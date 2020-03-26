Фанатскую трибуну «Спартака» закроют на один матч за расистские выкрики в адрес Гильерме («СЭ»)

«Спартак», вероятно, останется без поддержки фанатского сектора на матче 6-го тура против тульского «Арсенала».

Сегодня состоится экстренное заседание КДК по итогам матча 4-го тура чемпионата между и (2:1).

«Спорт-Экспресс» утверждает, что на нем будет принято решение дисквалифицировать фанатскую трибуну B на один домашний матч за расистские выкрики в адрес вратаря «Локо» Гильерме.

КДК получил информацию о том, что во время матча с 46-й по 47-ю минуту встречи болельщики «Спартака» организованно скандировали в адрес Гильерме следующие слова: «Банана, банана мама, ##### российской сборной обезьяна».

Видео этого эпизода были опубликованы в группах болельщиков «Спартака». Это уже пятый случай оскорблений за 3 года.

Таким образом, фанаты не посетят игру с тульским «Арсеналом». При этом следующий домашний матч – с «Зенитом» – красно-белые проведут уже с фанатами.

Гильерме о криках «обезьяна»: «Бывает, что люди не расисты. Это как «судья – пидорас» – эмоции, провокация»