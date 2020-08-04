«Судья неверно оценил ситуацию, игрок поддался эмоциям». Тренер «Арсенала» об удалении Лесового

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2), который команда доигрывала в меньшинстве после удаления хавбека Даниила Лесового за споры с судьей.
– Настраивались взять очки. Поначалу понимали, что соперник будет много атаковать большими силами. Подстраивали выход из обороны и стандарты, но судейские решения не позволили играть в свою игру.
– Вы поняли, за что был удален Лесовой?
– Судья неправильно оценил ситуацию, мяч ушел от спартаковца – и наш игрок поддался эмоциям. Конечно, он мог этого не делать, но вы все смотрите футбол и видите, что такие эмоции часто возникают.
– За счет чего вам удавалось сдерживать соперника в первом тайме до 42-й минуты?
– Мы готовились к игре «Спартака» и подстраивались под них, но удаление сыграло свою роль.
– Проведете разговор с Лесовым? Он лидер команды, но позволяет себе замахиваться на судью и удаляться.
– Я, честно говоря, не видел замаха, но если он был, то да, мы обсудим это, – сказал Подпалый.
Главным арбитром матча работал Алексей Матюнин.
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