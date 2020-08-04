«Юве» не хочет платить Суаресу больше 10 млн евро в год и рассчитывает подписать его бесплатно

оценивает возможность подписать форварда «Барселоны» .

«Бьянконери» заинтересованы в трансфере уругвайца, но не хотят платить ему больше 10 млн евро в год после вычета налогов. В Испании 33-летний игрок получает 15 млн евро чистыми.

«Ювентус» также рассчитывает, что Суарес расторгнет контакт с «Барсой», чтобы клубу не пришлось платить за трансфер, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Барсе» придется заплатить 14 млн евро в случае разрыва контракта с Суаресом.