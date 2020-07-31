Месси еще не принял окончательное решение об уходе из «Барсы»

Будущее форварда в «Барселоне» остается неопределенным.

Как пишет Marca, аргентинец еще не принял окончательное решение об уходе из каталонского клуба. Это будет сделано в ближайшие дни. Однако его разочарование очень велико. 33-летний игрок хочет выигрывать, его не устраивают решения клуба в последнее время.

На мысли Месси по этому вопросу влияет то, что переезд из Барселоны в другой город может сильно сказаться на его семье.

Кроме того, футболист не хочет уходить из «Барселоны» в таком стиле: при пустых трибунах, после поражения от «Баварии» со счетом 2:8. Он мечтал завершить карьеру в клубе, выигрывая.

Вчера появилась информация о том, что латиноамериканец встретился с новым главным тренером «Барсы» Роналдом Куманом и дал ему понять, что склоняется к уходу из клуба.