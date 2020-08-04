Шунин о победе над «Зенитом»: «Когда пенальти на Малкоме не назначили, появилось ощущение: «Сегодня «Динамо» выиграет»

Вратарь «Динамо» прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в рамках 5-го тура .

– «Зенит» потерял очки впервые в сезоне. Как «Динамо» удалось победить?

– «Зенит» играл на выезде, а мы хорошо разобрали соперника и готовились к игре. Тем более потеряли очки в Туле, поэтому хотели реабилитироваться перед болельщиками.

Вся наша команда мощно настроилась, с первых минут было видно – дадим бой. Нам почему-то удается с сильными соперниками играть лучше, чем с командами из нижней половины таблицы. Возможно, потому что у нас достаточно много быстрых игроков – часто выбегаем, действуя на контратаках.

– У Дзюбы и Азмуна – двух лучших бомбардиров прошлого сезона – 0 ударов по твоим воротам на двоих. Как была выстроена игра в обороне?

– Последний матч сыграли в четыре защитника, но перед «Зенитом» решили перейти на схему с пятью. Так наши центральные защитники смогли навязать борьбу Дзюбе и Азмуну. То, что пара форвардов не нанесла ни одного удара – их большая заслуга.

– На 48-й минуте Малком активно просил пенальти: как этот момент смотрелся из ворот? Ты был максимально близко.

–Дзюба подхватил мяч после обреза и отдал Малкому в штрафную. У того была идеальная позиция, чтобы принять или пробить в касание.

Я, конечно, сам момент не видел – был полностью сконцентрирован на мяче и Малкоме. Поэтому, когда он упал, а мяч отскочил к Мостовому и тот нанес удар между ног нашему защитнику, пришлось вступить в игру.

Когда пенальти не назначили, появилось ощущение: «Сегодня мы выиграем». Такие моменты бывают в игре, это придало нам уверенности.

– Суперсейв после удара Малкома уже в добавленное время – как он случился? Разбери этот эпизод.

– Жирков здорово вышел на замену: с его фланга постоянно шла угроза, очень неудобные подачи и прострелы в штрафную. Это еще раз показывает, какой Юра сильный игрок. Тот эпизод тоже пришел слева, но назад выкатывал Сутормин. Мяч вылетал из-под скопления игроков, но я среагировал, – сказал Шунин.

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