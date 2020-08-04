Алексей Игонин: «Нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом». У них выстраивается команда»

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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о матче команды против «Локомотива» (0:0) в 6-м туре чемпионата России. 

«Впечатления от матча так себе. Неинтересная игра. Команды были достаточно уставшими. Задача «Локомотива» была понятной: не дать «Зениту» сыграть на своих лучших качествах, и им это вполне удалось.

«Зенит» сейчас выглядит уставшим. В первом тайме игры против «Динамо» команда была слабой, во втором тайме прибавили. Видимо, много сил было потрачено, а на следующий матч их уже не хватило.

Нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом». У них выстраивается команда: молодежь, которая в прошлом сезоне только начинала вникать, что же такое РПЛ, сейчас уже окрепла», – сказал Игонин.

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