, она влияет даже на «Спартак»