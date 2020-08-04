Геннадий Орлов: «Динамо» – костоломы редкие. Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 5-го тура между «Динамо» и «Зенитом» (1:0).

«Динамовцы — костоломы редкие: восемь желтых карточек в матче с «Зенитом». И били они ого-го. Ну а что еще они могли противопоставить?

Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли. Я все ждал, когда же разозлится «Зенит» и начнет вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч. Без этого побед не бывает. Ну вот упустили. «Динамо» превзошло «Зенит» именно в настрое», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

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