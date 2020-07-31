«Ман Сити» и «Арсенал» поборются за хавбека «Лиона» Ауара

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может сменить клуб этим летом.
«Арсенал» провел переговоры со спортивным директором «Лиона» Жуниньо, сообщает ESPN.
Обсуждалась возможность обмена Ауара на хавбека Маттео Гендузи с доплатой со стороны «Арсенала».
Также на 22-летнего игрока претендует «Манчестер Сити», который контактировал с «Лионом» через несколько дней после вылета из Лиги чемпионов от французского клуба.
Ранее сообщалось, что французом также интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».
Статистику Ауара можно найти здесь.