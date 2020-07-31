Зинченко о вылете из ЛЧ: «Гвардиола даже не зашел в раздевалку после игры с «Лионом»

Украинский защитник ответил на вопросы своей жены Влады Седан о поражении в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3).

– Почему «Сити» не удалось пройти «Лион»?

– Это чрезмерное желание. «Лион» хотел больше, чем мы. Это было видно с первых минут. На такой стадии в таких турнирах мастерство присутствует у любой команды. Поэтому на первый план выходит желание.

Конечно, индивидуальное мастерство отдельного игрока – это одно, но в целом на первый план выходят желание, характер. У «Лиона» было этого в тот вечер больше, чем у «Сити». Почему? Хороший вопрос.

– Насколько игроки «Сити» были готовы к решению Гвардиолы играть в 3 защитника? Было ли комфортно играть?

– Это провокационный вопрос. Я не имею права высказываться.

– Какая реакция была в команде, когда вы узнали, что будете играть в 3 защитника?

– Ну какая реакция? Многие футболисты с огромным опытом. Они прекрасно понимают, что с такой тактикой всегда будет не хватать одного игрока впереди.

В первом тайме «Лион» играл очень организационно сзади. Они почти все находились за линией мяча. А у нас три центральных защитника находятся в статике с мячом, они начинают все атаки, а два центральных полузащитника опускаются к ним, чтобы взять мяч, потому что нет зон, чтобы найти коридор для передачи. У нас 5 человек просто выключены с игры.

– Реакция Гвардиолы и команды после игры?

– Я сам не могу отойти от этого всего. Все, что там происходило... Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Что говорить, если и так все понятно?!

Обидно за таких футболистов, как Давид Сильва и Клаудио Браво, которые провели свою последнюю игру за «Сити». Хотелось бы выиграть этот турнир для них. Но вот на такой ноте получилось уйти в отпуск, к сожалению. Но это футбол, – приводит слова Зинченко украинская Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал его жены.

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