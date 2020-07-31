Луис Суарес: «Никто мне не говорил, что в «Барсе» хотят обойтись без меня. Планирую продолжить играть здесь»

Нападающий «Барселоны» высказался о своем будущем в клубе.

– Вы уже стали третьим бомбардиром в истории «Барселоны». Это достаточный аргумент, чтобы продолжить сотрудничество с вами, для тех, кто считает, что пора обсудить ваш уход?

– Говорят о некоторых именах, которые упоминались президентом, об изменениях, которые можно внести. Но мне никто не говорил, что хотят обойтись без меня. Если таково желание клуба, было бы здорово, если бы кто-то сказал мне об этом напрямую.

Я в «Барселоне» 6 лет, этого времени достаточно, чтобы сказать мне, что они думают. Я желаю клубу только лучшего, и сейчас я планирую продолжить играть за «Барсу». Но если клуб считает, что я расходный материал, я без проблем пообщаюсь с тем, кто принимает решение.

– Вы хотите остаться?

– Да. До тех пор, пока на меня рассчитывают, я хочу приносить столько пользы, сколько смогу.

– Вы уже общались с Куманом?

– Пока нет, – сказал уругваец.

Ранее сообщалось, что 33-летним игроком интересуется «Аякс».