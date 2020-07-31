«Ман Сити» и «Арсенал» поборются за хавбека «Лиона» Ауара

Полузащитник «Лиона» может сменить клуб этим летом.

провел переговоры со спортивным директором Жуниньо, сообщает ESPN.

Обсуждалась возможность обмена Ауара на хавбека с доплатой со стороны «Арсенала».

Также на 22-летнего игрока претендует , который контактировал с «Лионом» через несколько дней после вылета из Лиги чемпионов от французского клуба.

Ранее сообщалось, что французом также интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».

Статистику Ауара можно найти здесь.