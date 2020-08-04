Орлов о 1-м месте «Спартака»: «Представляете, какой сейчас праздник в Тушине? Пусть порадуются»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова актера и болельщика «Зенита» Михаила Боярского.

Боярский, говоря о радости фанатов «Спартака» от 1-го места, сказал следующее: «Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела».

«Михаил Сергеевич образно мыслит, молодец. Хотя у «Спартака» все-таки хороший календарь, у него были полегче соперники. Но все равно молодцы, Тедеско молодец.

Представляете, какой сейчас праздник в Тушине? И на стадионе праздник, и вокруг него, и везде, где красно-белые цвета. Пусть порадуются – это же хорошо.

Пусть будет конкуренция. Правда, кто-то из зенитовцев сказал, что перчатку и победный флаг они все еще ткут», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Георгий Джикия: «Спартак» интересует всех. И тех, кто переживает за клуб, и тех, кто завидует»