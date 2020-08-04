«Барса» будет игнорировать запросы от клубов, заинтересованных в Месси (Mundo Deportivo)

не намерена отпускать , который хочет сменить клуб.

Как пишет Mundo Deportivo, все менеджеры клуба получили указание, по которому они не имеют права контактировать с командами, которые хотят приобрести Месси.

Каталонский клуб будет игнорировать звонки и приглашения на встречи от всех команд, заинтересованных в Месси. «Барса» не отреагирует на предложения, даже если аргентинец договорится с каким-то клубом об условиях личного контракта.

«Барселона» считает, что игрок должен остаться. Каталонцы давят на то, что в следующем году в клуб придет новое руководство, и рассчитывают, что это заставит Месси изменить решение.

Месси правда уйдет за 0 евро? Этим летом один из футболистов провернул схему Лео, но у него был другой контракт