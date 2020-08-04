«Ман Сити» надеется, что дружба Месси с Агуэро повлияет на решение форварда «Барсы» о переходе

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«Манчестер Сити» хочет подписать капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Как пишет The Telegraph, главный тренер Пеп Гвардиола и форвард Серхио Агуэро стараются убедить нападающего «Барсы» перейти в «Ман Сити».

В английском клубе надеются, что близкие отношения с Агуэро повлияют на Месси и этот фактор поможет в осуществлении сделки. Несмотря на то, что футболисты давно живут в разных странах, они регулярно общаются.

Ранее стало известно, что Гвардиола прилетел в Барселону и уже договорился с Месси о встрече.

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