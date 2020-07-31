«Ман Сити» и «Арсенал» поборются за хавбека «Лиона» Ауара

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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может сменить клуб этим летом.

«Арсенал» провел переговоры со спортивным директором «Лиона» Жуниньо, сообщает ESPN.

Обсуждалась возможность обмена Ауара на хавбека Маттео Гендузи с доплатой со стороны «Арсенала».

Также на 22-летнего игрока претендует «Манчестер Сити», который контактировал с «Лионом» через несколько дней после вылета из Лиги чемпионов от французского клуба.

Ранее сообщалось, что французом также интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».

Статистику Ауара можно найти здесь.

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