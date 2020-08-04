Семак о 2-м месте «Зенита»: «Неплохой результат на данном отрезке. Нужно было остаться наверху таблицы»

Главный тренер прокомментировал результаты команды в первых шести турах РПЛ.

– Главная особенность этого отрезка в том, что непросто было подготовиться сначала к Суперкубку, потом к первым турам после побед в Кубке и чемпионате. Это был очень большой выплеск – и физических сил, и эмоциональных.

Поэтому ожидали, что в начале нового сезона нас ждут очень тяжелые матчи. Имею в виду насыщенный август, в котором мы сыграли 5 выездных и только 2 домашних матча. Но это нужно было пройти и остаться в числе команд, которые остаются наверху турнирной таблицы. Конечно, хочется всегда большего, но на данном отрезке это неплохой результат.

– Матчи с «Динамо» и «Локомотивом» в Москве стали 6-м и 7-м для «Зенита» за 23 дня. Не хватило свежести?

– Да. Мы, конечно, зависим от наших нападающих. Но Сердар Аз­мун и в последних матчах выглядели подуставшими. Естественно, чтобы выигрывать, нужны голы. И в то время, когда у форвардов не клеится, нужны игроки, которые будут брать на себя ответственность и помогать.

Были моменты и у Деяна Ловрена, и у Малкома, который активно играет. Немножко нам не хватило, но ничего страшного. Сейчас подзарядимся и с новыми силами вернемся в сезон.

– Ловрен уже адаптировался к команде?

– Да. Действует достаточно уверенно. Руководит обороной, игр­ает высоко, агрессивно. Претензий и нареканий к его игре нет. Абсолютно все устраивает.

– Чему посвятите паузу в чемпионате?

– Сейчас можно будет больше поработать над тактикой, взаимодействиями. Есть возможность более планомерно подводить нашу молодежь. И к стартовому составу тоже. И Мостовой, и Круговой уже играли в нем.

Проверка боем – не было возможности посмотреть их в контрольных матчах на той или иной позиции, которые они могут закрыть. Сейчас в этом смысле появляется пища для размышления. Будем смотреть, варьировать нашу игру.

Ждем возвращение Дриусси. И, конечно, надеюсь, что одним или двумя игроками мы усилимся, – сказал Семак.

После 6 туров петербуржцы занимают 2-е место в , на одно очко отставая от «Спартака».