Глава «Ман Сити» о сезоне: «В целом разочаровал. Станем голоднее»

Президент Хальдон аль Мубарак подвел итоги выступления «горожан» в минувшем сезоне.

«Перед нами стояло много вызовов, были и взлеты, и падения – сезон получился уникальным. Мы столкнулись с травмами ведущих игроков, потом нам пришлось пережить серьезную ситуацию с УЕФА [еврокубковый бан].

У нас были изменения в руководстве, а потом наступил коронавирус – пришлось взять паузу, затем мы вернулись и возобновили сезон.

Оглядываясь назад, можно ли считать результаты удовлетворительными? Ответ, конечно же, отрицательный, поскольку мы всегда стремимся завершить сезон как можно успешнее, и это касается всех турниров. Второе место – это не то, чего мы хотели [в ], но благодаря этому мы станем голоднее.

В Лиге чемпионов у нас также стоит задача побеждать, поэтому в целом, думаю, прошедший сезон нас разочаровал («горожане» вылетели из ЛЧ в 1/4 финала – прим. Sports.ru). Впрочем, из него можно извлечь много позитива на будущее», – сказал аль Мубарак.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Астон Виллу» (2:1).