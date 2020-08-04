Геннадий Орлов: «Малкома цеплял защитник «Динамо», это пенальти. У Соболева была такая же история, там назначили»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об эпизоде с падением хавбека «Зенита» Малкома в матче с (0:1).

«Судья должен был назначить пенальти, когда Малкома цеплял защитник «Динамо». Не знаю, что там думал арбитр. До этого был матч «Спартака» с «Ротором», и у Соболева была такая же история. Там пенальти назначили.

Судьи трактуют эпизоды по-своему. Если оценивать по-футбольному, то это, конечно, пенальти. Если не пенальти, то штрафной и красная карточка игроку, который прервал атаку футболиста «Зенита», выходившего один на один с вратарем. То есть защитник не дал забить гол. В правилах написано, что за это положена красная карточка.

Малкома чуть задели? На такой скорости достаточно минимального контакта. Все форварды научены падать, когда их так хватают руками. Малком, Месси и Роналду сразу падают, поскольку знают, что это повод для 11-метрового удара. Кстати, Соболев так же упал.

Ну что тут думать? Есть правила – и все. Малком правила знает. Это понятно человеку, который разбирается в футболе. Подозреваю, что судья сам не играл, в футболе он не разбирается», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

На матче работал арбитр Станислав Васильев.

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