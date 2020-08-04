Скопинцев об удалении в игре с «Зенитом»: «Еле задел Ригони. Фола на красную не было»

Защитник дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:0) в .

– Как вам удалось остановить ? Чемпиона было не узнать…

– Мы грамотно перестраивались, шли в прессинг. Они не знали, что делать. Мы перекрывали и центр, и фланги. Высоко встречали крайних защитников «Зенита». Доминировали над лучшей командой России в последние годы. Это дорогого стоит.

Важно этот настрой сохранить. Каждый из нас чувствовал, что мы сильны индивидуально и командно, что гораздо важнее. Заслуженная победа. Ребята все красавцы!

– Ты провел очень яркий матч, но, к сожалению, не смог доиграть его до конца. Какие сейчас эмоции?

– Что касается моего удаления, в игре ты полностью заряжен, хочешь всего себя отдать на поле. Вообще-то я не грубый игрок. Не знаю, как так получилось.

Хотел сыграть в мяч – попал в низ ноги, еле задел игрока «Зенита». Не знаю, как смотрелся этот эпизод по телевизионной картинке. Ригони вскочил и сразу сказал: «No problem, my friend!» Сразу побежал.

Я подумал: «Неужели в такой игре за такой фол будут удалять?» Надеюсь, обратят внимание, что я не грубый игрок, сразу извинился. Фола на красную карточку, считаю, не было.

– Ты здорово подключался к атакам и финтил. Ты уже попадал в посты «433». Хотел, чтобы они снова тебя запостили?

– Это стиль моей игры. Соперник, бывает, не знает, куда я уберу – влево или вправо. Арсенал скиллов позволяет действовать разнообразно. Это не понты, ничего такого нет. Просто нравится обыгрывать соперника в таком ключе.

– Как тебе атмосфера на матче?

– Классная. По ауре стадиона показалось, что как будто 50 тысяч болельщиков присутствовало. Так удачно рассадили. Болельщики здорово гнали нас вперед, они вообще красавцы! Спасибо им! – сказал Скопинцев.

«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»