Данни о работе в «Зените»: «Предложение есть, но я еще не решил. На неделе созвонимся с Медведевым»

Теги Зенит Данни премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Данни рассказал о предложении клуба о работе. 

– Данни, всех интересует, возвращаетесь ли вы в «Зенит».

– У меня был разговор с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым пару месяцев назад. Тогда же мне предложили работу в структуре клуба. Я ответил, что в конце августе – начале сентября дам ответ.

Несколько дней назад мы снова пообщались, со стороны «Зенита» по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве. Так что возможность вернуться в клуб у меня есть.

– Так вы принимаете предложение?

– Посмотрим, я еще не решил: предложение есть, теперь обдумываю все его аспекты. На этой неделе мы еще созвонимся с гендиректором «Зенита».

– Значит, через несколько дней, максимум на следующей неделе, все решится?

– Да, все верно.

– Если все пройдет хорошо, чем будете заниматься в клубе? Работать в академии или с первой командой?

– Само предложение еще не очень структурировано и конкретно. Но это работа в академии, вероятно, стану частью управляющего состава, буду развивать молодежный футбол.

Однако мы еще не обговаривали детали, решим, как лучше для всех сторон, – сказал Данни. 

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