«Барса» будет игнорировать запросы от клубов, заинтересованных в Месси (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» не намерена отпускать Лионеля Месси, который хочет сменить клуб.

Как пишет Mundo Deportivo, все менеджеры клуба получили указание, по которому они не имеют права контактировать с командами, которые хотят приобрести Месси. 

Каталонский клуб будет игнорировать звонки и приглашения на встречи от всех команд, заинтересованных в Месси. «Барса» не отреагирует на предложения, даже если аргентинец договорится с каким-то клубом об условиях личного контракта.

«Барселона» считает, что игрок должен остаться. Каталонцы давят на то, что в следующем году в клуб придет новое руководство, и рассчитывают, что это заставит Месси изменить решение.

Месси правда уйдет за 0 евро? Этим летом один из футболистов провернул схему Лео, но у него был другой контракт

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья