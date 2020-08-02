Агент Камоцци: «Если бы к Зареме больше прислушивались в «Спартаке», клуб имел бы еще один титул»

Агент Франко Камоцци, которого «Спорт-Экспресс» называет советником владельца «Спартака» , рассказал о влиянии Заремы Салиховой в клубе.

– Как вы сошлись с семьей Леонида Федуна?

– Наша дружба началась четыре года назад. Дело в том, что моя жена дружит с его супругой. В итоге тоже познакомился с семьей Федуна.

– Насколько супруга Федуна разбирается в футболе и бизнесе? В России пишут, что именно она сейчас осуществляет контроль за оперативным управлением клубом.

– Зарема очень компетентна в футбольных вопросах. У нее к этому естественное отношение. За прошедшие годы она оценила мои знания и опыт.

Мы обсуждали много трансферов, которые я не советовал делать – например, покупки Педро Роши и Софьяна Ханни. Могу сказать, со «Спартаком» у меня очень продуктивные отношения.

– Насколько гендиректора «Спартака» самостоятельны, учитывая нынешнее влияние на клуб и трансферную политику супруги Леонида Арнольдовича?

– За те четыре года, что знаком с Федуном, клуб претерпел множество изменений. Думаю, только последний гендиректор (Томас Цорн – Sports.ru) был независимым. Правда, нынешний (Шамиль Газизов – Sports.ru) – тоже.

Думаю, очень хорошо, что сегодня Зарема имеет больше возможностей. Это не негатив – это ресурс для «Спартака». Очень ценный ресурс.

Люди должны понимать, что, если бы к ее словам больше прислушивались в предыдущие годы, возможно, «Спартак» имел бы в своем активе еще один чемпионский титул.

– На какой должности в клубе госпожа Салихова, на ваш взгляд, могла бы принести наибольшую пользу?

– Хочу сказать, что связь Федуна со «Спартаком» неразрывна. Если бы люди только знали, как он любит его и как переживает... У него действительно невероятная страсть к клубу. Он – душа «Спартака».

Что касается Заремы, то, считаю, она могла бы быть отличным администратором, как Марина Грановская в «Челси». Нам, мужчинам, есть чему поучиться в футболе у женщин, – сказал Камоцци.

Зарема Салихова – тайная жена Федуна. Говорят, она влияет даже на «Спартак»