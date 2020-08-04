«Судья неверно оценил ситуацию, игрок поддался эмоциям». Тренер «Арсенала» об удалении Лесового

Главный тренер подвел итоги матча 6-го тура против (1:2), который команда доигрывала в меньшинстве после удаления хавбека Даниила Лесового за споры с судьей.

– Настраивались взять очки. Поначалу понимали, что соперник будет много атаковать большими силами. Подстраивали выход из обороны и стандарты, но судейские решения не позволили играть в свою игру.

– Вы поняли, за что был удален Лесовой?

– Судья неправильно оценил ситуацию, мяч ушел от спартаковца – и наш игрок поддался эмоциям. Конечно, он мог этого не делать, но вы все смотрите футбол и видите, что такие эмоции часто возникают.

– За счет чего вам удавалось сдерживать соперника в первом тайме до 42-й минуты?

– Мы готовились к игре «Спартака» и подстраивались под них, но удаление сыграло свою роль.

– Проведете разговор с Лесовым? Он лидер команды, но позволяет себе замахиваться на судью и удаляться.

– Я, честно говоря, не видел замаха, но если он был, то да, мы обсудим это, – сказал Подпалый.

Главным арбитром матча работал .

Моссаковский об удалении Лесового: «Почему за оскорбления одному дают 2-ю желтую, а другие играют дальше?»